La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para este jueves para debatir el aumento de sueldo determinado en la Cámara de Senadores. Los legisladores ya se comprometieron a retrotraer el incremento.

La titular de la cámara alta señaló que el objetivo de terminar "con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos".

¿Cuándo será la sesión para retrotraer la suba de sueldo de los senadores?

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), Villarruel dio a conocer la convocatoria: "Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública".

"Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", agregó.

De esta manera, los senadores deberán dejar en claro sus posturas sobre los incrementos de propias dietas y deberán votar afirmativa o negativamente, después de que acordaran el incremento entre todas las fuerzas tres meses atrás.

Cómo calificó el Gobierno al aumento en las dietas de los senadores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que el gobierno de Javier Milei repudió el aumento en las dietas de los senadores al que calificó de "escandaloso", y aseguró que espera que los legisladores "den marcha atrás con esta inmoralidad".

"La Cámara Alta ha sesionado 6 veces y su salario ha crecido un 300%. En contraposición, los sueldos del Poder Ejecutivo Nacional se encuentran congelados desde el 10 de diciembre", insistió además.

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario aclaró: "El Gobierno repudia el escandaloso aumento de dietas que han convenido los senadores. El rechazo es transversal a la sociedad y esperamos que den marcha atrás con esta inmoralidad".

En la misma línea, remarcó: "Como representantes de los pueblos deberían sentirse avergonzados".

Asimismo, respecto del rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Adorni aclaró que cobra el sueldo del Ejecutivo, y especificó que "no importa lo que haga, por eso no es ni beneficiada o perjudicada por este tema".

"Si la doctora Villarruel podría haber hablado o no con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida es un tema que le tienen que preguntar a ella", enfatizó, y agregó: "Por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo, pero es un tema que corre por cuenta del Poder Legislativo".

Para el vocero, Villarruel "tendrá sus razones para haber intentado en mayor o menor medida el freno" de las subas, pero insistió en que para el presidente Javier Milei el incremento del 6,5% "fue un error hoy, en abril y va a ser siempre en virtud de la distancia que existe entre los sueldos de los senadores, de los diputados y del resto de los ciudadanos".

"No hay un hecho puntual que haya molestado más", remarcó al tiempo que aseguró que es el Poder Legislativo el que debe hacerse cargo "de lo que hacen o no hacen". "El Presidente expresó su enojo, pero su posición es la de la mayoría de los argentinos", insistió.