La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, prometió una marcha "pacífica" en la previa de la movilización a Plaza de Mayo, arremetió contra la Justicia y otra vez pidió la libertad de Cristina Kirchner.

"Decidimos encausar a la Plaza de Mayo la marcha, así que hoy todos nos convocamos a las 14 en ese punto para pedir la libertad de Cristina porque es inocente. Es una mujer inocente, juzgada por una Corte ilegal, y hoy está comenzando a cumplir una condena ilegal. Están pasando muchas cosas en la Argentina, hay ganas de manifestarse pacíficamente y es lo que va a suceder hoy en la caravana", indicó en el streaming Olga.

Mayra Mendoza reafirma que Cristina Kirchner es inocente; qué denunció

Además, la dirigente camporista volvió a señalar que hubo "irregularidades" en el tratamiento judicial de la causa Vialidad, y habló de una "persecución y proscripción" contra la expresidenta, según ella orquestada por la Justicia, los medios y sectores opositores.

"En la Argentina no hay derechos para algunos; si sos peronista, corrés con esa mala suerte, no tenés los mismos derechos que el resto. Y eso no se puede permitir. No es un riesgo solo para Cristina no tener garantizadas algunas cuestiones, sino para todo el país. Cristina es inocente", insistió.

La intendenta de Quilmes agregó que en la Argentina se "rompió el pacto democrático" y dijo que a Cristina Kirchner la quieren "callar, eliminar y cancelar", y exclamó: "¡Hasta le prohíben salir al balcón a saludar a la gente! ¡Les molesta hasta el balcón de Cristina!".

De momento, añadió que no está en debate quién va a reemplazar a la exmandataria en su candidatura por la tercera sección electoral.

Y en eso, marcó: "Queremos a Cristina libre. Estamos hablando de la libertad de Cristina en poder expresarse, seguir teniendo contacto... Es la libertad de Cristina a partir de su inocencia. En ningún momento hablé de un indulto, estoy hablando políticamente. Necesitamos poder tener a la principal líder opositora, a la que hoy la Corte la proscribió, en condiciones de poder representar".

Apoyos, divisiones y cambio de escenario

La expresidenta Cristina Kirchner comenzó este martes a cumplir su pena de seis años de cárcel en arresto domiciliario, tras la ratificación de su condena por la Corte Suprema en el marco de la Causa Vialidad. El tribunal notificó la ejecución de la pena bajo esa modalidad, permitiéndole fijar como lugar de cumplimiento su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde deberá utilizar tobillera electrónica.

Inicialmente, el PJ había convocado una movilización desde ese domicilio hacia Comodoro Py, pero tras una reunión con gobernadores en la sede partidaria de Matheu 130, se resolvió concentrar la protesta en Plaza de Mayo. "Se ha roto el pacto democrático con la condena a una inocente", afirmaron tras el encuentro.

La decisión judicial reconfiguró el mapa político. Para el oficialismo peronista, evitar una detención pública fue considerado un triunfo. Desde La Cámpora interpretan que la presión social y la vigilia de militantes ayudaron a impedir una imagen "denigrante" de la expresidenta en manos de las fuerzas de seguridad.

"Plaza de Mayo es el lugar de los grandes hitos históricos, ya no podíamos desmovilizar", expresó una diputada. El senador José Mayans, vicepresidente del PJ, estimó una concurrencia de 300 mil personas.

Puntos de concentración y horarios

Los manifestantes comenzarán a congregarse desde las 10 de la mañana en diversos puntos de la Ciudad:

Departamento de Cristina Kirchner (San José 1111): concentración inicial.

(San José 1111): concentración inicial. La Cámpora (con Máximo Kirchner): Av. 9 de Julio y Belgrano.

(con Máximo Kirchner): Av. 9 de Julio y Belgrano. Patria Grande (con Juan Grabois): Av. 9 de Julio y San Juan.

(con Juan Grabois): Av. 9 de Julio y San Juan. Nuevo Encuentro y El Hormiguero : Av. 9 de Julio y Estados Unidos.

: Av. 9 de Julio y Estados Unidos. ATE Capital : Carlos Calvo y San José. Convocan con paro general .

: Carlos Calvo y San José. Convocan con . Nuevo Espacio de Participación (con Juan Manuel Olmos): Av. de Mayo y Chacabuco.

(con Juan Manuel Olmos): Av. de Mayo y Chacabuco. La Bancaria : Sarmiento 337. Cese de actividades desde las 9:30.

: Sarmiento 337. Cese de actividades desde las 9:30. CTA, UTE CTERA y Aeronáuticos : Av. de Mayo y Piedras.

: Av. de Mayo y Piedras. PCR y CCC : Av. 9 de Julio y Belgrano.

: Av. 9 de Julio y Belgrano. Judiciales : Alsina 1223.

: Alsina 1223. Universitarios (Conadu, Fatun, Fedun y otras) : Perú y Diagonal Sur.

: Perú y Diagonal Sur. Derecho al Futuro (con Axel Kicillof) : Av. 9 de Julio e Independencia.

: Av. 9 de Julio e Independencia. Frente Renovador : Av. de Mayo y Tacuarí.

: Av. de Mayo y Tacuarí. Izquierda (con Bregman, Del Caño y Castañeira): 13 h en el Obelisco.

El Gobierno responde con control y operativos

Ante el despliegue nacional de manifestantes, el Gobierno de Javier Milei se prepara para una jornada clave. Tras regresar de una gira internacional, el presidente encabezó un acto junto a Patricia Bullrich, donde presentaron el relanzamiento de la Policía Federal en el marco del polémico Decreto 383/2025. La norma habilita detenciones y requisas sin orden judicial en actos públicos, lo que generó fuertes cuestionamientos.

En ese contexto, el gremio ATE Capital, con patrocinio legal de Rodolfo Yanzón, presentó un hábeas corpus preventivo solicitando que se respete el derecho a la protesta y que se ordene al Estado abstenerse de detenciones arbitrarias durante la marcha por Cristina y otras manifestaciones, como la de los jubilados frente al Congreso.

Desde la madrugada del martes, las fuerzas de seguridad reforzaron controles en trenes y accesos a la ciudad. Se reportaron revisiones abusivas a colectivos provenientes de la Patagonia y Cuyo, lo que motivó la creación de una mesa de seguimiento legal por parte de legisladores peronistas.