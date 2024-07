Milei tildó de "chanta" a Longobardi y el periodista salió a responderle

El presidente Javier Milei sumó a un nuevo periodista a la larga lista con quienes tuvo cruces o entredichos. En este caso, fue Marcelo Longobardi quien le respondió en su programa de radio luego de que el presidente lo tratara de "chanta".

En concreto, Milei reposteó a un usuario de la red social X que citó una entrevista que Jaime Bayly le hizo a Longobardi y escribió: "No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta".

La dura respuesta de Marcelo Longobardi a Javier Milei

En su programa de radio, Longobardi se tomó unos minutos para hacer el descargo luego de la crítica de Javier Milei.

"Yo comenté en el programa de Jaime Bayly, en el que estuve hace tres semanas, cuál era mi opinión sobre Biden y sobre Trump. Ustedes saben lo que yo pienso de Trump de toda la vida. Y dije que veía cosas mejores en Biden que el promedio de las personas que miraban a Biden", comenzó el periodista en su programa de radio Rivadavia.

"Yo dije que yo veo la presidencia de Biden mejor que el promedio", agregó, y se refirió a la mención de Milei: "Entonces, el Presidente en un posteo me tilda de chanta y dice que no hay opinión donde yo no la pifie de manera descomunal. También me llamó dinosaurio idiota".

"Lo de idiota se lo puedo tomar, lo de dinosaurio no. Lo de idiota puede ser, lo de dinosaurio no me gusta", sostuvo Longobardi, en tono irónico. Y, sobre las actitudes de Milei, resaltó que "está más enojado de lo que corresponde con todo el país". "Si está preocupado sobre mi punto de vista sobre Biden y Trump, la verdad que tiene poco que hacer el presidente", aseguró.

Y concluyó: "Yo pienso que es un autócrata y que es una persona que dice cualquier cosa, que hace cualquier cosa. Él piensa de mi esto, yo pienso otras cosas un poco peores. Seguramente activará a su jauría de trolls".

El respaldo a Longobardi luego de las críticas de Milei

Longobardi recibió en redes el apoyo de varios de sus colegas, como los periodistas Alejandro Alfie y María O'Donnell, quienes también fueron víctimas en su momento de las críticas del Presidente.

El reposteo de Javier Milei que indignó a Marcelo Longobardi

"Fuerza Marcelo Longobardi! Otra vez Javier Milei contra la libertad de expresión, como ya hizo con Lanata, Fontevecchia, Alejandro Borensztein, María Laura Santillán, Jorge Fernández Díaz, Silvia Mercado, María O'Donnell y Luisa Corradini, entre otros. Y sus fanáticos hostigando", escribió Alfie.

"Longobardi no se deja acallar por Milei y su ejército tuitero, que responde con insultos y agravios personales a sus críticas; practica el periodismo en una radio cuya audiencia debe ser muy afín al Gobierno (lo sigue en la grilla Jony Viale): doble mérito para él", sumó por su parte O'Donell, quien días atrás fue criticada por Javier Milei junto a sus colegas por viajar a ver la Copa América a Estados Unidos.