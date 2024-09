El Gobierno norteamericano pidió a la jueza Loretta Preska que no dé a conocer todavía su decisión sobre la entrega de acciones a beneficiarios del fallo

El Gobierno de los Estados Unidos le pidió a la jueza Loretta Preska que no dé a conocer su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo, según una orden publicada este lunes.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió presentar una opinión antes de 6 de noviembre, justo un día después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Juicio por YPF: el pedido del Gobierno de Estados Unidos a la jueza Loretta Preska

El Departamento de Justicia norteamericano quiere presentar su opinión en el tribunal antes del 6 de noviembre, aunque la magistrada tiene la posibilidad de no hacer lugar a esa solicitud.

El especialista Sebastián Maril publicó el contenido de la nota en su cuenta de "X" en la que se expresó la voluntad del gobierno estadounidense.

Maril opinó que "es probable que Estados Unidos recomiende que la jueza Preska se abstenga de ordenar la transferencia de las acciones de YPF a los beneficiarios de la sentencia, teniendo en cuenta la relación entre dos naciones aliadas".

"Sin embargo, también creo que Estados Unidos entiende perfectamente que una nación soberana amiga (Argentina) violó las leyes locales del mercado de capitales. Por esta razón, no me sorprendería si también sugirieran que la jueza Loretta Preska designe un mediador especial para ayudar a ambas partes a resolver la disputa", añadió el asesor de Latam Advisor.

La jueza Preska condenó a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la forma en que se realizó la expropiación de la empresa en 2012 en tiempos de Cristina Fernández como presidenta y Axel Kicillof como ministro de Economía.

En el marco de esta causa, en los últimos días, Preska también había ordenado entregar mails, WhatsApps y otras comunicaciones de funcionarios para determinar responsabilidades.

El bufete de abogados Burford Capital intentan probar la figura de "alter ego" entre las empresa y el Gobierno argentino para tener argumentos que le permitan avanzar en otro tipo de pedidos de embargo.

Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska pidió mensajes de Luis Caputo y Sergio Massa

Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi u$s900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF y embargar sus activos.

El argumento del fondo Burford es que YPF es "alter ego" del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera como de los objetivos políticos del gobierno de turno.

Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor -excandidato a presidente- Sergio Massa, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense; y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.

Este proceso de la justicia de Estados Unidos, llamado "discovery", tuvo a los abogados de Argentina los demandantes en negociación durante las últimas semanas para definir a cuántos funcionarios alcanzaría la medida. Aunque al comienzo hubo pujas entre ambos lados, donde los fondos presentaron un listado de 27 funcionarios y Argentina los redujo en una contrapropuesta, finalmente la jueza Preska determinó quiénes serían aquellos que deberán entregar la información.

La magistrada neoyorkina pospuso los pedidos sobre el exjefe de Gabinete y actual senador, Eduardo "Wado" De Pedro, el exsecretario general de Presidencia de Alberto Fernández, Julio Vitobello, y del economista y extitular de la Secretaría de Comercio, Matías Tombolini.