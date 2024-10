El peronismo comienza a salir de su letargo, tras la derrota estrepitosa de su candidato frente al economista libertario Javier Milei, y lo hace con una interna por la conducción del Partido Justicialista, que promete dejar polémicas.

Es que frente al operativo clamor desplegado por los integrantes de La Cámpora para que Cristina Kirchner conduzca el espacio fundado por Juan Perón, una herramienta electoral que siempre despreció, se posicionó, de manera contundente.

El Partido Justicialista busca nuevo referente

Se trata del gobernador riojano, Ricardo Quintela, que, en las últimas horas, reafirmó su pretensión de conducir el espacio político y recibió el apoyo de varios referentes del sindicalismo, desde integrantes de la CGT hasta las 62 Organizaciones Peronistas, intendentes bonaerenses y referentes partidarios del Conurbano, además del estratégico y ruidoso silencio de los gobernadores.

Si bien Quintela conduce una provincia complicada económica y socialmente hablando —los docentes riojanos ingresaron en su cuarto día de paro en reclamo de mejoras salariales—, el mandatario provincial tuvo reflejos rápidos para afrontar el ajuste de Milei y, al "no hay plata" que se escucha en Casa Rosada, contrapuso la creación de una cuasi moneda, los Chachos. Estos instrumentos solo cuentan con respaldo del tesoro de su provincia, pero su circulación trajo algo de alivio a los que cobraron estos bonos para pagar deudas y gastos corrientes.

De hecho, recientemente, trascendió que los Chachos circulan en la provincia de Córdoba porque el grupo Dinosaurio del empresario cordobés Euclides Bugliotti, especializado en turismo, comercio y finanzas, comenzó a aceptar los bonos de La Rioja como forma de cancelar deudas a su favor. Así, el bono riojano pasará a aceptarse en los supermercados MaMi, los hoteles Orfeo Suite, las tiendas departamentales Karmya y Vesta, y otros negocios del grupo empresario.

No todos son rosas para los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) o "Chachos", varios automovilistas y motociclistas riojanos no pudieron cargar nafta o gasoil en las estaciones de servicio de YPF, pero, según trascendió en la capital riojana, no perdieron su valor entre los empleados estatales que recibieron estos títulos de deuda.

Ricardo Quintela, ante el operativo clamor por Cristina Kirchner

La disputa por la conducción partidaria ganó temperatura en las últimas horas y Quintela le hizo ganar unos grados Celsius al afirmar: "El que quiera salir, que salga, pero que no se ponga abajo de la pollera de ella".

Se refería a Cristina Fernández de Kirchner, que no deja de recibir apoyos. El último fue de la diputada bonaerense, Teresa García, que en vez de apuntar a Quintela criticó a Axel Kicillof. "Una cosa es la futura candidatura y otra cosa es la conducción política", dijo ella. y agregó: "Me parece, con cariño por Axel, que quien concentra más adhesión para conducir el peronismo es Cristina".

Pero Quintela no se desanima. Sabe que cuenta con la simpatía de Kicillof y el silencio de varios gobernadores peronistas, que genera más ruido en las oficinas del Instituto Patria que en la capital riojana.

De hecho, el "gitano" estará en Buenos Aires mostrando músculo para su candidatura. El próximo miércoles, dirigentes sindicales de la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas, recibirán al gobernador riojano donde lanzará su desafío a la expresidenta de la Nación.

En la reunión de Buenos Aires, Quintela responderá a la aparición de Cristina Kirchner en La Matanza. La dos veces presidente se mostró, una semana atrás, sin el cuestionado judicialmente, Fernando Espinoza, y junto al Padre Tano, como se conoce al sacerdote Nicolás Angelotti, un referente eclesiástico matancero, enemistado con el intendente por obras prometidas y no realizadas y, honrando de alguna manera el acuerdo sellado con Emilio Pérsico del Movimiento Evita que busca quitarle poder a Espinoza.

Si bien Quintela subrayó el "respeto y admiración" que siente por Cristina Kirchner apenas lanzado el operativo clamor camporista, el apoderado de la lista que encabeza el gobernador riojano, Daniel Llermanos, ratificó que el gobernador no bajará su lista para el PJ.

¿Quiénes apoyan a Ricardo Quintela para presidir el PJ?

Y no se bajará porque cuenta con el soporte de muchos sindicalistas de la CGT y las 62 Organizaciones que quieren volver a las bases y fundamentos del peronismo, de intendentes que prefieren obviar las invitaciones de los delegados del kirchnerismo para sumarse al operativo clamor "Cristina conducción" y de otros jefes comunales y referentes del Conurbano, que directamente cargan a la cuenta del kirchnerismo la debacle electoral de 2023 y la pavorosa administración de Alberto Fernández que desembocó en que muchos votantes se hartaran del peronismo.

De hecho, juega a favor de la candidatura de Quintela el silencio de los gobernadores del partido frente a la candidatura de Cristina, que hizo mucho ruido entre los seguidores de Máximo Kirchner. Solo los intendentes bonaerenses adherentes a La Cámpora fueron los que batieron el parche electoral.

Sin embargo, la pelea por la conducción del PJ será amarga y cruel. Se necesita el respaldo de cinco presidentes del PJ distritales para la presentación oficial de los candidatos. En ese camino, Quintela tiene acuerdos sellados.

El PJ de Misiones, va a apoyar al riojano en la interna que, hasta hoy, se realizará el próximo 17 de noviembre. "La semana que viene estamos llevando la carta de adhesión y apoyo a su candidatura a Buenos Aires", reconoció un dirigente importante de Misiones. Corrientes está intervenido.

El riojano estuvo en Río Negro, apoyado por María Soria, intendente de Gral. Roca y Martín Soria, exministro de Justicia. Un apellido fuerte de la provincia. Hasta allí llegó Victoria Tolosa Paz. Cuando llegó a Neuquén, se conocieron las declaraciones de Parrilli pidiendo por Cristina. Igual, se llevó el apoyo del PJ neuquino. La pelea va a ser descarnada.

El dato, en Río Negro, Ricardo Quintela recibió un llamado de Axel Kicillof que llegaba de México. Salta, Córdoba, y Tucumán le habrían dado también la palabra a Quintela para apoyarlo.

Mientras tanto, Axel Kicillof hace su juego. Se muestra tempranamente presidenciable, y esta semana se fotografió con la flamante presidente de México, Claudia Sheinbaum, y con el presidente de Brasil, José Inácio Lula Da Silva. Busca ser el opuesto no complementario de Javier Milei y su socio en el armado peronista es Ricardo Quintela.