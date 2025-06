Miles de manifestantes se movilizaron a la Plaza de Mayo en rechazo a la condena contra Cristina Kirchner, quien mandó un mensaje grabado desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, y se escuchó en una plaza en silencio.

Luego de ese mensaje, habló unos minutos en vivo para arengar a la militancia. "No van a poder encerrar al pueblo argentino. Los que tienen miedo son ellos, no nosotros. No me dejan competir porque saben que pierden", fue uno de los mensajes.

"Me gustó escucharlos cantar 'vamos a volver'", agregó en otro tramo del mensaje, y señaló: "No sé lo que me deparará el futuro. Vamos a volver con más unidad, con más sabiduría y más fuerza. Y desde donde me toque que estar, desde la trinchera que sea, voy a estar ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria".

"Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchába hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenían remedio. Dios mío. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudados, como a las familias y a las empresas", remarcó la expresidenta.

"Revela una voluntad de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, en el colegio los libros y computadoras y que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan volver a ahorrar para comprarse una casita, un autito y un terrenito", agregó.

En un mensaje de audio difundido durante la movilización, la ex mandataria dijo estar "firme y tranquila" en su domicilio de San José 1111, aunque "con prohibición de salir al balcón", en una medida judicial que consideró un "cachivache".

Y también criticó la política económica del Gobierno: "Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No solo porque es injusto, si no porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogurt".

Además, volvió a criticar la medida de la Justicia que le prohíbe salir al balcón a saludar a la militancia: "Dios, que cachivaches que son".

El acto en Plaza de Mayo fue convocado por el Partido Justicialista, La Cámpora, la UTEP y otros sectores afines al kirchnerismo. Una multitud marcha a la Plaza de Mayo: Cristina Kirchner enviará un mensaje a la militancia La emisión se da bajo un fuerte operativo de seguridad que cubre tanto la zona de Plaza de Mayo como los alrededores de su vivienda en Constitución, donde permanece con tobillera electrónica.

Diversos dirigentes y referentes del ámbito político y sindical participaron del acto desarrollado en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema. Entre los presentes se encontraron figuras con trayectoria en el gabinete nacional, legisladores y principales representantes sindicales.

Entre los participantes estuvieron Sergio Massa, Aníbal Fernández, Teresa García, Topo Rodríguez, Eduardo Valdés, Anabel Fernández Sagasti, Alejandro Dichiara, Leo Nardini, Mariel Fernández, Julián Domínguez, Agustín Rossi y Eduardo "Bali" Bucca. Asimismo, asistieron referentes sindicales como Hugo Yasky, además de Víctor Santa María, Juan Manuel Olmos, Pablo Yedlin, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Roberto Baradel.

Se sumaron también los legisladoresJosé Mayans,Juliana Di Tullio,Mariano Recalde LewandoskiyLucía Corpacci

La manifestación tuvo el propósito de expresar respaldo a Cristina Kirchner en un contexto marcado por la decisión de la Corte Suprema de confirmar su condena, motivando la convocatoria de diversos sectores políticos y sindicales en el espacio público.

¿Puedo salir al balcón?: el mensaje de Cristina Kirchner a la Justicia

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes, a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, un pedido formal de aclaratoria ante el Tribunal Oral Federal 2 para que se precise si puede o no salir al balcón de su casa a saludar a la militancia, en el marco de la prisión domiciliaria que comenzó a cumplir tras el fallo de la causa Vialidad.

El planteo se enfoca en el punto III.b de la resolución judicial notificada el lunes, donde se le impone a la ex jefa de Estado "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Ante la ambigüedad del enunciado y el debate público que se generó, los letrados solicitaron que el Tribunal indique de manera concreta si ese comportamiento está prohibido total o parcialmente, y en ese caso, cuáles son los alcances de esa restricción.

"Para que la regla de conducta antes aludida adquiera la debida precisión, deviene imprescindible que sea integrada con una indicación específica por parte del órgano jurisdiccional competente", expresaron en el texto presentado.

Además, la defensa hizo reserva del caso federal y anticipó que podría acudir a organismos internacionales, en función de las garantías constitucionales que consideran involucradas en esta etapa del cumplimiento de la condena.

La propia Cristina Kirchner difundió el documento desde su cuenta de X con una ironía: "¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…". Según supo Noticias Argentinas, la respuesta del tribunal podría conocerse en las próximas horas.