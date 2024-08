La voz de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto se sumó al debate por la polémica en torno a las elecciones en Venezuela. En declaraciones radiales, aseguró que "se ve claramente que Nicolás Maduro ha trampeado" los resultados.

También dijo que el presidente venezolano, en ese escenario, "será un dictador" y que "ofende" la memoria de Hugo Chávez.

De Carlotto fue consultada sobre las recientes declaraciones de la ex presidenta Cristina Kirchner sobre las elecciones en Venezuela y aseguró que la situación que atraviesa el país caribeño "no es fácil"

Y, en sintonía con lo que dijo la ex mandataria, la presidenta de Abuelas resaltó: "Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (Hugo Chávez). Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas".

En ese momento, reconoció que "se ve claramente que ha trampeado" y resaltó: "Será un dictador... y los de ahora están votados pero serán dictadores también".

Luego, De Carlotto sostuvo que Maduro "está ofendiendo a la memoria de Hugo Chávez porque está trampeando" y que no tiene cómo justificar la victoria electoral que se adjudicó. "No tiene las boletas, no tiene nada", señaló.

"Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias", concluyó De Carlotto.

Cristina Kirchner pidió a Maduro que presente las actas

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió el fin de semana por primera vez al escándalo que generaron las elecciones en Venezuela a nivel internacional, y le pidió este sábado al gobierno de Nicolás Maduro que publique las actas electorales por el "legado de Hugo Chávez".

"Desde acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir", afirmó la ex mandataria en un encuentro sobre la realidad política y electoral de América Latina que se realizó en México.

La expresidenta adhirió al pedido de un conteo "ágil y transparente" que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el de Colombia, Gustavo Petro, hicieron el 1 de agosto en un comunicado conjunto:

En el documento, los tres mandatarios señalaron: "Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados".

En otro orden, Cristina Kirchner se refirió con ironía a María Corina Machado, dirigente opositora al oficialismo venezolano, que participó de una manifestación en Caracas tras haber anunciado su paso a la clandestinidad.