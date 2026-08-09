Piden que la Ministra de Seguridad responda en Diputados por la represión en el Congreso

La tensión política y social tras los incidentes registrados en los alrededores del Palacio Legislativo se trasladó formalmente al plano institucional. El diputado nacional por el Partido Socialista (PS), Esteban Paulón, presentó un proyecto de resolución para solicitar que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se presente ante la Cámara de Diputados para brindar las explicaciones correspondientes sobre el accionar de las fuerzas federales el pasado jueves 6 de agosto, en el marco del debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo.

El pedido formal fundamenta la necesidad de la interpelación a partir de las múltiples agresiones registradas durante el operativo de seguridad. El documento resalta con especial gravedad el caso de una reportera gráfica que sufrió una fractura de cráneo tras recibir un "palazo" por parte de un efectivo policial mientras realizaba su cobertura periodística. En este contexto, la iniciativa legislativa busca determinar si la cartera de Seguridad inició alguna investigación interna acerca de lo que calificó como una "represión injustificada desatada por más de dos horas hacia las y los manifestantes", quienes, según el texto, se encontraban "en total tranquilidad y sin generar disturbios" hasta el inicio de las maniobras de dispersión.

Esteban Paulón compartió en redes el proyecto de resolución pidiendo la presencia de Monteoliva en el Congreso

La requisitoria presentada por el legislador socialista apunta a esclarecer las responsabilidades directas en la cadena de mandos y la actuación de los uniformados en la vía pública. En la misma línea, el proyecto pregunta "si se ha procedido a la identificación de las o los agentes de las fuerzas de seguridad" que efectuaron "disparos directos" hacia trabajadores de prensa, cronistas, camarógrafos y manifestantes en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Asimismo, Paulón indicó que pretende obtener precisiones oficiales sobre "cuál fue el motivo por el cual la represión con camiones hidrantes se extendió a más de 500 metros del Palacio Legislativo, mientras se producía la desconcentración de la manifestación en total calma y sin incidentes". A través de sus canales oficiales en las redes sociales, el diputado redobló sus críticas hacia el operativo comandado por la ministra y reclamó su apartamiento del cargo: "Agentes armados sin identificación ni uniforme. Brutalidad con carros hidrantes generando disturbios donde no los había. Gas pimienta y persecución a más de 600 mts de los supuestos 'incidentes'. Servicios dispersos por todos lados. La ministra Monteoliva debe dar explicaciones en Diputados y renunciar!", concluyó.