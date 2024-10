El presidente Javier Milei brindó una entrevista televisiva este martes. Además de referirse al conflicto por los fondos a las universidades y a Aerolíneas Argentinas, entre otros aspectos, apuntó contra el diputado nacional Miguel Pichetto.

Fue luego de que el legislador tuviera un fuerte discurso durante contra el Gobierno en la última sesión, y aseguró que Milei aplica "un ajuste al estilo (José Alfredo) Martínez de Hoz", el ministro de Economía de la última dictadura. Milei dijo que Pichetto "es un ignorante en términos de economía" y lo acusó de ser aliado "del partido del Estado".

Javier Milei atacó con dureza a Miguel Pichetto

En una entrevista en el canal LN+, Milei aseguró: "Pichetto es un ignorante en términos de economía porque, primero, es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz. Básicamente, una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Hoz fue el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto es en democracia. Estas analogías son bastante poco felices".

El Presidente consideró que el jefe de Encuentro Federal fue "bastante irresponsable" por hacer una crítica "tan airada" ya que "no es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe".

Al ser consultado sobre si Pichetto no era un aliado en el Congreso, Milei disparó: "Él es aliado del ‘partido del Estado’, es un tipo que siempre vivió del Estado, es un tipo que fue el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, el que usó los artilugios institucionales para protegerla a Cristina (Kirchner) y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina".

Además, lo describió como un ser "inconsistente e incoherente" que, "de estar con el kirchnerismo, se fue con (Mauricio) Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras".

Por otra parte, en medio del conflicto universitario, que con la ratificación del veto produjo la toma de numerosas facultades, el líder de La Libertad Avanza afirmó que "la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, está fuera de discusión, no se toca".

Sobre las partidas previstas para las universidades en el Presupuesto 2025, que son la mitad de lo previsto por el Consejo Interuniversitario Nacional, dijo: "Acá está el Presupuesto, vean cómo lo vamos a reasignar. Yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva".

Ante la posibilidad de que la oposición no acompañe la "ley de leyes", Milei aseguró que "no" tiene "problema" en que no haya ley. "Gobernaré con el de 2023", anticipó y agregó: "No es mi problema, es un problema del Congreso si no lo quiere aprobar".

Javier Milei cuestionó al populismo: qué dijo de la pobreza, la crisis y el Presupuesto 2025

"El populismo no es gratis. ¿Qué me proponen que haga alternativamente? ¿Seguir con lo que hacía Massa? Financió el déficit en el último año con emisión monetaria 13% del PBI, es un escándalo. La contracara era ir a la híper(inflación), 95% de pobres, 60% de indigentes. El número es horroroso, terrible, porque publican el dato del primer semestre saltó de 41% a 52%. No, tengo 56% y 51% si lo descompongo por trimestre. Si lo tomo con frecuencia más corta, al inicio salta al 57% y hoy está en 49%, bajamos 8 puntos la pobreza, esto no es un chiste", sostuvo en base a la proyecto de la situación actual.

"Ese sinceramiento para reconstruir la economía, hizo que se sincerara el número de pobres del kirchnerismo que es 57%, después de 10 meses hay 49%, bajamos 8 puntos la pobreza", reiteró el presidente, atribuyendo la crisis social a la herencia de la gestión anterior.

Ante la consulta de si teme que el Congreso no le aprueba el Presupuesto 2025, el mandatario dijo que no. "Seguiré gobernando con el Presupuesto 2023", sostuvo.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la postura del presidente sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas si no se logra su privatización. "La estamos proponiendo privatizar, y si no se puede privatizar, estamos dispuestos a entregársela a los empleados", afirmó con claridad. El Gobierno busca soluciones alternativas en caso de no contar con el respaldo legislativo necesario para avanzar con la venta.

Consultado sobre si ya se había ofrecido formalmente Aerolíneas Argentinas a los empleados, Milei fue contundente: "Sí, claro. El problema es que no la quieren". A pesar de este rechazo, el mandatario insistió en que la decisión está tomada y que, de no avanzar la privatización, "se la vamos a dar a los empleados igual".