El portavoz presidencial, Manuel Adorni, defendió la decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restituir una nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la asignación de 100 mil millones de pesos destinados "al fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional". ""Vamos a bregar por una SIDE profesional", señaló.

"Los fondos son reservados, auditados y solo van a poder hacer una revisión los miembros de la Comisión Bicameral. Apuntamos a que defienda y proteja a los argentinos. La AFI tuvo denuncias por espionaje y nosotros estamos muy alejados de eso", dijo el vocero sobre el decreto 656/2024.

"Vamos a bregar por una SIDE profesional, tanto en la inteligencia interior como exterior. Antes el dinero se gastaba sólo en salarios y nosotros queremos que cumpla con su fin de proteger a los argentinos", añadió.

Así, desestimó que la seguridad sea la prioridad del Gobierno frente a otras problemáticas más sensibles como la pobreza o el hambre, y aseguró que "el Estado atañe a un montón de cosas y tiene que abarcar un montón de temas". "No hay una prioridad, hay centenares. Los más vulnerables, la seguridad; pero no se pueden desatender otras necesidades", reflexionó e ironizó: "Con ese criterio tendríamos que disolver el Ministerio de Defensa porque no estamos en guerra".

"¿Es prioritaria la conformación de la SIDE? Claro que también. Son dos prioridades, pero una no excluye a la otra de ninguna manera", siguió.

Y subrayó: "El objetivo es profesionalizar a la SIDE. ¿Saben cuánto gasta un banco en ciberseguridad? Si hay alguien que tiene que invertir en la seguridad de los argentinos, es el Estado a través de la SIDE". De esta forma, el funcionario buscó justificar el incremento del 391% que obtuvieron los gastos reservados de la agencia de gobierno desde que Milei asumió la presidencia en diciembre del año pasado; y al mismo tiempo, la suba exponencial de más de $36.741 millones que tuvo el presupuesto general del organismo, al que se suman estos nuevos 100 mil millones.

El DNU que firmó el Presidente para establecer la nueva secretaría dispone "una profunda transformación del Sistema de Inteligencia con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales".

Quiénes manejarán la SIDE, el nuevo sistema de inteligencia del Estado

El nuevo jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, proviene de la política bonaerense. Fue mano derecha del ex intendente Jesús Cariglino, y era hasta hace un mes miembro del directorio de la Acumar, la Autoridad de la Cuenta Matanza Riachuelo, en el ministerio de Ambiente. También integró consultoras con Cariglino en la actividad privada.

El contacto de Neiffert con el Gobierno es Santiago Caputo, que con la venia de Karina Milei manejará la SIDE. Caputo conoce a Neiffert porque Jesus Cariglino era íntimo amigo en Malvinas Argentinas de su padre, Claudio Caputo.

Otro hombre clave en la inteligencia, aunque no fue mencionado en el anuncio de ayer, será José Luis Vila, que tiene el cargo de secretario de Estrategia Nacional, dentro de la jefatura de Gabinete de Guillermo Francos. Vila siempre respondió a Enrique "Coti" Nosiglia dentro del radicalismo y tuvo estrechos vínculos con el ex jefe del Ejército y de la inteligencia militar, Cesar Milani. Según fuentes de inteligencia, Vila mantendrá vínculos con la SIDE.