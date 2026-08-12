La Justicia ordenó embargos sobre propiedades de Cristina Kirchner y otros bienes para avanzar con el decomiso de $685.000 millones

El Tribunal Oral Federal N° 2, que interviene en la causa Vialidad, ordenó una serie de embargos sobre propiedades y activos comerciales vinculados a los condenados en el expediente, entre ellos el departamento ubicado en la calle San José 1.111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La medida fue adoptada en el marco de las actuaciones destinadas a avanzar con la recuperación del perjuicio patrimonial establecido por la Justicia en la causa por irregularidades en la obra pública. El monto fijado asciende a 685.000 millones de pesos, que constituye la suma que deberá ser objeto de decomiso conforme a lo dispuesto en el expediente.

El embargo alcanza distintos bienes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz. Entre ellos se encuentran viviendas, terrenos, cocheras, locales y otros inmuebles que fueron incorporados a las medidas patrimoniales dispuestas por el tribunal.

La resolución no supone, por sí misma, un remate inmediato de las propiedades alcanzadas ni modifica la titularidad registral de los inmuebles. El embargo establece una restricción jurídica sobre los bienes para impedir que sean vendidos, transferidos o afectados con nuevos gravámenes mientras continúan las actuaciones vinculadas con el decomiso.

Qué implica el embargo sobre el departamento de San José

El departamento de la calle San José 1.111 quedó incluido entre los bienes alcanzados por la resolución del Tribunal Oral Federal N° 2. En ese inmueble Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, luego de la decisión judicial que dispuso esa modalidad de cumplimiento de la pena.

La inclusión del departamento en el embargo tiene efectos sobre su disponibilidad jurídica y patrimonial. La medida busca preservar el bien frente a eventuales operaciones que puedan modificar su situación registral o dificultar una futura ejecución vinculada con el decomiso establecido en la causa.

El embargo es una medida cautelar de carácter patrimonial. Por lo tanto, no equivale a una orden de desalojo ni modifica las condiciones fijadas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Tampoco significa que el inmueble vaya a ser vendido de manera automática.

La disposición forma parte de un conjunto de medidas adoptadas por el tribunal para identificar y asegurar bienes que puedan quedar sujetos a la ejecución del decomiso. La Justicia debe determinar, dentro del procedimiento correspondiente, la forma en que se hará efectivo el recupero del monto fijado como perjuicio al Estado.

El alcance de la resolución también comprende otros inmuebles y activos que fueron vinculados con las personas alcanzadas por las medidas patrimoniales. De esta manera, el tribunal extendió los embargos a distintos bienes ubicados en jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires y de Santa Cruz.

Los bienes embargados en Puerto Madero

Entre las propiedades alcanzadas por la resolución se encuentran varios inmuebles situados en el Complejo Madero Center, en el barrio porteño de Puerto Madero. El listado incluye:

Un dúplex

Siete cocheras

Un departamento

Una baulera

Estos bienes quedaron sujetos a las mismas restricciones jurídicas derivadas del embargo. La medida impide disponer libremente de ellos mediante operaciones que puedan afectar su valor o su situación registral mientras se desarrolla el proceso relacionado con el decomiso.

La resolución judicial contempla de esta manera un conjunto de propiedades de distinto tipo. Además de las unidades habitacionales, fueron incluidos espacios complementarios como cocheras y bauleras.

La decisión se vincula con el objetivo de garantizar que los bienes identificados permanezcan disponibles para responder frente a las obligaciones patrimoniales determinadas en el expediente. El embargo opera como una herramienta destinada a asegurar ese patrimonio durante la tramitación judicial.

El procedimiento se desarrolla en el marco de la ejecución de las consecuencias económicas derivadas de la sentencia dictada en la causa Vialidad. En ese expediente se investigaron irregularidades relacionadas con la adjudicación y ejecución de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

Qué propiedades fueron alcanzadas en Santa Cruz

La resolución también incorporó una serie de terrenos y construcciones ubicados en la provincia de Santa Cruz. Entre los bienes mencionados figura el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, situado en la localidad de El Chaltén.

A la lista se sumaron otros inmuebles ubicados en El Calafate y Río Gallegos. Dentro de los bienes alcanzados aparece el chalet atribuido a Cristina Kirchner ubicado sobre la costanera de Río Gallegos.

