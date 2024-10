El presidente Javier Milei consiguió finalmente un apoyo general del PRO para el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que se discutirá el miércoles en la Cámara de Diputados, una definición que el Gobierno necesitaba para poder dar pelea esa pelea, aunque todavía no está claro que le alcance para asegurarse un triunfo y necesita forzar ausencias para la votación.

Luego de una reunión encabezada por su líder, Mauricio Macri, la mesa directiva del PRO resolvió apoyar al oficialismo para tratar de impedir que la oposición alcance la mayoría de dos tercios que necesita para insistir en la ley y desestimar el veto, aunque es un respaldo tibio dado que no ahorraron críticas a "la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales".

Así lo expresaron en un comunicado donde prometieron un apoyo "mayoritario" del bloque que encabeza Cristian Ritondo -que participó del cónclave con Macri- pero emplearon un tono que deja una puerta abierta a posibles fugas o ausencias para la votación. De hecho, el diputado Álvaro González -hombre de Horacio Rodríguez Larreta- adelantó que votará a favor de la ley.

De esta forma, la posición que fijó el PRO dejó un escenario algo mejor para La Libertad Avanza pero a Milei le quedan todavía dos obstáculos: uno es que las ausencias que se produzcan en la sesión -las cuales bajan el piso de votos que se necesita para sostener el veto o para insistir con la ley- no beneficien a la oposición y el otro es la falta de un acuerdo con los gremios universitarios.

Ambos temas guardan relación. El Gobierno retomó este lunes esa negociación, cuya falta de resultados fue el punto más cuestionados por el PRO. En tanto, según supo iProfesional en la oposición dialoguista también hay diputados (especialmente en la UCR) que la siguen de cerca porque un acuerdo entre el Gobierno y las universidades podría descomprimir el conflicto y desalentar a algunos de los que se disponen a rechazar el veto.

Financiamiento universitario: las dudas que deja el apoyo del PRO a Javier Milei

"Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo", expresó el PRO en un comunicado tras la reunión que mantuvieron con Macri los gobernadores del partido y los referentes del bloque Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, entre otros.

Ese párrafo, junto a otro en el que acusaron a "fuerzas como la UCR" de hacer "populismo legislativo" porque defienden el aumento de presupuesto a las universidades pero a la vez "rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias", resumió el respaldo del PRO a Milei para la sesión, pero el resto del comunicado fue muy duro con la Casa Rosada.

El PRO señaló que el conflicto universitario se vio "agravado por cuestiones internas del propio Gobierno" y que "con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado". Esto reflejó que el espacio de Macri acompaña pero a regañadientes. "No todos estaban de acuerdo con apoyar", señaló a iProfesional una fuente partidaria que deslizó que algunos están "re calientes" con el tema.

Entre otras cosas, el PRO criticó que el Gobierno haya prorrogado el Presupuesto de 2023 "sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024" y también que "llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes".

También cuestionaron que el Gobierno no haya drogado todavía "la resolución del ex procurador (Carlos) Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades". Lo señalan como una incongruencia. En cualquier caso, el respaldo que manifestó el PRO no termina de darle tranquilidad a Milei.

Conteo de votos: cómo es el escenario que enfrenta el veto de Milei en Diputados

El oficialismo parte de una base de 45 votos entre La Libertad Avanza (39), el MID (que serían 2 porque Oscar Zago se encuentra de viaje), los tres tucumanos del bloque Independencia y el monobloque Creo, aunque llegaría a 47 si los radicales Mariano Campero y Luis Picat apoyan al Gobierno como lo hicieron con el veto a la ley que aumentó las jubilaciones.

Si el PRO le aporta sus 37 votos (se descuenta a Álvaro González, que anunció que votará por la insistencia en la ley) llegaría a 84. Se trata de un número muy optimista para el Gobierno si se tiene en cuenta que para bloquear los dos tercios se necesitan 87 votos si están los 257 diputados presentes, algo que ya se estima que no ocurrirá.

