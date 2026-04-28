Avanza la causa por presunta corrupción en la ANDIS: exfuncionarios se negaron a declarar y la Justicia investiga millonarios desvíos

La investigación por el manejo de recursos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo con el inicio de las declaraciones indagatorias. Entre los citados estuvo el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien se presentó en los tribunales de Comodoro Py. En total, hay 34 personas imputadas en el expediente, que analiza presuntas irregularidades por montos millonarios.

Ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, el exfuncionario se abstuvo de declarar, no entregó un descargo y solicitó peritajes sobre los audios que impulsaron la investigación. En la misma línea, quien fuera su segundo en la estructura del organismo, Daniel María Garbellini, también decidió no responder preguntas ni presentar documentación.

El calendario judicial indica que Miguel Ángel Calvete declarará hoy, mientras que Andrés Horacio Arnaudo lo hará mañana.

Un esquema bajo sospecha

El expediente describe un presunto mecanismo irregular en las contrataciones del organismo. "Se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo".

La resolución del juez federal Ariel Lijo contrinúa: "Simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, actuaban de manera coordinada para asegurar adjudicaciones previamente acordadas".

Como parte de la causa, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de los implicados. "Las hipótesis delictivas investigadas permiten advertir la posibilidad de maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos u objeto de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado", señaló.

Nuevas líneas de investigación

Si bien el caso ya contaba con procesamientos desde principios de año, en los últimos meses surgieron nuevos indicios que ampliaron el alcance de la pesquisa. De acuerdo con la fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se detectó un circuito adicional de presuntos desvíos dentro del organismo.

"Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial", manifestó Picardi.

El período bajo análisis y próximas declaraciones

La investigación se centra en hechos que habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, cuando la ANDIS dependía del Ministerio de Salud. Según los fiscales, en ese período se habrían concretado acuerdos indebidos entre funcionarios y empresas vinculadas a la provisión de medicamentos e insumos de alto costo.

El calendario judicial continuará con nuevas indagatorias en los próximos días, en un expediente que busca determinar responsabilidades dentro de un entramado que combina actores públicos y privados.

Procesan al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, por supuesto pedido de coimas

El juez federal Sebastián Casanello procesó a principios de abril pasado al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, a quien ubicó como jefe de una asociación ilícita y le achacó otros delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo.

Para el juez, la investigación permitió reconstruir la existencia de un "entramado de corrupción institucional" que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Andis. En ese esquema fue clave el rol de los "operadores externos", como Atchabahián y Calvete.

Según Casanello, se montó un "sistema de retornos" por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad, "a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles".

"La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad", señaló el magistrado.

De todos modos, para el juez existen "márgenes difusos" en el aparente esquema de corrupción, por lo cual la investigación no se agotaría en los hechos probados hasta el momento. "Dentro de la propia Andis existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores", planteó.