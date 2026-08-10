Santilli reúne a jefes provinciales del norte. Proyectos sobre recursos pasarán al frente en la agenda, sin quitar la mira de la estrategia electoral

Enfocado en trabajar desde ahora por la reelección, al gobierno de Javier Milei le urge aprobar la reforma electoral para suspender las PASO de 2027 pero necesita volver a aceitar la relación con los gobernadores luego del traspié de la semana pasada en el Senado y, en ese marco, ubica primero en la agenda otros proyectos, entre ellos el Presupuesto 2027, para testear esos vínculos estratégicos.

Las relaciones con los jefes provinciales las lleva el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien se habría ganado la confianza de la secretaria General, Karina Milei, y el fin de semana habló con todos los gobernadores del norte del país para coordinar un encuentro para el próximo miércoles en Posadas, Misiones, según confirmaron a iProfesional fuentes cercanas al ministro.

El motivo oficial es terminar de acordar la aprobación del Senado a la ley que acota el régimen de "zonas frías" y recorta subsidios al gas (con media sanción de Diputados) y empezar a elaborar paralelamente un régimen espejo para las "zonas cálidas" que reclaman los gobernadores del norte. No hablarán allí sobre la reforma electoral, según afirman los organizadores del encuentro, pero hay puntos de contacto.

Las alianzas del oficialismo en el Congreso -casi siempre reflejo de la relación con los gobernadores- se volvieron impredecibles y la Casa Rosada necesita saber más concretamente con quiénes puede contar y con quiénes no, antes de avanzar con un proyecto como el de reforma electoral, del cual depende la estrategia nacional para la reelección de Milei.

La agenda parlamentaria del Gobierno empieza a quedar subordinada a esa necesidad. Proyectos que interesan a un grupo de provincias, como sería el de "zonas cálidas", sirven para poner a prueba las alianzas porque todo entendimiento sobre reparto de recursos entre la Nación y las Provincias repercute en la relación política. La ley de Presupuesto ocupa un lugar estelar en esa dinámica.

¿Por qué la reforma electoral de Milei quedaría para después del Presupuesto?

En ese marco, fuentes al tanto de las conversaciones entre Santilli y los gobernadores señalaron a iProfesional que "probablemente el Presupuesto 2027 se trate antes que la reforma electoral". Ese proyecto está en stand by en el Senado, donde aún no están los votos necesarios para su aprobación, mientras que la ley de gastos e ingresos de la Administración Pública Nacional debe ingresar por la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre.

El nuevo orden de la agenda legislativa se terminará de definir el martes en la "mesa política" que integran Karina Milei, Santilli, Martín Menem por Diputados y Patricia Bullrich por el Senado. Las fuentes consultadas anticipan que allí se puntearán el "Super RIGI", el proyecto de "zonas frías" con algún agregado sobre las "cálidas", el de Inocencia Fiscal II y luego el Presupuesto 2027.

Las iniciativas sobre subsidios energéticos y el Presupuesto en particular asoman así como "test" para la relación de Milei con los distintos gobernadores de cara al tratamiento posterior de la reforma electoral, luego de la pérdida de apoyo que sufrieron los capítulos sobre tierras del proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada", del cual el oficialismo solo pudo aprobar en el Senado un tercio de la versión original.

Cerca de algunos jefes provinciales deslizaron a este medio que en realidad "el Gobierno no jugó tan a fondo" para sostener ese proyecto porque vio que el tema ya estaba perdido frente a la opinión pública y que, al contrario de las apariencias, el revés "no dejó tan afectada la relación de Santilli con los gobernadores, que hablan todo el tiempo". Sin embargo, el Gobierno se llevó una muestra de que sus alianzas no están tan sólidas y ello implica un riesgo efectivo para la reforma electoral.

La traba principal está en la eliminación o suspensión de las PASO contenida en el proyecto. Los 37 votos para aprobarlo en el Senado hoy no están. Fuentes del Gobierno consultadas por este medio aseguran que el acuerdo para este tema no pasa por el reparto de recursos sino por la reelección de los gobernadores y "se va a cerrar de forma bilateral con cada provincia".

No obstante, una cosa lleva a la otra. Cualquier entendimiento en torno a recursos presupuestados o compensaciones con una provincia ayuda a la relación política y por eso los proyectos de esas características podrían avanzar antes que la reforma electoral, como prueba de las alianzas que ya está buscando el Gobierno.

¿En qué estado están las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores?

En el oficialismo deslizan que los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) hoy emergen como los aliados más "firmes" para las elecciones de 2027. El espacio de Milei confía en que jugarán juntos y esto perfilaría a sus senadores y diputados a apoyar la reforma electoral cuando llegue el momento.

Mientras tanto, la Casa Rosada avanza en conversaciones con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rolando Figueroa (Neuquén) para tratar de tejer acuerdos electorales también en esos distritos. En otras provincias LLA presentaría candidatos de baja intensidad para no complicar la reelección del gobernador, en lo que sería otro tipo de entendimiento. Mencionan como ejemplo a Tucumán, territorio del peronista Osvaldo Jaldo.

"El Gobierno está buscando ampliar las alianzas", reforzaron cerca de uno de los mandatarios más allegados al oficialismo ante una consulta de iProfesional. Allí es donde entran alternativas que van desde los acuerdos para compartir lista o las candidaturas de baja intensidad, hasta la implementación de listas "colectoras" o "de ahdesión" en la misma reforma electoral.

La fuerza de Milei buscará competir fuerte en algunos distritos, como Córdoba o Río Negro. En el entorno de un integrante de la "mesa política" comentaron a este medio que LLA podría ir a buscar triunfos en provincias donde haya "escenarios de tercios". Una de las más miradas por estos días es Misiones, donde el gobernador Hugo Passalaqcua rompió con Carlos Rovira, líder histórico del partido gobernante. Los libertarios podrían tallar en esa división o, acaso, acordar con Passalaqcua.

En cualquier caso, la reforma electoral que el gobierno de Javier Milei necesita definir antes de que termine el año está atada a esas negociaciones sobre el armado político de cada provincia y, luego de que las alianzas crujieran la semana pasada en el Senado, la Casa Rosada apuesta a esperar con el fin de medir primero hasta dónde pueden llegar los entendimientos, con el Presupuesto 2027 y proyectos como "zonas frías" o "zonas cálidas" como termómetro.