Irán habría pedido a EE.UU. reabrir el estrecho de Ormuz mientras define su liderazgo en Teherán, según publicó el mandatario en redes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán "se encuentra en un estado de colapso" y que pidieron a Washington la apertura del estrecho de Ormuz "lo antes posible" porque están resolviendo internamente quien asumirá el liderazgo de la nación persa.

"Irán nos acaba de informar que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió Trump en su red Truth Social.

Las afirmaciones de Trump en redes sociales van en la misma dirección que lo que dejaron trascender fuentes de la Casa Blanca, acerca de un insatisfacción con la nueva propuesta de paz presentada por el Gobierno iraní para intentar destrabar las negociaciones de paz y reabrir el estratégico estrecho de Oemuz, por el que circula más de un 20% del petróleo crudo del planeta.

Tensión en Oriente Medio: Irán busca reabrir Ormuz mientras define su liderazgo interno

La propuesta de Teherán, que no es aceptada por Washington, incluye postergar una definición sobre el programa nuclear iraní, al que Trump exige eliminar de inmediato y con carácter permanente.

Posteo Trump en Truth Social

Fuentes estadounidenses citadas este martes por la cadena de noticias CNN revelaron que el mandatario no aceptará ese plan, que también propone que las tropas norteamericanae levanten de inmediato el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes.

Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que, por el momento, ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

El fin de la guerra

Más tempranno, Trump indicó no estar conforme con la última propuesta de paz de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y dejar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní para una etapa posterior, según informaron medios estadounidenses que citaron a funcionarios de la Casa Blanca.

El mandatario debatió la propuesta de Irán con sus principales asesores de seguridad nacional en una reunión celebrada en la Sala de Crisis de la Casa Blanca el lunes por la tarde.

Tras la reunión, una de las personas que asistió afirmó que era poco probable que Trump aceptara la propuesta de Irán, informó la CNN. Por otro lado, un funcionario estadounidense declaró a The New York Times que aceptar la propuesta podría interpretarse como una negación de la victoria de Trump, ya que el presidente insistió reiteradamente que Irán no puede tener armas nucleares.

Además, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que la nueva propuesta de Irán "es mejor de lo que pensábamos que iban a presentar", pero subrayó que cualquier acuerdo debe impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear, en una entrevista con Fox News.