Dos encuestas alertan a Milei sobre el dilema que enfrenta su reelección por el rumbo económico

Un sondeo de Management&Fit arrojó que el apoyo está condicionado a un cambio de políticas. Otro de CB Global Data mostró el primer signo de alerta

Un 23% de votantes que apoyan la continuidad de Milei en 2027 exige cambios en su política económica, pilar de su gestión.

Dos encuestas ponen la lupa en una posible reelección de Milei en 2027; su política económica genera rechazos y pedidos de cambio en votantes.

El presidente Javier Milei ya dejó en claro que no tiene previsto cambiar el rumbo de su política económica. Dos encuestas recientes muestran que esto pone en una encrucijada el objetivo de su reelección en 2027, dado que más de un 20% de los votantes que se inclinan por apoyar su continuidad reclaman cambios en ese aspecto, al tiempo que en una región golpeada por la economía como es el estratégico conurbano bonaerense ya pierde por paliza con Axel Kicillof.

La consultora CB Global Data confrontó los niveles de imagen positiva de Milei y Kicillof -que se posiciona como candidato del peronismo- en los 24 municipios del conurbano que son estratégicos en toda elección presidencial y el libertario perdió en 21. En tanto, la firma Management&Fit relevó las opiniones a nivel nacional sobre el cambio o la continuidad de la gestión con un resultado igual de malo para el Gobierno.

Ambas encuestas combinadas arrojan un panorama delicado para la Casa Rosada, donde ya piensan en la reelección de Milei y, según trasciende, empiezan a ponerse ansiosos y a esperar que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, encuentre la forma de que la clase media y los trabajadores en general sientan una mejora en su situación económica personal.

Pero es el Presidente quien pareció por estos días cerrarle la puerta a cualquier tipo de cambio o corrección del plan económico. "El que te propone tocar la micro te está proponiendo hacer corrupción", afirmó hace poco, al tiempo que ratificó que él solo se ocupa de "la macro", de tener las cuentas fiscales en orden como única herramienta para "bajar la inflación". Del resto se ocupa el mercado y los privados.

Milei mantiene esta posición incluso a pesar de que la "batalla cultural" -el plano más político de la gestión- da señales de agotamiento, como se vio en el Congreso con el proyecto sobre "propiedad privada". Ese combo es el que genera, a la luz de las encuestas más recientes, una encrucijada para el Gobierno rumbo a las elecciones.

¿Qué resultado arrojó la primera encuesta sobre Milei, en la región más afectada por el plan económico?

El estudio de CB Global Data se realizó entre el 1 y el 4 de agosto con 14.741 entrevistas en los 24 municipios del Gran Buenos Aires, el estratégico conurbano donde se concentra una de los mayores caudales de votantes del país. Al indagar en el nivel de aceptación de Milei en esta región lo primero que surge es que en todos los distritos tiene más de 50% de rechazo.

La imagen negativa de Milei supera el 50% en todo el conurbano bonaerense

Milei alcanza sus mejores resultados en Vicente López, donde registra un 43,5% de imagen positiva, seguido por San Isidro con un 42,8% y San Fernando con un 39,1%. En el otro extremo, sus niveles más bajos se observan en La Matanza con un 21,4%; Florencio Varela con un 23,4% y Merlo con un 24,5%.

Pero el dato político más fuerte surge de la comparación con Kicillof, quien registró un nivel de aceptación mayor al de Milei en 21 de los 24 municipios relevados. La mayor ventaja a favor del gobernador bonaerense se da en Florencio Varela, donde lo supera por 31 puntos porcentuales, seguido de La Matanza con 28,5 y Almirante Brown con 22,8 puntos de diferencia.

Milei solo le ganó a Kicillof en imagen positiva en San Isidro, con 42,8% versus 25,3% del gobernador; Vicente López, con 43,5% contra 30,8% y en Tigre con 36,4% contra 34,6%. Los tres municipios comparten la característica de ser los que presentan el mayor poder adquisitivo de su población en comparación con el resto del conurbano bonaerense.

Milei le ganó a Kicillof solo en 3 de los 24 municipios del Gran Buenos Aires, estratégico para 2027

Si bien no ayuda al Gobierno que en el canal de streaming oficialista "Carajo" personajes como el abogado Alejandro Sarubbi Benítez (activo militante libertario en X) digan -con un humor cuestionable- que el conurbano "no tiene salvación" y que hay que arrojar "napalm" o "esterilizar" a sus habitantes, lo cierto es que se trata de una de las regiones más afectadas por el rumbo económico y eso explica en buena medida el resultado que cosechó Milei en la encuesta.

