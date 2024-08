El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, confirmó la quita de subsidios al transporte en el AMBA desde este domingo 1° de septiembre y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por los futuros aumentos en los boletos de los colectivos de jurisdicción provincial. Consideró que el mandatario kirchnerista será "el único responsable de los incrementos" por no afrontar con sus fondos la quita de subsidios que abonaba el Estado nacional.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, se quejó de la decisión y advirtió que la quita de subsidios "va a tener un impacto muy grande sobre el bolsillo de los bonaerenses" porque la reducción paulatina del costo del transporte, a partir del segundo medio de transporte utilizado por un usuario en el lapso de dos horas, no regirá en los colectivos que tienen recorridos dentro del territorio bonaerense.

"Son montos muy altos, de $ 5.000 millones por mes. Lo trabajaremos, pero hoy la Provincia no tiene los recursos para hacer frente a esos montos", dijo Bianco. Y acusó al gobierno de Milei de ser "un Estado desertor" y "abandónico".

Suba boleto de colectivo: por qué el secretario de Transporte de la Nación apuntó contra Axel Kicillof

"A partir del 1° de septiembre cuando los ciudadanos de la Provincia dejen de tener esos beneficios, el único responsable es el gobierno de la provincia de Buenos Aires", expresó Franco Mogetta en diálogo con radio Rivadavia, en un intento por cargar el peso del descontento que generará la medida en la gestión de Axel Kicillof. Desde su punto de vista, el Gobierno bonaerense debería afrontar con sus fondos la quita de subsidios que abonaba el Estado nacional para los colectivos de jurisdicción provincial.

Luego sostuvo que la quita de subsidios a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires es para "llevar un poco de equidad" respecto del resto de las jurisdicciones del país como Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y otras grandes urbes que subsidian sus propios sistemas.

"No queremos que se vaya la tarifa a ningún lado. Queremos que las autoridades en sus jurisdicciones se hagan cargo, porque no puede el Gobierno Nacional subsidiar a dos jurisdicciones sobre el resto del país", sentenció Mogetta.

Además, también se refirió a las versiones que circulan de un eventual aumento del boleto de alrededor de los $ 1.400 en la región del AMBA, a partir de la quita de subsidios.

"Son especulaciones. Lo hacen con especulación política llevando el subsidio a cero y no es así. La Ciudad solventa 50% de las compensaciones, por lo tanto no estamos pasando de o a cien, sino de 55 a 100, o 90, y llevar de manera coordinada la política tarifaria, con lo cual no debería llevar el boleto en la Ciudad a esos números que están especulando de manera política sin ningún fundamento técnico", concluyó el secretario de Transporte.

Cuánto debería costar el boleto de colectivo sin subsidio

Según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor, que ya advirtió respecto de una reducción del servicio nocturno, "un boleto mínimo -antes del subsidio- debería costar $1.200" y que a partir de ahí el Estado nacional puede decidir cómo y a quién subsidia.

"Cuando uno junta el subsidio más tarifa, la tarifa técnica, lo que recibe un operador, estamos en $862 pesos, cuando el costo real de mover un usuario es de $1400. Nos faltan $550 por viaje", expresó Luciano Fusaro, vicepresidente de AAETA.