Se trata de un sondeo de Giacobbe Consultores. La imagen del mandatario cae y el rechazo al kirchnerismo le plantea un desafío inesperado

Mientras el gobierno de Javier Milei ya se enfoca en el objetivo de la reelección en 2027 una nueva encuesta nacional mostró al libertario tres puntos abajo del gobernador bonaerense Axel Kicillof en imagen positiva, aunque con un dato aún más desafiante: el rechazo a una hipotética "vuelta" del kirchnerismo podría dejar de ser una garantía de éxito para el oficialismo.

La encuesta es de Giacobbe Consultores, una firma casi siempre asociada al polo más antikirchnerista de la política. Esto le da mayor importancia al resultado que arrojó tras consultar la opinión del electorado sobre la posibilidad de que "vuelva a gobernar la Argentina". El rechazo sigue siendo muy alto, en el orden del 50%, pero se perfila una polarización extrema cuya resolución dependería de quién sea el candidato.

En ese contexto, la evolución de la economía se convierte en un factor cada vez más determinante para las chances electorales de Milei. De acuerdo a la encuesta, seis de cada diez consultados observa que la situación "está empeorando". Esto se combina con una caída en el nivel de aceptación de Milei, de la cual la oposición espera sacar ventaja.

¿Qué números arrojó la encuesta sobre Milei y Kicillof?

El sondeo de Giacobbe Consultores se llevó a cabo entre el 24 y el 31 de julio, con 2.500 casos efectivos, y midió en primer término los niveles de imagen positiva y negativa de Milei así como su variación en el tiempo. Allí, Milei cosechó un 33,9% de aceptación y un 57,2% de rechazo.

El saldo negativo no es una característica particular del Presidente, sino que afecta a todos los dirigentes medidos por la encuesta, incluido Kicillof. No obstante, la imagen negativa del libertario exhibe una tendencia al alza y se ubica en el punto más alto desde su asunción en 2023 según los relevamientos de esta consultora.

Kicillof le sacó tres puntos de ventaja en imagen a Milei, que también quedó atrás de Bullrich

Por su parte, Kicillof registró una imagen positiva de 36,7% y le sacó casi tres puntos porcentuales de ventaja a Milei, aunque al igual que él también sufre un saldo negativo con un rechazo a su figura que asciende al 50,4%.

Entre medio de los dos apareció la jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, con 34,5% de positiva y 55,1% de negativa. De esta forma, si se toma solo el nivel de aceptación está algo peor que Kicillof y apenas mejor que Milei.

Más atrás aparecieron la expresidenta Cristina Kirchner con 29,6% de positiva y 52,8% de negativa; el jefe de Gabinete, Diego Santilli (que busca ser candidato a gobernador bonaerense) con 27,4% contra 49,2%, respectivamente; el también expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri con 18,3% contra 61,4%; el diputado Máximo Kirchner con 16,4% y 58,1% y la vicepresidenta Victoria Villarruel con 12,4% contra 54,5%.

¿Qué pasa con el rechazo a una hipotética "vuelta" del kirchnerismo?

Seguidamente la consultora preguntó a los entrevistados si les "gustaría" que "el kirchnerismo vuelva a gobernar la Argentina". El 50,1% respondió que no, lo que evidencia que el rechazo a esa fuerza política (un elemento que el gobierno de Milei siempre trata de explotar) sigue siendo notablemente alto.

En tanto, el 24,9% dijo que "sí" le gustaría que el kirchnerismo vuelva a gobernar y otro 24,5% respondió que "depende de quién sea el candidato". En esa respuesta está la señal de alerta para el Gobierno porque esos votantes exhiben un rechazo relativo, no tan tajante.

El sondeo mostró que el rechazo al kirchnerismo es alto, pero puede ser relativo

Si se suma el 24,9% al que le gustaría el regreso del kirchnerismo (que representa la base electoral dura de ese espacio) a ese 24,5% que espera a ver cuál será la oferta electoral alcanzan un 49,4% de apoyo potencial, que pone al sector político más nítidamente opositor cabeza a cabeza con el rechazo total que, lógicamente, buscará capitalizar Milei.

Estos números exhiben un riesgo para el Gobierno y su estrategia de polarizar las elecciones de 2027 con el kirchnerismo. La mayor ventaja para Milei parece ser la pelea que mantiene separados a Kicillof y a los más leales a Cristina Kirchner, quien por su parte busca que Naciones Unidas presione para levantarle la inhabilitación perpetua y coquetea con una posible candidatura a pesar de cumplir con arresto domiciliario.

Sin embargo, ese sector que condiciona un eventual apoyo al kirchnerismo a la definición del candidato abre un margen para que la estrategia del Gobierno de polarizar y agitar el "riesgo kuka" -como lo llama el ministro de Economía, Luis Caputo- falle, más si no se exhibe un repunte de la economía que se sienta en el bolsillo.

¿Qué marcó la encuesta sobre la situación económica que desafía a Milei?

La encuesta de Giacobbe también midió la sensación respecto de la situación económica y, al igual que casi todos los sondeos de los últimos cinco meses, registró una mirada mayormente negativa que hoy se constituye como el verdadero obstáculo a la reelección de Milei.

Casi 6 de cada 10 encuestados afirma que la economía está empeorando

El 58,9% de los encuestados consideró que la economía "está empeorando". Solo el 24,1% afirmó que "está mejorando" y que eso se percibe en su vida cotidiana, en tanto que el 11,8% ve también una mejora pero dice que no se siente. Para el 4,9% la economía está directamente "estancada".

La encuesta registró además que la palabra más usada por los votantes al pedirles que expresen qué emoción les genera el futuro del país es "esperanza", pero le siguieron "incertidumbre", "tristeza" y "preocupación". Es decir que predominan los sentimientos negativos.

En ese contexto, el plan de reelección de Javier Milei enfrenta un peligro mucho más concreto que un repunte circunstancial de Axel Kicillof o un apoyo dudoso al kirchnerismo o, dicho de otro modo, esos factores pueden volverse peligrosos para el Gobierno rumbo a las elecciones si no se percibe una mejora tangible en la economía del día a día. Es allí donde, según todas las encuestas, está el talón de Aquiles del libertario rumbo a las elecciones.