La iniciativa legislativa redefine los plazos judiciales y fija mayores garantías para quienes enfrentan procesos por conflictos de uso o tenencia

El pasado 7 de agosto, el Senado le dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con un resultado de 37 votos a favor para el oficialismo y sus aliados contra 33 votos de la oposición.

Luego de un duro debate donde el oficialismo sacó los capítulos más polémicos como la venta de tierras a extranjeros y el manejo del Fuego, el mismo pasó a Cámara de Diputados para su tratamiento final.

El texto que se aprobó mantiene las reformas sobre los desalojos, las expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble, tal vez los aspectos más importantes.

No se entiende por qué los senadores del oficialismo no le dieron prioridad a estos temas en el debate previo en los días anteriores al tratamiento del Proyecto de Ley en el Senado y priorizaron la venta de tierras y el manejo de Fuego.

Para los desalojos, el proyecto establece procesos por vía sumarísima, contempla la restitución anticipada del inmueble cuando exista verosimilitud del derecho y permite utilizar el domicilio electrónico para las notificaciones.

También amplía las herramientas de los jueces para identificar a los ocupantes de las viviendas o terrenos y ejecutar sus decisiones.

Sobre las expropiaciones, el texto agrega criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para declarar la utilidad pública y modifica las pautas utilizadas para calcular las indemnizaciones.

En materia de expropiaciones expresa: "La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y cumplir con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad".

Además, el cálculo del valor del bien deberá tomar como referencia el momento inmediatamente anterior a cualquier actuación estatal que pueda modificar su precio. Además, se establece una actualización de la indemnización hasta el pago efectivo.

Desalojos más rápidos: de años a meses

En lo que se refiere a los desalojos, hay que señalar que el Proyecto de Ley aprobado en el Senado busca que sean mucho más rápidos.

Entre los cambios principales con relación a la vieja ley se pueden citar:

Hay plazos más cortos ya que para casos de mora en alquiler, el inquilino tiene 10 días para desocupar la vivienda una vez intimado y si no lo hace, pasa directo a ejecución

una vez intimado y si no lo hace, pasa directo a ejecución Distingue a los usurpadores como entrada a tomar una vivienda por la fuerza y el desalojo inmediato, sin mediación. En relación a intrusos, locatarios y ocupantes precarios con algún tipo de vínculo anterior hay intimación previa

Hay menos instancias en el proceso de desalojo. El objetivo es evitar que el proceso se estire entre 2 a 3 años como ahora. Se limitan las apelaciones y cautelares que frenan el desalojo

"En este caso la idea nuestra es que si no pagás o usurpás, te vas rápido para que la propiedad vuelva a su dueño inmediatamente", explicó a iProfesional un senador del oficialismo.

Un proceso de desalojo lleva hoy de 1 a 3 años y además se suman apelaciones y cautelares con intimación más la mediación más el juicio y se puede estar 6 meses sin pagar y seguir viviendo en esa propiedad.

Con este proyecto aprobado en el Senado el tiempo es de 3 a 6 meses, se limitan los recursos, la intimación es de 10 días y va directo a ejecución. En la actualidad el que no paga o usurpa se queda mucho tiempo y con la nueva ley lo obligan a dejar la propiedad muy rápido.

Expropiaciones: el Estado deberá pagar antes de confiscar

En lo referente al capítulo de las expropiaciones, se endurecen los requisitos para que el Estado pueda expropiar una propiedad.

Entre los cambios principales en relación a la ley anterior se pueden citar:

Un concepto de "utilidad pública" más estricto ya que el Estado tendrá que justificar de forma específica, concreta y proporcional por qué necesita expropiar ese bien y no alcanza solo con un interés genérico

El pago debe ser anterior a la confiscación ya que la indemnización tiene que estar depositada y disponible antes de que el Estado tome posesión del inmueble. En la actualidad muchas veces se expropia y se paga en cuotas o con bonos

Hay una indemnización completa ya que se incorpora el lucro cesante, lo que implica que si no se paga el valor del terreno o la casa también se debe pagar lo que se deja de ganar por esa expropiación

Un mayor control judicial porque se refuerza la revisión judicial previa para evitar expropiaciones exprés

En este caso la idea del gobierno es ponerle freno a expropiaciones por temas políticos o para planes de vivienda sin fondos, que terminan por largo años en juicio.

La "utilidad pública" es bastante amplia ya que comprende rutas, escuelas, planes de vivienda. En la actualidad el Estado expropia primero y paga después, en cuotas, bonos o años después.

Además, hoy el Estado le puede sacar la tierra o casa a su dueño y pagarle en 10 años, en cambio si se aprobase la nueva ley tendría que tener el dinero y pagar antes de expropiar.

Al respecto, la jefa de la bancada del Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó a iProfesional: "La iniciativa apunta a brindar mayores garantías a quienes poseen una vivienda, un comercio o un campo. Propiedad privada es certeza para los ciudadanos, es terminar con la idea de que se protege al que viola la ley y que el que trabaja no tiene protección".

Bullrich publicó en su cuenta de la red social X un video para respaldar el proyecto. Allí sostuvo que la iniciativa protege "al trabajador que compró su casa, al comerciante que vive de su local y al productor que trabaja en su tierra".

También apuntó contra quienes ocupan propiedades de manera ilegal. "Se terminó la Argentina donde el delincuente tenía más derechos que el dueño", escribió la senadora.

Bullrich volvió así a poner el foco en el capítulo de desalojos, uno de los apartados que finalmente consiguió la aprobación del Senado. "La ley vuelve a estar del lado del que cumple".