Tras anunciar la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, el gobierno de Javier Milei decidió apurar el proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas en la Cámara de Diputados en un acuerdo con el PRO y la UCR para tratar de firmar el dictamen de comisiones entre martes y miércoles de la próxima semana, si logran el consenso suficiente como para garantizar la aprobación.

Si bien días atrás Milei emitió un decreto que declara "sujeta a privatización" a la aerolínea estatal, la idea es avanzar con el proyecto que presentó el diputado del PRO Hernán Lombardi y que está pendiente de definición en las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda que encabezan la radical Pamela Verasay y el oficialista José Luis Espert, respectivamente.

El tema se conversó en la reunión que mantuvieron el miércoles pasado en la Casa Rosada los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR con el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el asesor presidencial Santiago Caputo. "Ahí se tomó la decisión de avanzar en el dictamen", confirmó a iProfesional una fuente del macrismo.

La comisión cabecera del debate es la de Transporte. Este viernes por la tarde Verasay convocó a la reunión para el próximo martes a las 11:00, aunque había dudas sobre si tendrán las firmas suficientes para emitir dictamen ese mismo día y si podría quedar para una reunión posterior. El oficialismo y sus aliados quieren asegurarse la mayoría en el plenario, pero también los votos en el recinto para aprobar el proyecto y girarlo al Senado, donde el escenario será más complejo.

El plan del Gobierno para Aerolíneas Argentinas: cuántos votos necesitan en Diputados

Por estas horas "se está trabajando para alcanzar el consenso y dictaminar cuanto antes", según contó una fuente del radicalismo a iProfesional. Si bien no dieron precisiones sobre el día, la decisión de convocar a la reunión para el martes exhibe cierto optimismo en las filas de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.

El oficialismo necesita juntar 41 firmas para alzarse con el dictamen de mayoría y dejar el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas listo para ser votado en el recinto. Hasta el viernes a la tarde, desde la Comisión de Transportes aseguraban estar cerca. "Faltan dos o tres", deslizaban.

Sin embargo, la tarea de reunir la mayoría de 129 para sesionar y blindar la aprobación de la iniciativa frente al rechazo que presentarán los 99 de Unión por la Patria y los 5 de la Izquierda será más compleja. Entre La Libertad Avanza, el PRO y el MID reúnen 79 votos. En tanto, en la UCR hay un apoyo mayoritario a la privatización pero la ruptura del bloque alteró los números.

Los 21 diputados que se quedaron en la bancada presidida por Rodrigo de Loredo están casi todos a favor, mientras que los 12 que se fueron y armaron el bloque Democracia Para Siempre (referenciado en Martín Lousteau y Facundo Manes) se reunirán el lunes por la noche para definir qué harán. Según indicaron a este medio en ese espacio, "hay diputados que están a favor y otros en contra", por lo que quieren unificar la postura que llevarán al recinto.

Con esa incógnita en el aire, el mejor escenario para el oficialismo es alcanzar 100 votos con los 21 del bloque que lidera De Loredo, por lo que necesitan reunir más apoyos entre las demás bancadas. Allí el panorama se vuelve más difuso para el Gobierno por cuestiones político-partidarias, pero también por la discusión que genera el eventual cambio de manos y, por lo tanto, de operatoria, de Aerolíneas Argentinas.

¿Cuál es el mayor desafío para el gobierno de Javier Milei y la privatización de Aerolíneas en Diputados?

El oficialismo y sus aliados esperan contar con el apoyo de la Coalición Cívica, que tiene 6 votos y un proyecto de privatización propio -muy parecido al de Lombardi- presentado por el jefe del bloque, Juan Manuel López. De hecho, en la agenda del próximo martes esa iniciativa figura junto a la de Lombardi y al decreto de Milei. No sería descabellado que se sumen tamién los tres tucumanos del bloque Independecia, que suelen acompañar al Gobierno.

No obstante, con ese apoyo todavía estarían lejos. En ese contexto es clave el bloque Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto y tiene 16 bancas, pero pondrían condiciones. En este espacio prefieren un modelo mixto para Aerolíneas Argentinas, similar al de YPF, que permita el ingreso de capitales privados pero con el Estado como accionista mayoritario.

A eso se le suma que la bancada Innovación Federal, donde los 8 diputados responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, se pronunció en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas cuando se debatió en la Ley Bases, con el argumento de que sus provincias perderían conectividad.

El tema de las rutas que quedarían y las que se eliminarían con la aerolínea privatizada es central en el debate porque es lo que más preocupa a los legisladores de las provincias más alejadas, en particular los de Tierra del Fuego. De hecho, la venta de Aerolíneas Argentinas estaba contemplada en la Ley Bases pero el Gobierno la eliminó del proyecto durante la discusión del Senado, precisamente debido al rechazo de esas provincias.

Por eso, en La Libertad Avanza no descartan hacer concesiones para asegurarse el acompañamiento que no lograron en aquella oportunidad aunque, si tuvieran éxito en Diputados, lo más difícil estará nuevamente en el Senado, donde el kirchnerismo tiene 33 de las 72 bancas y los bloques provinciales no ofrecen, por ahora, garantías de apoyo.

¿Avanzará la ola de privatizaciones que pretende Javier Milei?

El apuro del Gobierno por avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas forma parte del plan "deep motosierra" -como lo llamó Sturzenegger- que la gestión de Milei puso en marcha esta semana con el reemplazo de la AFIP y el recorte de su personal, el anuncio sobre el Belgrano Cargas y la intimación a unos 10 mil empleados públicos para que inicien el trámite de jubilación.

"Hay muchas empresas que hoy están en manos del Estado y pueden llegar a privatizarse. Tiraron un número de 59, pero hay que ver. Hay diferentes procesos y etapas, pero vamos a mirar con lupa", subrayó a iProfesional en los últimos días una importante fuente oficial.

Bajo la premisa de privatizar todo lo que se pueda, el Gobierno diseñó una lista de empresas cuya privatización considera prioritaria, entre las que incluyó Correo Argentino, AySA, ARSAT, Intercargo y también Aerolíneas Argentinas. Esta última se vio atravesada por el conflicto con los gremios aeronáuticos, aunque eso no alteró las intenciones de Milei.

Fuentes de la Casa Rosada reconocieron ante este medio "hay que ver qué se decide en cada caso, porque no todos son iguales". En algunas podrían optar por la privatización, en otras por la concesión y en otras directamente por el cierre.

Si bien hay varias opiniones en el oficialismo sobre las chances de que la ola privatizadora que imagina Milei se convierta en realidad, las distintas fuentes coinciden en la necesidad de avanzar todo lo que se pueda porque sería una forma de "terminar con la caja y curros de la política", un mandato del Presidente. En esa categoría entra, para el Gobierno, Aerolíneas Argentinas.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei intentará la próxima semana apurar el proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas en Diputados con el fin de llevarlo votación en el recinto lo antes posible, aunque para eso tenga que hacer alguna concesión a los opositores más difíciles e intentar que cualquier acuerdo que cierre en la Cámara baja tenga correlato luego en el Senado.