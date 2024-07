El gobierno de Javier Milei anunció la reformulación del servicio nacional de inteligencia y en el mundo de los espías profesionales la presentación no cayó bien porque el manejo integra quedará en manos de Karina Milei y de Santiago Caputo. Predominan los funcionarios sin experiencia, ex funcionarios del macrismo, ex custodios, policías y ex espías que no tienen demasiada trayectoria en las investigaciones estratégicas del Estado.

Según pudo saber iProfesional, el único funcionario con cierta experiencia es Juan Bautista Yofre, que estará al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). "Estuvo cinco meses en la ex SIDE en los 90, al comienzo del gobierno de Carlos Menem, y sabe del tema", señalaron.

Los artífices políticos de la inteligencia nacional son la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial estrella, Santiago Caputo. Se apoderaron de esa área sensible que estuvo manejada por el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, hasta que cayó en desgracia y fue echado.

Caputo fue quien nombró al titular de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que reemplazará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): será Sergio Neiffert. No tiene ninguna experiencia en inteligencia.

Para peor de males, no puede apoyarse en cuadros orgánicos del organismo porque fueron desmantelados durante el gobierno del kirchnerismo. No es verdad que haya sido convocado el ex jefe de los espías orgánicos profesionales de la ex SIDE Antonio Stiuso, según allegados a éste. Stiuso fue quien apadrinó al asesinado jefe de la Unidad UFI Amia, Alberto Nisman, que denunció a la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a la mutual judía.

La CIA, pero de Argentina

Para colmo, crearon un organismo que podría llamar a confusión en el plano internacional, porque se llamará Servicio de Inteligencia Argentino y su sigla será SIA, con un gran parecido fonético a la Central de Inteligencia Americana (CIA), con lo cual podría llamar a confusión en documentos o en la simple comunicación, cuando se habla de uno u otro.

Karina Milei y Santiago Caputo comandarán la nueva inteligencia de Javier Milei

"Son cosas que en la inteligencia no se hacen, no se pueden poner un nombre igual cambiándole una letra para intentar imitar a los Estados Unidos, porque eso caerá mal en la CIA por la confusión que produce a futuro", señaló una fuente avezada en inteligencia. Además, su titular será Alejandro Walter Colombo, que difundió fotos en las redes, lo cual se contradice con el secreto de la inteligencia.

Según las fuentes, Colombo fue funcionario de la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas en el gobierno de Mauricio Macri, pero se ocupaba de las relaciones exteriores del organismo y no de investigaciones sensibles. La nueva SIA se debería ocupar de la inteligencia exterior, como detectar amenazas terroristas o narcotraficantes en países vecinos y mantener vínculos con agencias de inteligencia extranjeras. Pero sobre ello no acredita ninguna experiencia más que relaciones formales con las embajadas.

El propio nuevo jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, proviene de la política bonaerense. Fue mano derecha del ex intendente Jesús Cariglino, y era hasta hace un mes miembro del directorio de la Acumar, la Autoridad de la Cuenta Matanza Riachuelo, en el ministerio de Ambiente. También integró consultoras con Cariglino en la actividad privada.

El contacto de Neiffert con el Gobierno es Santiago Caputo, que con la venia de Karina Milei manejará la SIDE. Caputo conoce a Neiffert porque Jesus Cariglino era íntimo amigo en Malvinas Argentinas de su padre, Claudio Caputo.

Otro hombre clave en la inteligencia, aunque no fue mencionado en el anuncio de ayer, será José Luis Vila, que tiene el cargo de secretario de Estrategia Nacional, dentro de la jefatura de Gabinete de Guillermo Francos. Vila siempre respondió a Enrique "Coti" Nosiglia dentro del radicalismo y tuvo estrechos vínculos con el ex jefe del Ejército y de la inteligencia militar, Cesar Milani. Según fuentes de inteligencia, Vila mantendrá vínculos con la SIDE.

Organismos dentro de la SIDE

La pata local de la inteligencia será la Agencia de Seguridad Nacional, que será la contraparte de la SIA porque se encargará de investigar y hacer seguimientos de amenazas y delitos federales graves dentro del país. Estará a cargo del ex comisario general retirado Alejandro Pablo Cecati, que fue el jefe de la custodia del ex presidente Mauricio Macri.

Pero en los años 90, Cecati fue custodio del ex ministro del Interior Carlos Corach y del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, hoy ministro de Turismo, Deportes y Ambiente de Milei. "Es un muy buen policía y muy profesional como custodio, habrá que ver como es como jefe de inteligencia. Sabe que está parado sobre la nada misma porque está todo desmantelado, no hay agentes, tecnología y equipamiento", dijo a iProfesional alguien que lo contactó en estas horas.

