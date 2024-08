En medio de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para dependencias públicas durante su mandato, a Alberto Fernández se le abrió un nuevo frente judicial.

Es que este martes su exesposa Fabiola Yañez lo denunció ante la Justicia por violencia de género. Si bien en un principio había trascendido que no iniciaría acciones legales, lo cierto es que Yañez denunció al expresidente por "violencia física y mental".

El abogado de la ex primera dama fue quien confirmó la novedad. Al respecto, dijo: "La noté muy angustiada, no aguanto más esta situación, me dijo, y también me dijo textual 'lo acabo de denunciar por los golpes y amenazas que recibí, no puedo seguir así'".

De este modo, el juez federal Julián Ercolini se hará cargo de la causa y ya tomó las primeras medidas. Alberto Fernández tiene prohibida la salida del país y el magistrado ordenó "medidas de restricción y protección para que no se comunique" con los dispositivos de Yañez.

Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género

Según trascendió, Yañez denunció este martes al mediodía ante el juez Julián Ercolini que Fernández la golpeaba cuando vivían en la Quinta de Olivos. "Por voluntad propia", la madre del niño Francisco Fernández tomó contacto con el juzgado y pidió que desarchive el anexo reservado en el cual figuraban las pruebas de situaciones de maltrato físico por parte del expresidente.

El juez tomó la denuncia y comenzó a trabajar para disponer y ejecutar una serie de medidas restrictivas que Alberto Fernández deberá respetar de inmediato: no podrá acercarse y tendrá que moderar los contactos con su expareja y madre de su hijo.

El caso surgió en medio de la investigación por el escándalo de los seguros: las pruebas se detectaron en el celular de la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero. Su teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

La nueva polémica surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año.

Aunque se buscaba información sobre el ex presidente y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información mucho más sórdida para Fernández. El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

Alberto Fernández en la mira: fotos con signos de violencia

Entre las fotos encontradas, se incluyen imágenes de la ex primera dama, Fabiola Yañez, con signos visibles de golpes. Además, se descubrieron audios y chats donde Yañez describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos.

El 13 de junio, en un anexo reservado del expediente de los seguros, se abrió un legajo especial para preservar la intimidad de Yañez, quien no está involucrada en la causa por corrupción. Este material fue compartido el 26 de junio con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia. Los análisis iniciales sugirieron la necesidad de contactar a la presunta víctima.

El 27 de junio, el abogado Juan Pablo Fioribello, representante de Yañez, ingresó a la oficina de Ercolini en Comodoro Py. Durante esa reunión, se habría acordado contactar a Yañez para informarle sobre las pruebas encontradas, que incluyen fotografías de lesiones y mensajes en los que la ex primera dama relata maltratos, algunos de ellos ocurriendo durante su embarazo, según reveló el periodista Claudio Savoia para Clarín.

Fabiola Yañez, quien actualmente reside en España con su hijo Francisco, fue informada sobre el contenido del teléfono a través de una videollamada. En esa reunión, Yañez decidió no regresar a Argentina para presentar una denuncia formal.

El juzgado, mientras tanto, resumió el hecho en una breve resolución, destacando que Fabiola Yañez se encuentra en Europa y no correría peligro de nuevos actos de violencia. Sin embargo, el archivo del caso podría ser reabierto si la víctima cambia de decisión en el futuro.