En medio del escándalo luego de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez, este jueves se conoció un video de Alberto Fernández junto a la columnista Tamara Pettinato en el despacho presidencial de Casa Rosada.

En el video se ve a Pettinato tomando cerveza y se escucha de fondo la voz del ex presidente, mientras hablan del vínculo que los une y el amor que tienen uno por el otro. No se conoció, por el momento, la fecha en que fue filmado (aunque fue durante su mandato).

Difunden video de Alberto Fernández con Toamara Pettinato en la Casa Rosada

Según puede escucharse en el video, la conversación entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato fue la siguiente:

-Tamara Pettinato: Hoy estamos cortando.

-Alberto Fernández: ¿Qué estamos cortando?

-Tamara Pettinato: Nuestra relación.

-Alberto Fernández: ¿O sea que tuviste una relación conmigo?

-Tamara Pettinato: ¡No! De amistad.

- Alberto Fernández: Empezá de nuevo.

-Tamara Pettinato: Hoy estamos cortando nuestra relación de amistad después de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y hasta acá llegó.

-Alberto Fernández: Osea que hiciste la primaria muy adulta.

-Tamara Pettinato: No, yo tenía 12 y vos repetiste muchas veces. Eras repetidor. Yo tenía 10 y vos 35. Y bueno eras buen compañero. Medio perjudicado, pero buen compañerito.

-Alberto Fernández: Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo.

-Tamara Pettinato: Que sos una gran persona. Te quiero un montón y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Vos querés que te diga más cosas? Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. Esta cerveza tiene cosas adentro, voy a dejar de tomar cerveza. Te amo.

- Alberto Fernández: Yo más.

La polémica por la visita de Tamara Pettinato a la Quinta de Olivos

Con la aparición de este video, tomaron nuevamente relevancia las visitas de Pettinato a la Quinta de Olivos durante 2020 y 2021, mientras Alberto Fernández era presidente y regía el aislamiento por la pandemia.

En aquel momento, Pettinato había dicho durante el programa de radio de Ernesto Tenembaum, de quien era columnista: "A mi me incomoda bastante todo lo que está pasando. En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos que me dicen gato, petera, puta, me parece hablar".

"Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos durante la cuarentena. Fui a la Quinta de Olivos por un tema personal, no voy a decir de qué hablamos porque fue algo privado, que no me siento obligada a explicar. No sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas, de sexo masculino, ¿Explicaron a qué fueron?", sostuvo.

"Me parece que no me corresponde a mi tener que explicar todo", concluyó en ese momento Tamara Pettinato.