Sin embargo, la postura crítica que fijó el partido amarillo y los descontentos por ahora silenciosos que dejó la decisión de apoyar el veto abren la puerta a que pueda haber ausentes en ese bloque al momento de votar, lo que cambiaría el número y complicaría al Gobierno.

La sesión del miércoles fue pedida por separado por la UCR, Encuentro Federal y Unión por la Patria, aunque el solo hecho de hacer la presentación indica la misma voluntad de todos: insistir con la Ley de Financiamiento Universitario que ellos mismos impulsaron y rechazar el veto. De este lado, hoy cuentan alrededor de 164 votos.

A ese número llegan con 28 votos de los 33 que tiene la UCR (se descuentan Campero y Picat mientras que están en duda Martín Arjol y los otros dos que apoyaron el veto anterior de Milei y no se descartan ausencias), más todo Encuentro Federal (16), Coalición Cívica (6), Innovación Federal (8), Unión por la Patria (99), la Izquierda (5), los bloques Por Santa Cruz, Movimiento Popular Neuquino y Álvaro González, del PRO. Además, la ex libertaria Lourdes Arrieta juega al suspenso y no descarta votar a favor de la ley.

Sin embargo, la cuenta no es líneal dado que hoy casi ningún bloque tiene unanimidad y eso ya se vio cuando se votó la Ley de Financiamiento Universitario. Encuentro Federal, la bancada que preside Miguel Pichetto, tuvo varios ausentes en aquella oportunidad, entre ellos él mismo y Ricardo López Murphy, por lo que podría no aportar tampoco esta vez sus 16 votos. También hubo en Unión por la Patria. Ahora, habrá que ver si se repiten las mismas ausencias o no.

¿La negociación del Gobierno con las universidades puede alterar el panorama en Diputados?

En ese cuadro general la cantidad de presentes que haya al momento de la votación serán la clave para el resultado. Para graficar la situación basta el ejemplo más reciente: en la sesión por el veto a la ley de movilidad jubilatoria hubo 248 presentes y necesitaba 166 votos para alcanzar los dos tercios, que no logró porque el oficialismo reunió 87.

Para tener garantía de triunfo, Milei necesita forzar ausencias en los bloques que apoyan la Ley de Financiamiento Universitario o bien dar vuelta algunos votos, algo que no es imposible como demostró en aquel debate sobre el veto a las jubilaciones.

La negociación con los sindicatos docentes de las universidades podría ayudarlo en ese objetivo si hubiera un acuerdo antes de la sesión. Tanto Macri como Ritondo ya le habían hecho llegar a la Casa Rosada que para ellos era imperioso resolver el conflicto de fondo, más allá de la ley y el veto. Este lunes lo remarcaron al instar al Gobierno a que "avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios".

En la oposición dialoguista también siguen de cerca esa gestión. Algunos por estar involucrados en la vida universitaria, como es el caso de muchos en la UCR, y otros porque podrían revisar su posición en el debate de Diputados si hubiera un acuerdo salarial con las universidades. Los más decididos a resistir el veto de Milei están inquietos por esta posibilidad, según las fuentes consultadas.

Los gremios habían rechazado el aumento de 6,8% que ofreció el Gobierno y que se equipara a la paritaria de los empleados de la Administración Pública Nacional. Una fuente del radicalismo vinculada al mundo universitario comentó a iProfesional que "si además del 6,8% hubiesen propuesto seguir charlando sobre otra recomposición para dentro de un mes o dos meses, los docentes cerraban".

Sin embargo, la Casa Rosada dejó trascender antes de la nueva reunión con los gremios que se plantaría en ese ofrecimiento, lo que por ahora vuelve impensable un acuerdo antes de la sesión del miércoles. De esta forma, Javier Milei se acerca al debate en Diputados con la esperanza que le dio el apoyo del PRO pero todavía sin tener certezas sobre un eventual triunfo de su veto a la Ley de Financiamiento Universitario.