La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó enérgicamente el acuerdo anunciado por Cancillería sobre las Islas Malvinas, luego de la reunión que mantuvieron en Nueva York Diana Mondino con su par británico David Lammy. Sostuvo que la propuesta "es contraria a los intereses de nuestra Nación" dado que se plantea "cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio".

Después del encuentro, Cancillería emitió un comunicado en el que explicó el alcance del nuevo entendimiento y se destacó entonces el regreso de los vuelos entre Córdoba y las Islas, entre otros puntos.

Qué dice el acuerdo entre el Gobierno y el Reino Unido que enfureció a Victoria Villarruel

El martes, durante su visita a la ONU, la canciller argentina Diana Mondino se reunió con su par de Reino Unido, David Lammy en Nueva York y acordaron la reanudación del vuelo desde Córdoba hacia las Islas Malvinas.

Se trata de un viaje semanal que parte de San Pablo a las Islas y realiza una escala mensual en esa ciudad argentina: una ruta que se hacía hasta antes de la pandemia, tras un acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri, pero que luego la administración de Alberto Fernández dio de baja.

Otro de los aspectos centrales es la intención de retomar las visitas de familiares de caídos en la guerra de 1982 al cementerio de Darwin, según informó la Cancillería.

Además, Mondino y Lammy también acordaron "finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional", así como "avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías".

La Cancillería informó que los dos ministros "avanzaron en una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur", aunque bajo la "fórmula de salvaguardia de soberanía" de las Malvinas que "figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989″.

En la práctica, implicó volver al espíritu del entendimiento de 2016 entre el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido, Alan Duncan. Allí se acordó trabajar en conjunto para identificar áreas nuevas de cooperación bilateral, como la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

La posición de la embajada británica en Argentina

Tras el anuncio, Kirsty Hayes, embajadora británica en Argentina, destacó el rol de los isleños durante la visita de los familiares y anticipó que se retomará el proceso de identificación de los soldados caídos. "La gran mayoría de los caídos ya habían sido identificados en proyectos anteriores, pero obviamente para los familiares de los pocos que quedan todavía es un área muy dolorosa. Tuvimos negociaciones sobre este proyecto el año pasado, en febrero, cuando el ex canciller decidió abandonar el pacto que estableció esta área de trabajo. Así que es con mucha alegría que estamos empezando este tema", sostuvo en declaraciones radiales.

Y agregó: "Nuestra posición no ha cambiado, la de Argentina tampoco. Seguirá siendo un tema muy sensible y difícil entre nosotros, pero tenemos muchos intereses en común y este anuncio de hoy muestra que a pesar de nuestras diferencias podemos hacer causas positivas que son beneficiosas para ambos lados y sobre todo para los más afectados por el conflicto. Los dos cancilleres tuvieron una reunión muy fructífera. Desde mi llegada a Argentina hace tres años he tenido la honra de conocer a los familiares de los países del conflicto del Atlántico Sur y siempre me llamó mucho la atención su pasión".

Según lo que comunicaron la Cancillería y el Foreign Office, se avanzará en una agenda amplia entre ambos países sobre otros temas vinculados al Atlántico Sur. El anuncio fue realizado mediante un comunicado en el que se indica que se aplicará a esta agenda y a sus resultados "la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989".