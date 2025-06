El vocero presidencial habló de la marcha afirmó que la exmandataria "no les marca la agenda" ni tampoco cambios en "cuestiones electorales"

El vocero presidencial y próximo legislador porteño, Manuel Adorni, se refirió a la condena de la ex mandataria Cristina Kirchner: "El presidente Javier Milei dice que el que las hace las paga y la Justicia dijo que las hizo y las tiene que pagar".

En la habitual conferencia de prensa, expresó que un opositor "no les marca la agenda" ni tampoco cambios en "cuestiones electorales" y reafirmó que, desde hace 20 años, el kirchnerismo llevó a la degradación del país.

En la misma línea, destacó que su eje confrontativo no es la ex presidenta de la Nación porque es algo "más profundo": "Quien lo entendió así, entendió mal cómo son las cosas", explicó Adorni.

"A nosotros nos da lo mismo tener enfrente a Cristina (o a otros...). Donde haya un candidato, sea Cristina o cualquier otro que sea el pasado, que sea la degradación de la Argentina, que represente corrupción o que represente un estado soviético o cubano al que nos estaban llevando, del otro lado vamos a estar nosotros con la mejor propuesta, con el mejor candidato y, en definitiva, mostrando lo que veníamos haciendo hace un año y medio, que es eso: es transformar toda la basura que nos han dejado", sentenció.

Paralelamente, remarcó que las políticas populistas de los últimos años "aumentaron la pobreza" en el país, "arruinaron" la libertad y dejaron a la Argentina "en una situación de terapia intensiva": "El kirchnerismo es el concepto, pero no consideramos que Cristina Fernández es la única dueña de esa degradación", explicó.

Por otra parte, diferenció a La Libertad Avanza (LLA) de otros partidos porque "ofrece propuestas de libertad, de crecimiento y de futuro", porque es el único espacio "que así lo marca".

"Los que están cerrados a reconocer que este es un gobierno democrático son muchos de los que están del otro lado, acusándonos de dictadores. Tratamos de perder cada vez menos tiempo en contestarle a esos irracionales que cuando no están en el poder o cuando no compatibilizan con el poder, que suele ser el kirchnerismo o el peronismo, todo lo demás es dictadura, todo lo demás es Estado de sitio y todo lo demás son militares en la calle. No tengo mucho más para decir", concluyó.

"¿Puedo salir o no al balcón de mi casa?": el planteo legal de CFK ante la ambigüedad judicial

La expresidenta presentó este martes, a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, un pedido formal de aclaratoria ante el Tribunal Oral Federal 2 para que se precise si puede o no salir al balcón de su casa a saludar a la militancia, en el marco de la prisión domiciliaria que comenzó a cumplir tras el fallo de la causa Vialidad.

Según supo Noticias Argentinas, el planteo se enfoca en el punto III.b de la resolución judicial notificada el lunes, donde se le impone a la ex jefa de Estado "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Ante la ambigüedad del enunciado y el debate público que se generó, los letrados solicitaron que el Tribunal indique de manera concreta si ese comportamiento está prohibido total o parcialmente, y en ese caso, cuáles son los alcances de esa restricción.

"Para que la regla de conducta antes aludida adquiera la debida precisión, deviene imprescindible que sea integrada con una indicación específica por parte del órgano jurisdiccional competente", expresaron en el texto presentado.

Además, la defensa hizo reserva del caso federal y anticipó que podría acudir a organismos internacionales, en función de las garantías constitucionales que consideran involucradas en esta etapa del cumplimiento de la condena.

La propia Cristina Kirchner difundió el documento desde su cuenta de X con una ironía: "¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…". Según supo Noticias Argentinas, la respuesta del tribunal podría conocerse en las próximas horas.