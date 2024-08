Chile realizó el martes un despliegue militar por una alerta de tráfico no identificado en la zona oriental del Estrecho de Magallanes

El Gobierno nacional negó que un avión argentino haya invadido el espacio aéreo chileno, luego de un despliegue militar impulsado el martes en el país chileno, por una alerta de tráfico no identificado a las 20 en la zona oriental del Estrecho de Magallanes.

El Ejecutivo argentino rechazó haber captado la señal de un avión militar que haya sobrevolado el espacio aéreo denunciado y asegura que tampoco hubo contacto con el canciller chileno Alberto van Klaveren.

Fue la ministra de Defensa de Chile Maya Fernández, quien aseguró el martes que "existió una alerta de tráfico aéreo no identificado, ante lo cual nuestra Fuerza Aérea de Chile activó los protocolos, despegando los aviones F-5 en resguardo". También comunicó que inició una investigación.

En tanto, desde Casa Rosada aseguraron que "no hubo ningún avión de la fuerza aérea argentina ni de línea que haya viajado por la zona en ese horario". "No recibimos tampoco notificación de la base chilena ni hubo una comunicación diplomática después", resumió.

"No nos vamos a hacer cargo de algo que no tenemos responsabilidad", señalaron. En tanto, desde el Ministerio de Defensa sostuvieron también que "en los tiempos de interceptación de Chile no encontraron a nadie cuando salieron a rastrear".

Por su parte, desde la Cancillería, el equipo de Diana Mondino coincide con el Ministerio de Defensa y sostiene que no recibieron ningún requerimiento por parte del gobierno de Boric.

La Fuerza Aérea informó oficialmente al respecto que la única actividad de vuelo que se ejecutó el día 27 de agosto fue un vuelo LADE con el sistema Twin Otter con las escalas y horarios que se muestran a continuación :

Despegado de GAL (Río Gallegos) 12.00 hs.; Aterrizado en USU (Ushuaia) 13.40; Despegado USU 14.05; Aterrizado GRA (Río Grande)14.55; Despegado GRA 15.35 y Aterrizado GAL 16.55.

La alerta en Chile por una supuesta misión de intercepción

Según publicó el medio trasandino Bio Bio, se trató de un hecho ocurrido el martes, de acuerdo a lo reportado por un usuario de la red social X, César Quezada, quien alertó de una supuesta misión de intercepción real hacia la frontera con Argentina.

La versión fue confirmada en primera instancia por fuentes a Radio Bío Bío, indicando que, efectivamente, ayer cerca de las 19:00 horas se activaron los códigos y operaciones de protección del espacio aéreo chileno.

Esto, luego que radares y la tecnología que tiene Chile en la zona austral del país, detectaran aparentemente una incursión aérea no declarada, que corresponderían a aviones argentinos.

De acuerdo a los datos, aproximadamente a tres mil pies entre el monte Aymond y el Estrecho se declaró esta alerta de violación de espacio y por eso se activó este protocolo.

Frente a lo sucedido, se autorizó el despegue de dos aviones F-5 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para hacer una supervisión en la zona, sin encontrar algún aparato aéreo.

Tras la toma de estado público del hecho, la ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmó el incidente, añadiendo que se inició una investigación por esta violación del espacio aéreo, presuntamente desde Argentina.

"Ayer, cerca de las veinte horas en la zona oriental del Estrecho Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado, ante lo cual nuestra Fuerza Aérea de Chile activó los protocolos, despegando los aviones F-5 en resguardo de nuestra soberanía", señaló.

"Posterior a eso se perdió el contacto con este tráfico aéreo y en este momento se está llevando adelante una investigación", agregó. "Lo que corresponde decir y para tranquilidad de toda la ciudadanía es que la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía como corresponde", sentenció la ministra chilena Fernández.

Además de negar cualquier tipo de versión, desde el Gobierno argentino aseguraron que esta situación no afecta el vínculo diplomático con Chile, pese a la diferencia ideológica que tienen Javier Milei y el mandatario chileno Gabriel Boric.