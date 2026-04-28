Empresas públicas enfrentan incertidumbre tras la decisión oficial de liquidar activos estratégicos para sumar divisas y estabilizar la economía

El gobierno nacional espera recaudar cerca de u$s2.000 millones durante 2026 a través de un plan de privatizaciones y concesiones de empresas estatales. La cifra fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición en ExpoEFI 2026, realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El funcionario aprovechó el encuentro para trazar un panorama de las metas oficiales en materia fiscal y monetaria. El objetivo central del esquema de privatizaciones es fortalecer la disponibilidad de divisas y mejorar la capacidad del Estado para afrontar compromisos financieros, especialmente los vinculados al pago de deuda externa.

En paralelo, Caputo anticipó una desaceleración en la dinámica de precios. Tras el dato de inflación de marzo, el Ministerio de Economía proyecta una baja a partir de abril.

El ministro vinculó esa expectativa con la evolución de las tasas de interés en pesos y su relación con el tipo de cambio. Según explicó, el comportamiento del mercado monetario muestra señales consistentes con ese objetivo de desinflación.

Qué activos estatales se privatizarán y cuándo

El proceso de venta y concesión de empresas públicas seguirá vigente durante el resto del año. Forma parte de la estrategia oficial para incrementar los ingresos en dólares.

Caputo precisó que estos recursos adicionales buscan reforzar la capacidad de pago de la deuda. El gobierno considera que las privatizaciones son una herramienta clave para equilibrar las cuentas externas sin recurrir a endeudamiento.

Durante su presentación, el ministro también anticipó avances en sectores considerados prioritarios, como la industria y la construcción.

Obra pública: 9.000 kilómetros de rutas en marcha para julio

En el sector de infraestructura, Caputo detalló que para julio estarán en ejecución unos 9.000 kilómetros de corredores viales. Además, el gobierno prevé licitar otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales.

El plan incluye también el traspaso de determinadas vías a las provincias. La estrategia apunta a descentralizar la gestión de la red vial y acelerar las obras en todo el país.

El ministro vinculó estas inversiones con la expectativa de reactivación del sector constructor. Según su visión, la puesta en marcha de estos proyectos generará empleo y dinamizará la economía regional.

Cómo la economía absorbió la dolarización del 50% del M2 sin crisis

En el plano macroeconómico, Caputo se refirió al desempeño reciente del programa económico frente a factores internos y externos. Señaló que en los últimos meses la economía atravesó un proceso de dolarización de aproximadamente el 50% del agregado monetario M2.

Ese fenómeno, que implica que la mitad de los depósitos y activos líquidos migraron hacia el dólar, fue absorbido sin generar episodios de inestabilidad cambiaria ni corridas contra el peso, algo que el ministro atribuyó a la consistencia del programa económico.

Respecto del contexto internacional, el funcionario afirmó que Argentina enfrentó shocks externos sin registrar desajustes significativos. Para Caputo, esto demuestra la solidez del esquema implementado.

El titular del Palacio de Hacienda destacó que el Banco Central interviene en el mercado comprando divisas de manera regular, en un contexto de aumento en la demanda de pesos. Según indicó, este comportamiento se vincula con las expectativas de continuidad del proceso de desinflación.

Exportaciones cerca de u$s100.000 millones: el rol del agro

En materia de comercio exterior, Caputo indicó que Argentina se encuentra próxima a alcanzar los u$s100.000 millones en exportaciones. Se trata de una cifra récord que el gobierno vincula con la mejora en la competitividad y el incremento en la producción.

En particular, el ministro destacó el desempeño del sector agropecuario. Según su análisis, el campo registró un incremento en la producción y las inversiones que se tradujo en mayores ventas al exterior.

El funcionario también presentó proyecciones de mediano y largo plazo vinculadas a sectores estratégicos. En materia energética, estimó un superávit acumulado de u$s350.000 millones hacia 2035, mientras que para la minería proyectó ingresos por u$s162.000 millones en el mismo período.

A su vez, mencionó la existencia de alrededor de u$s95.000 millones en proyectos vinculados a estas actividades, con la posibilidad de sumar nuevas iniciativas en el corto plazo.

Actividad económica y empleo: 300.000 puestos creados desde 2023

En relación con la actividad económica, el ministro reconoció que el indicador correspondiente a febrero mostró una contracción. Sin embargo, señaló que se produjo luego de una etapa previa de crecimiento.

Caputo planteó analizar la evolución en función de la tendencia general, y no basarse en un dato puntual. Según su visión, el desempeño debe medirse en un horizonte más amplio.

En el ámbito laboral, sostuvo que desde 2023 se generaron más de 300.000 puestos de trabajo, con predominio del empleo informal. En ese contexto, indicó que la normativa de modernización laboral apunta a impulsar la formalización.

En cuanto a los salarios, explicó que la evolución presenta diferencias según la fuente de medición, tanto en el sector registrado como en el informal. El ministro evitó dar cifras específicas sobre la evolución del poder adquisitivo.

Crédito y depósitos en dólares en niveles máximos

En materia de crédito, Caputo destacó que el financiamiento a pequeñas y medianas empresas se encuentra en niveles elevados en relación con el producto. Los bancos incrementaron su participación en el otorgamiento de préstamos al sector privado.

Asimismo, señaló que los depósitos y créditos en dólares se ubican en valores máximos. Esto refleja la confianza del mercado en la estabilidad del esquema cambiario vigente.

Finalmente, Caputo se refirió a la percepción internacional sobre la economía argentina y proyectó un crecimiento acumulado cercano al 20% para el período 2023-2027, en línea con estimaciones de organismos internacionales, señalando que el modelo económico apunta a ampliar el acceso a bienes mediante cambios en la estructura de impuestos y regulaciones.