Milei volvió a compartir mensajes contra Lula mientras Brasil reclama bajar el tono y aguarda señales para recomponer la relación bilateral

La relación entre Argentina y Brasil volvió a quedar bajo tensión después de que Javier Milei utilizara nuevamente sus redes sociales para difundir publicaciones con fuertes críticas contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La nueva ofensiva se produjo mientras el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, transitaba sus últimas horas en ese destino diplomático.

El vínculo entre ambos gobiernos permanece deteriorado y las representaciones de los dos países quedaron reducidas al nivel de encargados de Negocios.

Las críticas de un legislador trumpista que Milei decidió compartir en redes sociales

Durante el domingo, Milei compartió distintos contenidos publicados originalmente por dirigentes, medios y cuentas identificadas con sectores de la derecha.

Algunos de esos mensajes incluyeron cuestionamientos e insultos dirigidos contra Lula y otras figuras de la política brasileña.

Uno de los posteos que el Presidente decidió republicar pertenecía al legislador republicano estadounidense Carlos A. Giménez, quien atacó al mandatario brasileño y lo acusó de mantener una postura hostil hacia Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Carlos A. Giménez cuestionó a Lula por sus críticas contra Marco Rubio

Giménez calificó de "puerco" a Lula y afirmó que "el odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de #Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista".

El legislador acompañó sus palabras con un video en el que Lula cuestionaba a Rubio, a quien definió como "bolsonarista" y "antilatinoamericano o latinoamericano frustrado".

Según el mandatario brasileño, el funcionario estadounidense "odia a Cuba, a Colombia, a Brasil, y hace las cosas de modo diferente a como las conversa con Trump".

El Presidente volvió a difundir ataques contra Lula y un juez brasileño

La actividad del Presidente continuó con la difusión de publicaciones de La Derecha Diario. Una de ellas planteó, a través de la usuaria Kalinna An, que "Lula debería estar preso".

El contenido hacía referencia al proceso judicial que atravesó el presidente brasileño y cuestionaba que hubiera recuperado la libertad luego de haber sido condenado.

Milei también compartió un video protagonizado por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien apuntó contra Lula y contra el juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes.

El contenido estaba relacionado con la imposibilidad de Flávio de visitar a su padre durante el Día del Padre. En el video, expresó: "Hoy, yo quería poder darte un abrazo, papá, @jairbolsonaro .Como no puedo, puse en el papel todo lo que me gustaría decir mirándote a los ojos".

El magistrado brasileño ya había sido blanco de críticas directas por parte de Milei. Durante una convención del Partido Liberal, en la que Bolsonaro fue presentado como candidato presidencial, el mandatario argentino lo había denominado "basura calva".

Otro ataque contra el presidente brasileño

La seguidilla de publicaciones no terminó allí. Horas después, Milei volvió a compartir un mensaje de la cuenta Fuerzas de la Libertad, cuyo título era "desesperado Luladrón".

La publicación cuestionaba las declaraciones de Lula sobre Marco Rubio y sostenía: "Zurdo de manual, en lugar de responder cuestionamientos con argumentos y evidencia, apela a lo sentimental: 'Marco Rubio odia a Brasil, odia a latinoamérica, odia, odia, odia'. Subestiman a la gente y buscan manipularla emocionalmente. Basuras humanas".

La decisión del Presidente de amplificar sucesivamente este tipo de contenidos se produjo en un momento especialmente sensible para la relación bilateral y volvió a poner en evidencia las diferencias políticas entre ambos gobiernos.

Brasil reclama un cambio de actitud

Las publicaciones de Milei coincidieron con declaraciones del canciller brasileño Mauro Vieira, quien planteó la necesidad de poner fin a los enfrentamientos públicos para avanzar hacia una normalización del vínculo.

En una entrevista con Clarín, el funcionario sostuvo que "Argentina debe cesar de inmediato las agresiones para volver al camino de la normalidad en la relación".

Vieira también remarcó el peso que Brasil le asigna a la relación con la Argentina y dejó planteado un interrogante sobre la postura de la administración de Milei: "Para Brasil, la relación con Argentina es primordial y debemos saber si el gobierno argentino piensa del mismo modo".

El canciller brasileño se refirió además a la situación de los embajadores de ambos países. Explicó que el representante de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, regresará a su puesto "cuando cesen las condiciones que llevaron a su salida".

Sobre Raimondi, Vieira tuvo una valoración positiva y lo describió como un "diplomático distinguido". Sin embargo, las nuevas publicaciones compartidas por Milei aparecen en sentido contrario al pedido formulado desde Brasil.

Mientras el gobierno de Lula plantea la necesidad de abandonar las agresiones para recomponer el vínculo, el Presidente argentino continúa dando difusión a mensajes que cuestionan al mandatario brasileño y a dirigentes de su entorno.