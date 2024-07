En Francia, Javier Milei puede quedar atrapado en el conflicto por los derechos humanos, además del fútbol

El gobierno de Javier Milei comenzó a tomar conciencia de que en Francia, la reunión con el presidente Emmanuel Macron podría quedar empañada por reclamos oficiales y de familiares de desaparecidos, que reclamarían severamente al Presidente por las visitas de seis diputados argentinos en la cárcel de Ezeiza a un grupo de ex represores condenados encabezados por Alfredo Astiz, acusado por la desaparición de dos monjas francesas.

Según pudo saber iProfesional en medios diplomáticos, Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron informadas sobre este malestar. Fue uno de los temas que agravó la tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, defensora de los ex represores.

Incluso, en Paris sospechan que la Casa Rosada prepara un proyecto para liberar a los ex militares que cumplen condena o procesados sin condena y aún detenidos, algunos de ellos mayores de edad y con problemas de salud.

Precisamente, en estos días, Villarruel aprovechó el conflicto futbolístico con Francia, generado por cánticos de los jugadores de la selección argentina de contenido racista tras ganar la Copa América, para acusar a Francia de ser un "país colonialista". Pero el trasfondo era otro.

Con esta nueva arista, ahora se comprende el motivo de fondo del conflicto real entre Villarruel y el gobierno de Paris. En las últimas horas, se confirmó este malestar cuando aparecieron en París carteles que decían "Milei, persona no grata en los Juegos Olímpicos".

Esta tensión se exacerbó en las últimas horas con las silbatinas de los espectadores parisinos a las delegaciones deportivas argentinas y al himno nacional.

Esa actitud, disparada mayormente por el enojo del triunfo argentino frente a Francia en el Mundial de Futbol de Qatar 2022, también fue contestada por Villarruel en un tuit donde decía que pese a esos insultos "Argentina tiene un destino de grandeza".

Todo se mezcló: el deporte, la final ganada por la selección argentina, la Copa América, los cánticos racistas y la historia de violencia política de los años 70, por la cual Francia siempre reclamó a la Argentina el castigo a los culpables por la desaparición de las monjas francesas. En 2011, Astiz fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, pero el ex capitán de la Armada había sido condenado antes en ausencia en Francia por ese mismo crimen.

El gobierno de Francia y las organizaciones de familiares de desaparecidos franceses sospechan que Villarruel avaló a los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci que visitaron en Ezeiza a Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, tambien condenados. Sospechan también que Villarruel prepara un proyecto para liberar a los ex represores de sus detenciones.

Jean-Pierre Lhande, de la Asociación de Franceses Desaparecidos en la Argentina y Sophie Thonon-Wesfreid, abogada de familias de franceses desaparecidos en Chile y la Argentina firmaron una carta que denuncia "la intención de liberar" a Astiz "responsable de la desaparición de monjas francesas durante la dictadura argentina". La carta se titula "¡Francia no olvida!" y menciona la visita de los diputados.

Las dos monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet fueron secuestradas en diciembre de 1977 y torturadas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), luego arrojadas vivas al Río de La Plata, según la causa.

Una alta fuente diplomática, cercana a la canciller Diana Mondino, señaló a iProfesional que el tema podría aparecer en algun momento de la visita de Milei aunque no se sabe si será durante la reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron, que posiblemente lo deje en otras manos.

"Sólo lo sabremos después de la reunión. Van más de 100 jefes de Estado a Paris, Macron recibiría a Javier, lo cual es un honor. De qué hablarán nadie puede saberlo", dijo la fuente.

En Casa Rosada temen que el Gobierno de Francia, u organizaciones de familiares de desaparecidos, le hagan una manifestación de descontento

En medio de estas tensiones, Villarruel también es señalada en la Casa Rosada por Karina Milei y por el Presidente, además del asesor estrella Santiago Caputo, por su agenda paralela. Si bien la vicepresidenta dijo en la Exposición Rural de Palermo que con Milei "la relacion está muy bien", la situación dista de ser pacífica.

