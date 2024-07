Eñ ex presidente Alberto Fernández cruzó a Javier Milei por haber acusado en la noche del viernes al jefe de misión del FMI, Rodrigo Valdés, de actuar "en complicidad" con Sergio Massa y el kirchnerismo en contra de su gobierno.

En extenso posteo en sus redes sociales, Fernández compartió un fragmento de la entrevista del libertario con Alejandro Fantino y sentenció: "Oír esto me estremece. El presidente libertario dice que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla pusieron al jefe de la misión del FMI ante Argentina. Nunca oí algo tan absurdo".

"Es evidente que no quiere ver que el FMI considera su programa de gobierno inconsistente. Ese es el problema. No es una razón ideológica. Debo recordar que al FMI lo trajo a la Argentina su socio, el ex presidente Macri", apuntó.