Tras una investigación por filtraciones y posibles infiltrados, restringieron el trabajo de reporteros y suspendieron controles de acceso

El gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso a Casa Rosada de todos los periodistas acreditados. La medida rige desde el jueves y no tiene fecha de finalización. En la práctica, cierra la sala de prensa de Balcarce 50 por tiempo indefinido.

La decisión del Gobierno fue drástica. Desactivó los accesos biométricos de los cronistas. Eliminó las huellas digitales registradas en el sistema. Y dejó sin efecto las acreditaciones que ya estaban prorrogadas para 2025.

La restricción alcanza a reporteros de todos los medios que cubren habitualmente la actividad oficial, y se adoptó como medida preventiva mientras avanza una investigación judicial por presunta infiltración y espionaje.

Fuentes oficiales fueron terminantes al justificar la medida. "Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", señalaron desde el Ejecutivo.

Y agregaron: "Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista".

Qué denuncia desató la prohibición de ingreso a periodistas

El conflicto arrancó con una presentación judicial contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN). La Casa Militar denunció penalmente a los cronistas tras la emisión de un informe con imágenes captadas dentro de Casa Rosada.

El material salió al aire en el programa "Y mañana qué", conducido por Luciana Geuna. Las imágenes mostraban sectores internos de la sede presidencial.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. El expediente cayó en manos del juez Ariel Lijo.

La Casa Militar, organismo que custodia tanto Balcarce 50 como la residencia de Olivos, impulsó la presentación. Su objetivo: "poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno".

En el texto presentado ante Lijo, el organismo sostiene que los periodistas "se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial", lo que habría expuesto a funcionarios a "riesgos injustificados" y generado condiciones para la eventual divulgación de información sensible vinculada a la rutina del Presidente.

Qué dice la Casa Militar sobre la filmación en Casa Rosada

Desde el organismo a cargo del general de Brigada Sebastián Ibáñez señalaron que la filmación se apartó de las normas vigentes. Citaron la Resolución 1319 de la Secretaría de Comunicación y Medios como marco regulatorio aplicable a la cobertura periodística.

La Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que la decisión de avanzar con la denuncia fue adoptada por las autoridades del área, sin intervención directa de la hermana del Presidente.

El documento judicial también apunta contra estándares profesionales. Sugiere que la forma en que se obtuvo el material vulneró prácticas aceptadas del periodismo.

Cómo reaccionó Milei ante la filtración de los videos

El Presidente no guardó silencio. A través de su cuenta en la red social X, lanzó un mensaje contundente. "BASURAS REPUGNANTES", escribió en mayúsculas.

Y continuó: "Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes".

Milei cerró su mensaje con una advertencia directa. "Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!", posteó.

La declaración presidencial en redes sociales llegó en paralelo a la medida administrativa. Ambas acciones ocurrieron casi en simultáneo.

Qué implica el cierre de la sala de prensa en Balcarce 50

La restricción dispuesta por el Gobierno implica el cierre total de la sala de periodistas de Casa Rosada. Ese espacio funcionó ininterrumpidamente durante décadas, incluso en distintos contextos políticos e institucionales.

Hasta el momento, no se difundió un comunicado oficial con detalles sobre la duración de la restricción ni sobre el procedimiento para la eventual restitución de las acreditaciones.

La medida no tiene precedentes en la historia reciente. Gobiernos anteriores aplicaron sanciones individuales o restricciones parciales, pero nunca un cierre preventivo generalizado.

Los periodistas que cubren Casa Rosada quedaron imposibilitados de ingresar al edificio. No pueden acceder a conferencias de prensa, declaraciones de funcionarios ni coberturas habituales.

Hace algunas semanas, el Gobierno había decidido prohibirle la entrada a los acreditados de El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino, al acusarlos de haber sido parte de los medios que publicaron notas supuestamente provistas por una agencia rusa, con la intención de desacreditar al presidente Milei.

Qué pasa ahora con la investigación judicial

La causa sigue su curso en Comodoro Py. El juzgado de Lijo debe determinar si existieron irregularidades en el acceso a sectores internos de la sede de Gobierno.

También investigará cómo se obtuvo el material audiovisual que difundió TN. Y si ese proceso violó normativas de seguridad presidencial.

Mientras tanto, la restricción de ingreso a la prensa se mantiene vigente en forma preventiva. El Gobierno condicionó cualquier cambio a los avances de la investigación.

No hay plazos definidos. Tampoco un mecanismo claro para que los periodistas recuperen sus acreditaciones. La sala de prensa de Casa Rosada permanece cerrada, a la espera de novedades judiciales.