La vicepresidenta se escuda en que los diálogos entre ambos tienen la apariencia de normalidad, por ahora, pero sabe muy bien que Karina Milei y Santiago Caputo le pusieron bolilla negra. Uno de los motivos es que Villarruel cultiva, no sólo una agenda paralela, sino relaciones políticas que son mal vistas por el entorno presidencial

Fuentes del Partido Demócrata, al que Villarruel todavía pertenece pese a su renuncia a la presidencia del distrito bonaerense, señalaron que la vicepresidenta está cultivando una relación con el peronismo no kirchnerista y con el llamado Peronismo Republicano, que encabeza el diputado Miguel Pichetto. En el Senado, Villarruel tiene un diálogo por demás amable con el senador Juan Carlos Romero, de Salta.

Fuera del Congreso, uno de sus principales contactos es el ex jefe de la ex SIDE Miguel Angel Toma, que es operador de Pichetto, quien mantiene un equilibrio entre Milei y el presidente del PRO y ex presidente Mauricio Macri, a través de un acuerdo parlamentario con Cristian Ritondo, jefe del bloque del partido macrista.

"Villarruel tiene excelente diálogo con Juan Carlos Romero y con Miguel Angel Toma del peronismo republicano. Pichetto y Ritondo están armando una alianza parlamentaria y política, que comprende a Macri", señaló una fuente parlamentaria que conoce esa trama de distanciamiento de Villarruel respecto de La Libertad Avanza. Villarruel tiene excelente vínculo con todos los bloques opositores y sus presidentes como Luis Juez, del PRO, y de la UCR, Eduardo Vischi, y con senadores clave como Carolina Losada y el ex senador Luis Naidenoff que sigue siendo un operador clave de la UCR.

La Casa Rosada está convencida de que Villarruel tiene un proyecto político propio para el futuro, según cómo le vaya en la gestión a Javier Milei, pero descuentan que si el Presidente no tiene suerte en su mandato ella se despegará y lanzará una carrera presidencial propia, porque ya cuenta con cuadros a los que visualiza como futuros miembros de un gabinete de ministros, aunque cerca de ella lo niegan.

Sin embargo, Villarruel no las tiene todas consigo. Porque en el Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires se fue por la ventana y presentó la renuncia hace dos semanas, luego de varios conflictos y de acusaciones cruzadas de que no se ocupó de la administración del partido.

De hecho, el Partido Demócrata bonaerense afronta ahora diversas denuncias penales, que son una combinación de responsabilidades políticas de Villarruel y de sus adláteres que no se ocuparon de dejar en orden los balances y las rendiciones de campaña de 2019 en adelante.

"La culpa no es sólo de ella, pero ella como presidenta tiene la responsabilidad institucional de haber ordenado todo y no ocurrió. Tampoco reunió nunca a la junta partidaria y el partido se fue desactivando ni delegó en nadie los trámites administrativos del partido", señalan en el PD.

La vicepresidente sigue siendo afiliada al Partido pero ya no ocupa cargos partidarios y no se sabe si será aceptada en el futuro en el futuro partido de Miliei, La Libertad Avanza.

Entre los problemas administrativos que no pudo resolver existe una denuncia por falsificación de actas, habría otros responsables en las filas partidarias, la falta de presentación de los balances de 2022 y 2023, y una denuncia por boletas irregulares desde la campaña de José Luis Espert en 2019. En varias de estas denuncias se multaría al partido por cifras de más de cinco millones de pesos. Tampoco se presentaron informes de aportes de campaña.

"La responsabilidad politica es por omisión, porque nunca ocupo realmente el cargo, es responsable como todas las autoridades, pero el que parece más responsable es Carlos Onteiro, que ahora quedó como presidente tras la renuncia de Villarruel", señaló una fuente del Partido Demócrata en medio del fuego cruzado entre la vicepresidenta y el núcleo duro del Presidente que ahora está en Francia, el país al que ella acusó de ser "colonialista".