También fueron incluidos inmuebles situados en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo, entre otras propiedades contempladas en la resolución judicial.

El conjunto de bienes embargados comprende, de esta manera, propiedades residenciales, terrenos y establecimientos comerciales. La Justicia dispuso las restricciones sobre estos activos como parte del proceso destinado a preservar el patrimonio que podría ser utilizado para cumplir con el decomiso.

La identificación de los inmuebles forma parte de las actuaciones posteriores a la sentencia de la causa Vialidad. El tribunal debe avanzar sobre los bienes alcanzados por las medidas patrimoniales y determinar cómo se instrumentará el recupero del monto establecido.

La situación de Máximo y Florencia Kirchner

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso también fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes vinculados con Máximo y Florencia Kirchner.

La resolución contempla sus propiedades pese a que ambos no fueron condenados en la causa Vialidad. La inclusión de sus bienes en las medidas patrimoniales se encuentra vinculada con las consideraciones realizadas por el tribunal respecto del patrimonio identificado en el expediente y con la ejecución de las obligaciones económicas establecidas en la sentencia.

En este punto, el embargo no debe confundirse con una condena penal. La medida cautelar sobre un bien tiene un alcance patrimonial y no implica, por sí misma, que su titular haya sido condenado por los hechos investigados en la causa.

La situación de Máximo y Florencia Kirchner se diferencia, por lo tanto, de la de las personas que recibieron una condena en el expediente. La resolución judicial explica las razones por las cuales determinados bienes quedaron sujetos a las restricciones patrimoniales dispuestas por el tribunal.

El alcance de estas medidas deberá analizarse dentro del proceso de ejecución del decomiso y de acuerdo con las decisiones que adopte la Justicia respecto de cada uno de los bienes alcanzados.

Qué significa el decomiso de 685.000 millones de pesos

Uno de los principales objetivos de las actuaciones es avanzar en la ejecución del decomiso de 685.000 millones de pesos, monto establecido por la Justicia como perjuicio patrimonial ocasionado al Estado.

El decomiso constituye una consecuencia patrimonial vinculada con la sentencia. Para hacerlo efectivo, el tribunal debe identificar bienes y activos sobre los cuales puedan aplicarse las medidas correspondientes.

Los embargos cumplen en este proceso una función de aseguramiento. Al restringir la posibilidad de disponer de los bienes, buscan evitar que sean transferidos, vendidos o afectados con derechos que puedan dificultar una eventual ejecución.

Por ese motivo, el embargo de una propiedad no implica necesariamente que el Estado pase a ser su propietario ni que el inmueble sea puesto a la venta en forma inmediata. La medida mantiene el bien sujeto a las decisiones que se adopten posteriormente dentro del proceso judicial.

El procedimiento puede involucrar distintas etapas, desde la identificación y valuación de los activos hasta las decisiones sobre la forma de ejecutar las obligaciones patrimoniales. Las medidas adoptadas por el Tribunal Oral Federal N° 2 se inscriben en ese proceso.

La causa Vialidad y las medidas patrimoniales

La causa Vialidad investigó el manejo de la obra pública vial en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. El expediente tuvo como eje la adjudicación de contratos de obra pública y la relación entre funcionarios y empresas contratistas.

La sentencia estableció responsabilidades penales para distintos acusados y determinó consecuencias patrimoniales derivadas de los hechos analizados en el expediente. Sobre esa base, la Justicia avanzó posteriormente en las medidas destinadas a asegurar bienes vinculados con el recupero del perjuicio económico establecido.

La nueva resolución del Tribunal Oral Federal N° 2 amplía el conjunto de propiedades alcanzadas por los embargos. Entre ellas se encuentra el inmueble de San José 1.111 donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, además de bienes ubicados en Puerto Madero, El Calafate, El Chaltén y Río Gallegos.

Las restricciones tienen carácter patrimonial y permanecen vinculadas al desarrollo de la ejecución judicial. Su finalidad inmediata es preservar los bienes y evitar modificaciones sobre su situación jurídica mientras se define la forma de cumplimiento del decomiso.

Por el momento, el embargo no implica el remate de las propiedades alcanzadas. Tampoco modifica de manera automática la titularidad de los inmuebles. La resolución establece una restricción sobre su disponibilidad y deja los bienes sujetos al proceso de ejecución de las obligaciones patrimoniales fijadas en la causa Vialidad.