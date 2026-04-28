Paoltroni habló antes del informe de Adorni en Diputados, tomó distancia del escándalo por bienes no declarados y marcó diferencias internas en LLA

A pocas horas de que el jefe de Gabinete exponga su informe de gestión en la Cámara de Diputados, el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni se desmarcó de cualquier respaldo personal dentro del oficialismo y evitó apoyar al funcionario en el centro de las críticas, Manuel Adorni, investigado por presuntas omisiones patrimoniales y viajes.

Consultado en una entrevista radial en AM530, el legislador fue categórico al referirse al caso: "Yo no pongo las manos en el fuego por nadie", expresó al ser interrogado sobre la situación del portavoz presidencial.

En esa misma línea, minimizó el impacto político del escándalo y trasladó la responsabilidad al plano judicial: "Eso es una boludez. Cada uno de los que tenga que rendir cuentas, que rinda cuentas en la Justicia. La decisión de sostenerlo es del Presidente y no tengo nada agregar".

Distancia del núcleo duro del oficialismo

Paoltroni también se refirió a las tensiones internas dentro del espacio libertario y evitó alinearse con los sectores cercanos a la cúpula presidencial. En ese sentido, dejó en claro su postura: "Yo me identifico con las ideas".

Recordó, además, su salida previa del bloque oficialista tras diferencias políticas: "Acá estoy por las ideas. A mí en su momento me echaron del bloque por mi oposición al juez (Ariel) Lijo y yo seguí defendiendo las ideas y seguí votando como tenía que votar. Cero rencor y no me nublé".

Vínculos políticos y diálogo reducido con Milei

Sobre su relación con la conducción del Gobierno, el senador admitió que no mantiene contacto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que el vínculo con el presidente Javier Milei es esporádico.

"Con el Presidente intercambiamos muy pocas veces, algún mensajito", señaló, aunque destacó su diálogo frecuente con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich: "Diariamente hablamos", afirmó.

Al ser consultado sobre posibles liderazgos futuros dentro del espacio libertario, evitó definiciones concretas y pidió tiempo para el proceso político. "Creo que este proceso tiene que continuar. Ocho años del presidente Milei y tienen que venir otros ocho años de otro presidente, mujer o varón. Es demasiado pronto (para dar nombres)", sostuvo.

Defensa del rumbo económico

El senador cerró con una defensa del programa económico del Gobierno y una crítica a los modelos anteriores. En ese sentido, planteó que el foco debe estar en la continuidad de las reformas: "Hay muchos cuadros, pero acá lo que importa es el rumbo y no tanto la persona".

Y añadió: "No podemos vivir siendo deficitarios, endeudándonos sin límite, emitiendo hasta generar una inflación monstruosa o subiendo impuestos hasta la estratósfera y fundiste a todo el mundo. Se llegó hasta acá porque perdimos 20 años y agotaron todos los caminos posibles para financiar un Estado monstruoso".