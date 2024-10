El Gobierno nacional denunció que se detectaron "gastos innecesarios" en la empresa AySA por un monto de 4.800 millones de dólares. Con alusiones tácitas a Sergio Massa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la compañía estatal -una de las que las gestión de Javier Milei quiere privatizar- fue utilizada como una "plataforma de campaña".

Además, dejó abierta la posibilidad de llevar a la Justicia a la ex presidenta de la firma, Malena Galmarini.

Los fondos, según Adorni, fueron asignados al financiamiento de eventos deportivos y sociales en municipios gobernados por signos políticos afines a la gestión anterior, a cargo de Galmarini, esposa del ex ministro de Economía, Sergio Massa, quien compitió en la carrera presidencial del año pasado contras Milei y Patricia Bullrich.

AySA: cuáles son los gastos innecesarios que denunció el Gobierno

"Se detectaron gastos innecesarios por más de 4 mil 800 millones de dolares durante la gestión anterior", anunció el vocero y consideró que "lejos de dedicarse a brindar un servicio de calidad, la empresa funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno".

AySA es una de las ocho empresas incluidas en la lista de ccompañías sujetas a privatización prevista en la Ley Bases sancionada en julio, junto a Enarsa e Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El anuncio de los "gastos innecesarios" coincide con los dichos del Presidente, quien hoy ratificó su plan de privatizar Aerolíneas Argentinas, a pesar de que quedó fuera de la norma aprobada por el Congreso.

Al enumerar los gastos detectados, Adorni afirmó que "hubo 200 millones de dólares destinados a obras, el 25% se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas, saquen sus propias conclusiones de por qué esto fue así. AySA también financió eventos deportivos y sociales en los distritos que políticamente estaban alineados con los funcionarios de la gestión anterior, como por ejemplo el Triatlón IronMan y el Challenger de Tigre, un torneo de tenis ATP que casualmente se hacían en ese distrito".

También mencionó eventos como el Carnaval de San Fernando, "donde hubo un festival de gasto público, horas extras en personal, camiones cisterna que fueron desviados de sus principales actividades y que se usaron para ser parte de estos coloridos carvanales". Y agregó: "En total se gastaron 1,3 millones de dólares entre 2022 y 2023 en sponsoreo de AySA en estos eventos, en un país empobrecido, esto es bueno remarcarlo".

Javier Milei cuestionó al populismo: qué dijo de la pobreza, la crisis y el Presupuesto 2025

"El populismo no es gratis. ¿Qué me proponen que haga alternativamente? ¿Seguir con lo que hacía Massa? Financió el déficit en el último año con emisión monetaria 13% del PBI, es un escándalo. La contracara era ir a la híper(inflación), 95% de pobres, 60% de indigentes. El número es horroroso, terrible, porque publican el dato del primer semestre saltó de 41% a 52%. No, tengo 56% y 51% si lo descompongo por trimestre. Si lo tomo con frecuencia más corta, al inicio salta al 57% y hoy está en 49%, bajamos 8 puntos la pobreza, esto no es un chiste", sostuvo en base a la proyecto de la situación actual.

"Ese sinceramiento para reconstruir la economía, hizo que se sincerara el número de pobres del kirchnerismo que es 57%, después de 10 meses hay 49%, bajamos 8 puntos la pobreza", reiteró el presidente, atribuyendo la crisis social a la herencia de la gestión anterior.

Ante la consulta de si teme que el Congreso no le aprueba el Presupuesto 2025, el mandatario dijo que no. "Seguiré gobernando con el Presupuesto 2023", sostuvo.