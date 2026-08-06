Operativo policial con camiones hidrantes, gases y balas de goma contra los ciudadanos que estaban manifestándose contra la Ley de Propiedad Privada

La Policía Federal desplegó un operativo con camiones hidrantes, gases y balas de goma contra los ciudadanos que estaban manifestándose en contra de la Ley de Propiedad Privada que se está tratando en el Congreso.

Los enfrentamientos duraron más de tres horas, pese a que las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes y los alejaron de la plaza Congreso. Hay al menos 12 personas detenidas.

Hubo patrulleros destrozados, al igual que tachos de basura incendiados y muchos locales del centro tuvieron que bajar las persianas para no sufrir daños.

La movilización había sido convocada por organizaciones sociales, gremiales y políticas que se concentran bajo la lluvia en contra del proyecto oficial de Inviolabilidad de la propiedad Privada. Si bien el oficialismo retiró el capítulo referido a la ley de Tierras para destrabar el debate en el Senado, los organizadores reclaman que el texto no sea votado.

Las fuerzas de seguridad aplicaron el Protocolo Anti Piquetes, vallaron la zona y hasta utilizaron camiones hidrantes y balas de goma contra los manifestantes, para que se retiraran del lugar.

Solo unos pocos manifestantes respondieron tirando piedras y botellas, el resto siguió pácificamente, la mayoría se fue dispersando del lugar y se alejaron del Congreso de la Nación.

A pesar de esto, en los alrededores continuaban los disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las áreas más afectadas, en cuanto a los vallados y la presencia policial, se encuentra en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

El Gobierno aplicó el Protocolo Antipiquete

En las primeras horas de hoy, personal de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria reforzó las vallas alrededor de la Plaza del Congreso y en las principales arterias aledañas: avenidas Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba, en el marco del Protocolo Antipiquete.

La dirigencia gremial coincidió en marcar una "postura firme" en contra del proyecto que es impulsado por La Libertad Avanza, advirtiendo que "ya hicieron varias modificaciones", considerando que "van a insistir", al tiempo que denunciaron que la iniciativa oficialista es un claro un intento de "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

En una conferencia de prensa de las que participaron el triunvirato cegetista -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello-, Hugo Godoy por la CTA Autónoma y Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, explicaron que "cualquier capital que ingrese tiene que tener las consideraciones de no solamente cuidar los recursos naturales, sino también la de generar producción, desarrollo, empleo y salario digno". Sola remarcó: "La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto del país".

Gremios y movimientos sociales se concentraron este jueves, frente al Congreso.

CGT, CTA y los movimientos sociales marchan al Congreso contra las leyes que impulsa Milei

Las centrales obreras y los movimientos sociales iniciaron este una doble jornada de lucha, hoy con una movilización al Congreso y mañana a Plaza de Mayo, en conmemoración del Día de San Cayetano. Las marchas se enmarcan en la profundización del plan de lucha dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Desde la CGT celebraron la caída del tratamiento del capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, considerando que la manifestación al Parlamento debía realizarse "para insistir, no solo con el rechazo a esta iniciativa, sino a todo el paquete de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada", indicaron fuentes gremiales.

"Quieren extranjerizar las tierras": el reclamo de los gremios

Godoy declaró: "Este es un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación y fractura de nuestra propia patria. Ante esto, los trabajadores no podemos dar una opinión y no convocarnos a movilizarnos con todas las fuerzas". Agregó que la tierra "no representa solo un territorio, sino recursos naturales estratégicos como el agua dulce, las zonas de frontera y la generación de empleo, por lo que no puede ser tratada como una simple mercancía financiera".

En tanto, uno de los titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, criticó el proyecto indicando que se trata de "una ley que permite que tres o cuatro millonarios se queden con la Argentina", apuntó que "ya tenemos antecedentes, como el caso del Lago Escondido" y sostuvo que existe "una riqueza impresionante en la tierra y por eso quieren flexibilizar todas las condiciones".

Además de dichas centrales, espacios como el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) que integran Aceiteros, Metalúrgicos y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron que van a asistir a la Plaza de los Dos Congreso, como así también la Asociación Bancaria (AB), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación de Trabajadores de las Universidades (FATUN).

San Cayetano: Marcha a Plaza de Mayo

Por otra parte, miles de fieles participarán este viernes de la celebración de San Cayetano en el Santuario de Liniers, donde habrá misas, bendiciones y la tradicional peregrinación hacia Plaza de Mayo. La jornada religiosa coincidirá con la movilización de organizaciones sociales y sindicales bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo", organizada principalmente por la UETP.

La edición 2026 tiene como lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo" e incluirá la tradicional Misa de los Trabajadores, la bendición de herramientas y la renovación del Pacto de Amistad con San Cayetano.

Se estima que los manifestantes partirán desde el santuario de Liniers y avanzarán por avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central frente a la Casa Rosada. El cronograma comenzará a las 8 en la intersección de Cuzco y Avenida Rivadavia, con la bendición de herramientas de trabajo a cargo de Jorge García Cuerva.

Luego, las columnas de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y otros espacios sindicales iniciarán el recorrido hacia el centro porteño. A las 11 está prevista una feria cooperativa y un verdurazo sobre Plaza de Mayo y Avenida de Mayo. El cierre será a las 13 con un acto central y la lectura de un documento conjunto de las organizaciones convocantes.