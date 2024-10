El presidente Javier Milei sostuvo este martes que "si tiene que vetar a los jubilados y a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras" lo va a hacer, al advertir que su "compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable".

"No vine para cuidar mi imagen, vine para arreglar los problemas de Argentina", expresó el mandatario al hablar en las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, y recordó que debió "defender el equilibrio fiscal cuando los populistas nos querían romper las cuentas públicas".

Javier Milei defendió el veto a las jubilaciones y universidades

El mandatario advirtió que "lo que más le preocupa al partido de la política, el partido del Estado, donde está toda la casta, es estar en el poder, peor si además le hace pagar el costo a otro es una fiesta para ellos".

Por otra parte, acusó a los expresidentes Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde de haber hecho un "golpe" de Estado contra el gobierno de Fernando De la Rúa en 2001 con "saqueos" en supermercados que se terminaron cuando el dirigente peronista "llegó al poder".

Afirmó que "una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la tasa de inflación" en el país "en el inicio de diciembre", antes de que asumiera su mandato. "La inflación diaria estaba en el 1%, y si lo anualizaban implicaba que venía viajando al 3700%", dijo Milei.

Al referirse al equilibrio fiscal, Milei aseguró: "Vamos a resistir todo lo que haya que resistir. Cuando hubo que poner lo que hubo que poner sobre la mesa, jugándosela por el equilibrio fiscal, donde los populistas querían rompernos las cuentas públicas, independientemente del impacto que eso tenía en imagen", planteó.

"Estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar, si le tengo que vetar a los jubilados, a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable. Así lo hice", continuó el Presidente.

Auditorías a las universidades: "Los chorros están en peligro", dijo Javier Milei

En otro tramo de su discurso, celebró que la SIGEN pueda auditar a las universidades públicas. Y sostuvo: "Hay un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados, pero afortunadamente hoy salió un dictamen y vamos a poder hacerlo. Los chorros están en peligro".

El Presidente también defendió su gestión en cuanto a la reducción de la suba de precios. "El problema de la deflación es de la literatura moderna. Antes no se discutía", afirmó ante los economistas. Y remarcó: "Estamos acostumbrados a vivir con inflación. El que plantea que la deflación es un problema está insultando al sector privado".

En otro tramo de su discurso, apuntó contra uno de sus principales detractores, Guillermo Moreno. "Moreno tiene una mala teoría del valor. Él cree que el precio proviene de los costos. Pero son los precios los que determinan los costos. Si fuera al revés, no habría quiebras", subrayó.

Asimismo, Milei defendió su gestión: "Es una aberración querer controlar la tasa de interés". En este sentido, hizo hincapié en que "dado que tenemos Banco Central, por ahora, vamos a controlar la cantidad de dinero", al tiempo que aseguró: "Pero en algún momento vamos a terminar con esa peripecia inmunda que se llama Banco Central".

"No soy comunista, no soy un dirigista. No creo en fijar precios ni tasas de interés. Solo puedo poner una política fiscal (déficit cero) una política monetaria (cero) y un tipo de cambio que todavía no es libre hasta que se estabilice el stock", afirmó. "Y con todo eso logramos bajar la inflación", indicó.

"Hay una recuperación de la demanda porque hace cinco meses seguidos que los salarios y la jubilación le ganan a la inflación", aseguró el Presidente.