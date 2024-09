En la última semana, la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja y madre de su hijo, Fabiola Yáñez, tuvo significativos avances. La exprimera dama cedió más imágenes y chats probatorios a la Justicia, incluso un video donde se la ve con el ojo golpeado.

Tras el secuestro del celular y computadoras del exmandatario, la Justicia dio con incontables intercambios de mensajes donde, según se dio a conocer en las últimas horas, le ofrecía puestos en el Estado a amigas y conocidas.

Polémicas designaciones de Alberto Fernández: de peluquera a administrativa nuclear

Una de estas irregulares designaciones fue para una peluquera que el entonces jefe de Estado conoció vía Facebook; esta fue ubicada como empleada administrativa en Nucleoeléctrica Argentina S.A., una empresa del Estado que genera energía eléctrica y que opera las centrales nucleares de Atucha I y II, y Embalse.

La mujer de 44 años se desempeña en la mencionada área desde el 2021, pese a no contar con experiencia. Según reveló un empleado de la planta, compañero de la ex peluquera, Fernández, "la conoció por redes sociales y después le consiguió 'laburo'. Sabíamos que Alberto hacía estas cosas, pero estamos azorados, la verdad".

"La pidió Presidencia especialmente y se decidió contratarla. No es el único caso, pero sí uno muy recordado porque no cumplía con los requisitos para poder ingresar", reconoció. No obstante, remarcó que actualmente no tiene ningún "trato preferencial" y que cumple con sus labores como cualquier otro trabajador. Por sus tareas administrativas, percibe un sueldo de 2 millones de pesos.

La azafata que trabajó en Olivos

Con un modus similar, Fernández nombró a Grisel Tamborro (32 años), en 2021, como personal de la Secretaría de la Presidencia de la Nación. Antes de ello, la mujer trabajaba como azafata en vuelos privados en la empresa Flyzar, en donde conoció al exmandatario.

Grisel Tamborro era azafata y fue nombrada como funcionaria de la Secretaría General de la Presidencia.

"El expresidente la conoció en un vuelo privado, evidentemente le gustó y la llevó a trabajar a la Secretaría General de la Presidencia. Era una empleada rasa, no tenía ningún cargo jerárquico", reveló el periodista Emiliano Russo, quien siguió este caso. Además de la polémica designación, Tamborro también figura en el registro de ingresos de la Quinta presidencial. El 31 de marzo del 2021 ingresó a las 21 horas, para luego retirarse a las 22.

A diferencia de la anterior, Tamborro fue despedida tras el cambio de Gobierno y varias recriminaciones por parte de sus compañeros que calificaban su desempeño como "pobre".

Una vedete en Anses

Una de las vedettes más reconocidas en el país también fue beneficiada con una importante designación en el Estado. En el caso de Paula Martínez, reconocida en la farándula por su participación en programas como "Rompeportones", "Petardos" y "Yo amo a Berugo", esta trabajó como directora nacional de apoyo y asignación económica en ANSES.

Allí, manejó una caja de 3.4 mil millones de dólares que tenían como destino el abono a pensiones a personas con discapacidad, uno de los presupuestos más importantes a nivel nacional solo por debajo de PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (ahora Ministerio de Capital Humano). Lo irregular de la gestión de Martínez como directora fue que cedió 300 mil nuevas pensiones, varias de ellas en los últimos días de la presidencia de Fernández.

Ante el incremento de las pensiones por invalidez, el Gobierno adelantó que citarán a al menos 1,2 millones de personas que actualmente cobran el beneficio. Los usuarios deben probar que no están en condiciones de trabajar para obtener la remuneración del Estado, si prueba que tiene una incapacidad del 76% se le cede la pensión.

Se sospecha que muchas de esas pensiones podrían ser "truchas" y que deberían darse de baja, lo que generaría que se abra un acta judicial contra los beneficiados y contra Martínez por autorizar las pensiones sin que estos cumplan con los requisitos necesarios. En caso de que esto ocurra, el Estado ahorraría una suma de 100.000 millones de pesos por mes.

Estas particulares designaciones del expresidente Fernández lograron ubicarlo bajo la lupa y se cree que podría generar la apertura de otra causa, en donde se lo señale por incumplimiento a los deberes de funcionario público y peculado.