El presidente Javier Milei volvió a criticar con dureza a un periodista y cargó nuevamente contra el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). En este caso, el mandatario apuntó por redes contra Marcelo Longobardi.

El periodista había criticado en su canal de Youtube a un libro escrito por Agustín Laje, quien le remarcó que ese libro todavía no salió y que es "desopilante" hacer una crítica sin haberlo leído.

Javier Milei cargó contra Marcelo Longobardi y Fopea

En la red social X, Longobardi promocionó un video de su canal de Youtube en el que adelantó: "Agustín Laje, amigo de Javier Milei, escribió un libro sobre globalismo. Según Laje, el globalismo busca imponer un gobierno global que reemplace a los gobiernos locales. ¿Es una teoría conspirativa?".

Quien primero respondió al periodista fue Nicolás Márquez, quien escribió la biografía del presidente: "El aspirante a polimodal Marcelo Longobardi incurre en un renovado papelón al 'criticar' el nuevo y magistral libro de Agustín Laje (590 páginas y 2000 citas que yo sí tengo en mis manos por cortesía personal del autor) el cual recién sale al mercado 15 de octubre y por ende este sátrapa decadente no lo leyó".

"Jubilate Longobardi, hacelo por tu bien. No hay nada peor que terminar en el basurero de la nada por voluntad propia. Sos como dice el tango: 'la vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser'", le espetó Márquez.

Luego también el propio Laje cuestionó a Longobardi: "Longo querido, 'desopilante' es hacer una crítica de un libro que todavía no ha sido publicado. Mi libro sale mañana 15 de octubre, y nadie, con excepción de los editores (y tres amigos), ha podido acceder aún a su contenido".

"Tu pobrísimo intento de 'crítica' revela que sólo has leído la contratapa y una breve sinopsis. Lamento que maltrates de esa manera, no a mí, sino a tu decreciente audiencia. Después no te quejes ni llores pauta cuando nadie quiera seguir tomándote en serio", arremetió.

Finalmente, sobre uno de los mensajes de Márquez, fue Javier Milei quien criticó a Longobardi, arrobando antes a Fopea: "Aquí desenmascaran a M. Longobardi, que criticó un libro que no ha leído, ya que el mismo estará disponible a partir del 15/10, es decir, mañana".

"Si digo que es un farsante mentiroso, ¿escribirán una cartita en la que me acusan de atacar la libertad de expresión?", cerró el Presidente en otro duro mensaje contra el periodismo y la libertad de expresión.

El mensaje de Javier Milei contra Marcelo Longobardi

Otro cruce entre Javier Milei y Marcelo Longobardi

En julio, el Presidente ya había criticado al periodista, quien le respondió en su programa de radio. En concreto, Milei reposteó a un usuario de la red social X que citó una entrevista que Jaime Bayly le hizo a Longobardi y escribió: "No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta".

En su programa de radio, Longobardi se tomó unos minutos para hacer el descargo luego de la crítica de Javier Milei.

"Yo comenté en el programa de Jaime Bayly, en el que estuve hace tres semanas, cuál era mi opinión sobre Biden y sobre Trump. Ustedes saben lo que yo pienso de Trump de toda la vida. Y dije que veía cosas mejores en Biden que el promedio de las personas que miraban a Biden", comenzó el periodista en su programa de radio Rivadavia.

"Yo dije que yo veo la presidencia de Biden mejor que el promedio", agregó, y se refirió a la mención de Milei: "Entonces, el Presidente en un posteo me tilda de chanta y dice que no hay opinión donde yo no la pifie de manera descomunal. También me llamó dinosaurio idiota".

"Lo de idiota se lo puedo tomar, lo de dinosaurio no. Lo de idiota puede ser, lo de dinosaurio no me gusta", sostuvo Longobardi, en tono irónico. Y, sobre las actitudes de Milei, resaltó que "está más enojado de lo que corresponde con todo el país". "Si está preocupado sobre mi punto de vista sobre Biden y Trump, la verdad que tiene poco que hacer el presidente", aseguró.

Y concluyó: "Yo pienso que es un autócrata y que es una persona que dice cualquier cosa, que hace cualquier cosa. Él piensa de mi esto, yo pienso otras cosas un poco peores. Seguramente activará a su jauría de trolls".