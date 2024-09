El reciente cruce entre el presidente Javier Milei y la ex presidenta Cristina Kirchner formó parte del plan del Gobierno de polarizar con el kirchnerismo pero una nueva encuesta midió la imagen de ambos en la zona del Gran Buenos Aires (GBA) y el resultado sugiere que esa estrategia podría no darle el resultado esperado, al menos en esa región clave del mapa electoral.

El sondeo fue realizado por la consultora Reyes – Filadoro, que suele medir en esa zona más conocida como conurbano bonaerense, con 800 casos relevados entre el 19 y el 23 de agosto. Por su densidad poblacional, esta región tiene un peso determinante en el padrón de la estratégica provincia de Buenos Aires.

Al medir la imagen positiva de los principales dirigentes nacionales la encuesta arrojó que Cristina Kirchner es la más valorada en el conurbano, donde supera por 10 puntos a Milei. El dato es relevante porque hace mucho tiempo que la ex presidenta no encabeza un ránking de este tipo en ningún sondeo de opinión, pero también por otras cuestiones.

Una es que el Presidente ni siquiera salió segundo, sino que se ubicó en el cuarto puesto. La otra, más importante para el oficialismo, es que esa aparente recuperación de Cristina Kirchner va de la mano con una caída en la evaluación del Gobierno, que tuvo 54% de rechazo en esta región, y una mirada negativa sobre el impacto de sus políticas en temas como el empleo.

Problemas para Javier Milei: ¿cuánto miden él y Cristina Kirchner en el GBA según la encuesta?

Según la encuesta de Reyes – Filadoro, en el conurbano bonaerense Milei cosecha una imagen positiva de 38% y una negativa del 58%. Esto lo dejó detrás de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, que se ubicó tercera en el ranking con 43% de positiva y 45% de negativa.

En tanto, en el segundo lugar quedó Kicilof con 46% de imagen positiva y 50% de negativa y al tope del ranking apareció Cristina Kirchner con 49% de positiva y 49% de negativa. Este dato tiene mayor impacto potencial en el peronismo que en el oficialismo libertario, en momentos en que hay tensión entre La Cámpora de Máximo Kirchner y el gobernador por el liderazgo.

Milei cosecha una imagen negativa muy alta en el conurbano y quedó cuarto en el ranking de la encuesta

Es esperable que esos sectores del kirchnerismo puro empiecen a promover una candidatura de la ex presidenta a diputada nacional por Buenos Aires cuando se empiecen a discutir las listas para las elecciones legislativas de 2025. Además, la llegada de ese momento promete sacar a relucir la pelea de fondo entre La Cámpora y Kicillof, donde tallan intendentes del PJ bonaerense que ya piensan en desprenderse del liderazgo de Máximo Kirchner.

Si bien la medición no fue nada favorable para Milei, el resultado fue mucho peor para otros dirigentes, entre ellos su ex rival en el balotaje Sergio Massa, que cosecha una imagen positiva de 31% y una negativa de 66% en el conurbano. El ex presidente Mauricio Macri, en tanto, se ubicó en el último lugar con 23% de positiva y 74% de negativa.

¿Cristina Kirchner se fortalece por la crisis económica?

Por otro lado, la encuesta de Reyes – Filidoro mostró el otro lado y posiblemente la motivación principal detrás de la ventaja que Cristina Kirchner le saca a Milei en el conurbano: a pesar de que la inseguridad es un tema central en esta zona del AMBA, los consultados destacaron a la economía como "el principal problema del país".

En ese marco, el trabajo de la consultora señaló Cristina Kirchner es la dirigente mejor evaluada en el conurbano especialmente "por las personas que no llegan a fin de mes", que según las respuestas a la encuesta son el 59%; las personas que "están muy endeudadas (66%) y quienes desaprueban la gestión del Gobierno nacional (73%)".

La encuesta también midió el humor de los votantes del conurbano y el nivel de preocupación por temas como el empleo, el recorte de gastos forzado por la recesión y la mirada que tienen sobre el impacto de las medidas que adopta la gestión de Milei. Es allí donde se encienden las mayores alarmas para el Gobierno sobre el conurbano bonaerense.

Cristina Kirchner se recupera en esta región tras mucho tiempo sin liderar ninguna encuesta

¿Cuál es la evaluación del Gobierno en el conurbano?

Frente a la pregunta sobre cómo evalúan "el trabajo que está realizando el gobierno de Javier Milei", el 54% de los consultados lo calificó como "malo" y "muy malo" mientras que solo el 39% lo hizo como "bueno" o "muy bueno".

En el desglose de este resultado, la consultora precisó que "el 82% de las personas que votó a Javier Milei en la primera vuelta y un porcentaje similar que se identifica con el PRO, tienen una imagen positiva del trabajo del Gobierno", mientras que el rechazo es más marcado entre los que "no llegan a fin de mes": el 26% aprueba la gestión y el 66% la desaprueba.

Otro punto muy importante de la encuesta en ese sentido fue la medición sobre las expectativas. Al preguntar a los entrevistas si creen "que las políticas del actual Gobierno van a mejorar sus oportunidades de progresar o van a empeorarlas", el 55% dijo que "están empeorando" o lo harán en el corto y mediano plazo mientras que el 37% confía en que mejorarán.

En ese cuadro económico, sorprendió otro resultado de la encuesta referido a cómo perciben en el conurbano bonaerense el impacto de las medidas de la gestión de Milei en relación a quién resulta más beneficiado: la clase alta, la clase media o la clase baja.

Allí el 50% de los consultados consideró que las políticas del Gobierno benefician a la clase alta mientras que solo un 3% opinó que benefician a la clase baja y otro 5% señaló a la clase media. El 15% de la muestra dijo que "benefician a todos por igual" y el 19% sostuvo que "no benefician a ninguno".

Al desglosar el resultado según el voto en las últimas elecciones de los encuestados, el estudio de Reyes – Filidoro arrojó que "un cuarto de los votantes de Milei y de (Patricia) Bullrich considera que las medidas del Gobierno benefician a la clase alta".

Las expectativas económicas y la evaluación del Gobierno en el conurbano resultaron altamente negativas

En cualquier caso la encuesta trazó un panorama muy complejo para la Javier Milei en el Gran Buenos Aires en relación a la situación económica, que se presenta como el principal motor de la aparente recuperación de la imagen de Cristina Kirchner en una zona estratégica para las próximas elecciones, donde el Gobierno apuesta a fortalecer su posición en el Congreso.