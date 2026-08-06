La CGT, las CTA y los movimientos sociales marchan al Congreso contra las leyes que impulsa Milei

Rechazo a las iniciativas que trata el Senado. Intensificaron la seguridad del Congreso con el Protocolo Antipiquete. Mañana, marcha a Plaza de Mayo

Las centrales obreras y los movimientos sociales inician este jueves una doble jornada de lucha, hoy con una movilización al Congreso y mañana a Plaza de Mayo, en conmemoración del Día de San Cayetano. Las marchas se enmarcan en la profundización del plan de lucha dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Desde la CGT celebraron la caída del tratamiento del capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, considerando que la manifestación al Parlamento debía realizarse "para insistir, no solo con el rechazo a esta iniciativa, sino a todo el paquete de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada", indicaron fuentes gremiales.

Despliegue del Protocolo Antipiquete

En las primeras horas de hoy, personal de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria reforzó las vallas alrededor de la Plaza del Congreso y en las principales arterias aledañas: avenidas Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba, en el marco del Protocolo Antipiquete.

La dirigencia gremial coincidió en marcar una "postura firme" en contra del proyecto que es impulsado por La Libertad Avanza, advirtiendo que "ya hicieron varias modificaciones", considerando que "van a insistir", al tiempo que denunciaron que la iniciativa oficialista es un claro un intento de "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

En una conferencia de prensa de las que participaron el triunvirato cegetista -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello-, Hugo Godoy por la CTA Autónoma y Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, explicaron que "cualquier capital que ingrese tiene que tener las consideraciones de no solamente cuidar los recursos naturales, sino también la de generar producción, desarrollo, empleo y salario digno". Sola remarcó: "La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto del país".

"Quieren extranjerizar las tierras"

Godoy declaró: "Este es un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación y fractura de nuestra propia patria. Ante esto, los trabajadores no podemos dar una opinión y no convocarnos a movilizarnos con todas las fuerzas". Agregó que la tierra "no representa solo un territorio, sino recursos naturales estratégicos como el agua dulce, las zonas de frontera y la generación de empleo, por lo que no puede ser tratada como una simple mercancía financiera".

En tanto, uno de los titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, criticó el proyecto indicando que se trata de "una ley que permite que tres o cuatro millonarios se queden con la Argentina", apuntó que "ya tenemos antecedentes, como el caso del Lago Escondido" y sostuvo que existe "una riqueza impresionante en la tierra y por eso quieren flexibilizar todas las condiciones".

Además de dichas centrales, espacios como el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) que integran Aceiteros, Metalúrgicos y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron que van a asistir a la Plaza de los Dos Congreso, como así también la Asociación Bancaria (AB), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación de Trabajadores de las Universidades (FATUN).

San Cayetano: Marcha a Plaza de Mayo

Por otra parte, miles de fieles participarán este viernes de la celebración de San Cayetano en el Santuario de Liniers, donde habrá misas, bendiciones y la tradicional peregrinación hacia Plaza de Mayo. La jornada religiosa coincidirá con la movilización de organizaciones sociales y sindicales bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo", organizada principalmente por la UETP.

La edición 2026 tiene como lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo" e incluirá la tradicional Misa de los Trabajadores, la bendición de herramientas y la renovación del Pacto de Amistad con San Cayetano.

Se estima que los manifestantes partirán desde el santuario de Liniers y avanzarán por avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central frente a la Casa Rosada. El cronograma comenzará a las 8 en la intersección de Cuzco y Avenida Rivadavia, con la bendición de herramientas de trabajo a cargo de Jorge García Cuerva.

Luego, las columnas de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y otros espacios sindicales iniciarán el recorrido hacia el centro porteño. A las 11 está prevista una feria cooperativa y un verdurazo sobre Plaza de Mayo y Avenida de Mayo. El cierre será a las 13 con un acto central y la lectura de un documento conjunto de las organizaciones convocantes.