Distintos economistas advierten que el plan de Milei enfría la economía principalmente en los grandes conglomerados urbanos, donde no hay petróleo, minería o actividad agropecuaria -los ganadores del modelo- y la actividad se concentra en el comercio interno y el consumo. El conurbano bonaerense es un botón de muestra -posiblemente el más duro- de esos centros y, por lo tanto, del problema político que asoma detrás de la economía.

Cambio vs. continuidad: ¿qué revela la segunda encuesta sobre la reelección de Milei?

Por su parte, la encuesta de Management&Fit -una de las más miradas en el ambiente político- se llevó a cabo del 20 al 31 de julio con 2.600 casos efectivos e indagó en distintos aspectos de la coyuntura pero con un foco principalmente económico. Por caso, arrojó que para los consultados el principal problema del país son los "aumentos de precios y tarifas" y que la mayor preocupación a nivel personal es "la dificultad para llegar a fin de mes".

Según el sondeo, la gestión de Milei tiene una desaprobación del 58,6% y al consultar por la situación de los ingresos familiares el 53,6% respondió que "no les alcanza" y tienen algunas o muchas dificultades, mientras que el 45,5% señaló que les alcanza como para ahorrar o al menos lo justo para no tener grandes problemas.

Seis de cada diez consultados dice no confiar en el gobierno de Milei

En ese contexto, la encuesta también indagó en el "grado de confianza" que genera el gobierno de Milei entre los votantes y el 60% expresó su desconfianza, mientras que el 37,8% dijo sentir confianza. Ese número a favor del oficialismo es potente en términos electorales y coincide bastante con el nivel de aprobación e incuso de intención de voto que arrojan diversos estudios.

No obstante, entre los que expresaron confianza en el Gobierno solo el 16,7% dijo sentir "mucha" y el 21,1% solo "algo". Del otro lado, los que desconfían "mucho" son el 50% y "algo" el 10,7%. La proporción habla por sí sola pero, además, es bastante similar al resultado de la encuesta sobre el "cambio o la continuidad" de la gestión de Milei, con miras a 2027.

De acuerdo al sondeo, si las elecciones fueran mañana el 57% votaría pensando en "un cambio total de políticas y de equipo", el 23,7% en la "continuidad del equipo de gestión con cambios en algunas políticas" y solo el 16,1% en una "continuidad total".

Milei exhibe un importante apoyo rumbo a 2027, pero condicionado a que haya cambio de políticas

En efecto, el apoyo a la continuidad de la gestión sumó un 39,7% que exhibe un respaldo electoral muy sólido para la reelección de Milei, especialmente ante la fragmentación de la oposición, aunque cayó un punto y medio respecto de la medición anterior de la misma consultora y para sostenerse depende en gran medida de ese 23% que poner como condición que haya cambios.

¿Por qué el mayor desafío para la reelección es el cambio de rumbo económico?

Ese segmento de votantes es clave para Milei, porque sin ellos el apoyo a su continuidad se reduciría drásticamente. Management&Fit indagó en cuáles son las políticas que debería cambiar el Gobierno y el resultado es el que termina de darle forma a la complicación que enfrenta la reelección por la que va La Libertad Avanza.

En ese sector de votantes el 30,3% mencionó la economía y el desarrollo económico como el aspecto más importante a cambiar en el Gobierno. Le siguieron las políticas de empleo con 13,4%, las jubilaciones y asistencia social con el 11,9% y la producción con 11,5%. Es decir que le piden modificar nada menos que los pilares de su programa.

Los cambios más esperados por quienes apoyan la continuidad son sobre los pilares del plan económico

Se trata de una medición muy relevante porque para sostener ese nivel de apoyo cercano al 40% Milei tiene que convencer a ese sector, que respalda su continuidad pero espera cambios que él no está dispuesto a realizar, según dijo. Un desafío mayúsculo para el objetivo de conseguir la reelección.

Otro dato de la encuesta que refuerza ese análisis surgió al preguntar concretamente por el rumbo económico. El 40,7% señaló que lo apoya pero entre ellos el 25,4% aclara que todavía no está "viendo mejoras" en su economía y solo el 15,3% ve un impacto positivo en su bolsillo. Mismo problema para el Gobierno.

Las dos encuestas revelan un escenario complejo para Javier Milei de cara a las elecciones de 2027. El reclamo de un cambio en la política económica parece condicionar el apoyo a su reelección mientras su aprobación cae en las regiones más afectadas por el ajuste, como el conurbano bonaerense. Pero de momento el Presidente apuesta a mantener el mismo rumbo, convencido de que es la única forma de que llegue al bolsillo la mejora que, según asegura, ya se ve en la "macro".