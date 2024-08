El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que el gobierno de Javier Milei repudió el aumento en las dietas de los senadores al que calificó de "escandaloso", y aseguró que espera que los legisladores "den marcha atrás con esta inmoralidad".

"La Cámara Alta ha sesionado 6 veces y su salario ha crecido un 300%. En contraposición, los sueldos del Poder Ejecutivo Nacional se encuentran congelados desde el 10 de diciembre", insistió además.

Cómo calificó el Gobierno al aumento en las dietas de los senadores

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario aclaró: "El Gobierno repudia el escandaloso aumento de dietas que han convenido los senadores. El rechazo es transversal a la sociedad y esperamos que den marcha atrás con esta inmoralidad".

En la misma línea, remarcó: "Como representantes de los pueblos deberían sentirse avergonzados".

Asimismo, respecto del rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Adorni aclaró que cobra el sueldo del Ejecutivo, y especificó que "no importa lo que haga, por eso no es ni beneficiada o perjudicada por este tema".

"Si la doctora Villarruel podría haber hablado o no con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida es un tema que le tienen que preguntar a ella", enfatizó, y agregó: "Por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo, pero es un tema que corre por cuenta del Poder Legislativo".

Para el vocero, Villarruel "tendrá sus razones para haber intentado en mayor o menor medida el freno" de las subas, pero insistió en que para el presidente Javier Milei el incremento del 6,5% "fue un error hoy, en abril y va a ser siempre en virtud de la distancia que existe entre los sueldos de los senadores, de los diputados y del resto de los ciudadanos".

"No hay un hecho puntual que haya molestado más", remarcó al tiempo que aseguró que es el Poder Legislativo el que debe hacerse cargo "de lo que hacen o no hacen". "El Presidente expresó su enojo, pero su posición es la de la mayoría de los argentinos", insistió.

Por otra parte, aclaró que no se trata de un tema de partidos o ideologías sino que será cuestionado "quien esté en contra de las ideas de la libertad y de quitarle peso de las espaldas de la gente".

"El enojo del presidente es para con todos. Les tiene que parecer una barbaridad que senadores que se juntaron seis veces este año pasen su sueldo de 7 a 9 millones de pesos, con la mitad de la Argentina pobre entrar en la discusión si está bien o mal lo que cobran. No es para este momento y donde tenés un montón de gente que no tiene para comer", remarcó.

Senadores prometen retrotraer el aumento

En medio de la polémica que provocó cruces entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Cámara de Senadores busca este martes dar marcha atrás con el aumento de las dietas del 3% y 3,5% respectivamente para julio y agosto, el cual fue dispuesto este lunes y que suponía el cobro total de $9 millones.