El gobierno de Javier Milei anunció la reformulación del servicio nacional de Inteligencia

El otro organismo dentro de la SIDE será la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que estará en manos de Ariel Waissbein, a quien no se conoce en el mundo de la inteligencia. Evaluará y planificará las soluciones para detección de ciberataques contra infraestructura informática crítica en el país y capacitará gente para la prevención.

"Alejandro Colombo fue delegado en Italia de la AFI con Arribas, pero es más un cuadro de relaciones públicas que un cuadro de inteligencia", señaló un experto. "Waissbein es un ignoto para la inteligencia de Estado", agregó.

En las últimas horas, Colombo recibió informaciones de servicios privados de inteligencia sobre la presencia de inteligencia iraní en Brasil y esos expertos comprobaron que el nuevo jefe de la SIA subestimó la información sensible. "Detectamos en febrero una base iraní en San Pablo, donde se reúnen jerarcas de la comunidad chiita vinculados con Hezbollah, del fundamentalismo islámico, información que tiene el Mossad y la CIA, y el tipo me puso ‘gracias’", dijo un interlocutor desencantado con el trato de Colombo.

Otro ex funcionario de la ex SIDE señaló a iProfesional que ninguno de los nuevos funcionarios de la SIDE tiene trayectoria profesional y temen que pueda terminar en un fracaso o en prácticas indebidas como hackeos o escuchas a políticos, periodistas o a dirigentes empresarios.

Karina Milei y Santiago Caputo, los dos comandantes de Inteligencia

"El problema es que no hay conducción si manejan la SIDE Karina Milei y Caputo, le pueden pisar el terreno a la inteligencia militar o a la inteligencia criminal que maneja la ministra Patricia Bullrich", dijo un experto.

Otro desafío al que se enfrentan en la SIDE es que está superpoblada por agentes y funcionarios de segunda y tercera línea que pertenecieron al kirchnerismo y que la gestión en la AFI de Silvestre Sívori mantuvo porque nombró a ex militares vinculados a Cesar Milani. "Que te conspiren desde adentro en el Ministerio de Salud es un problema, pero si lo hacen en la SIDE es más jodido", dijo un funcionario.

Ahora la SIDE, de Sergio Neiffert, dependerá directamente del Presidente de la Nación, Javier Milei

La Agencia de Seguridad Nacional que manejará Cecati deberá requerir un alto presupuesto para reunir información local y tiene funcionarios que habían sido colocados en distintas capas por Milaini, el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli y el diputado Rodolfo Tailhade. Ese sector fue históricamente manejado por Fernando Pocino durante los años de oro de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Pocino era un aliado a Milani, que estaba en el Ejército, y un enemigo declarado de Stiuso, que tenía relación estrecha con los servicios norteamericanos, israelíes y alemanes.

"Es el área donde tenés que tener gente para caminar la calle. Pero por ahora no hay nadie en contrainteligencia porque están armando todo ahora, está todo por verse y no hay nada definido", señaló un allegado a Cecati.

En inteligencia exterior, señalaron, "Colombo es más un diplomático que un espía, mucho recorrido en el ambiente diplomático, periodístico, con las embajadas, pero sin trabajo de estudio estratégico e inteligencia". Será el encargado de detectar las amenazas directas de posibles atentados en un contexto en el que Milei sobreactúa su alianza con los Estados Unidos e Israel y podría ser blanco de atentados de organizaciones terroristas fundamentalistas islámicas.

"Para que haya operaciones en común con otros servicios de inteligencia, tenés que poner gente que despierte confianza en los otros y si no se reconstruye eso, no será posible", señalan los funcionarios que conocen el paño. Para lo cual, Colombo deberá reconstruir la confianza operativa con la CIA y el Mossad, que no quedó del todo fortalecida porque se dieron cuenta de que Sivori no era un interlocutor válido.

También se informó que la SIDE tendrá una División de Asuntos Internos (DAI), que investigará a los propios espías de la Secretaría, para lo cual no fue informado ningún funcionario, porque todavía faltan muchos casilleros por definirse. La SIDE será el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y buscará, al menos de palabra, dejar atrás las prácticas del espionaje político.

Ahora la SIDE, de Sergio Neiffert, dependerá directamente del Presidente de la Nación, Javier Milei, y tendrá el control operativo de cuatro agencias, la SIA, la ASN, la AFC y la DAI, que supervisará y auditará el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE y velará por el respeto jurídico e institucional de sus facultades.

A su vez, la SIDE, como rector del Sistema de Inteligencia Nacional, coordinará a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. Una se encarga de los delitos comunes y la otra de las amenazas externas militares.