Una diputada de Chaco pidió adherir al Día del Orgasmo en plena sesión

Teresa Cubells llevó la iniciativa al recinto y propuso campañas sobre placer, autonomía corporal y salud sexual. Generó risas entre algunos legisladores

En medio de una sesión de la Legislatura de Chaco atravesada por debates sobre sobreendeudamiento, seguridad vial y la emergencia económica provincial, una iniciativa inesperada llamó la atención dentro del recinto: la diputada Teresa Cubells pidió que la provincia adhiera oficialmente al Día del Orgasmo Femenino, que se conmemora cada 8 de agosto.

La legisladora presentó este miércoles el proyecto de resolución 18.6526, mediante el cual solicitó el ingreso, reserva y tratamiento de la iniciativa. Su propuesta apunta a reconocer el bienestar sexual femenino como parte de la salud integral y promover políticas públicas vinculadas con el placer, el autoconocimiento y la autonomía corporal.

Durante su exposición, Cubells comenzó: "Solicito ingreso, reserva y tratamiento para el proyecto de resolución 18.6526 que propone adherir a la conmemoración del Día del Orgasmo Femenino, el cual se celebra cada 8 de agosto".

Según explicó, la fecha busca visibilizar la importancia del bienestar sexual femenino y reconocerlo como una dimensión relacionada con la salud sexual, la autonomía sobre el propio cuerpo y la calidad de vida.

En ese contexto, la diputada sostuvo que la iniciativa busca avanzar "acallando las voces de les machirules", una expresión que provocó algunas risas entre los legisladores presentes antes de que continuara el tratamiento de los demás temas previstos para la jornada.

Qué propone la iniciativa sobre el Día del Orgasmo

El proyecto no plantea únicamente una adhesión simbólica de la Legislatura chaqueña a la fecha. Entre sus objetivos se encuentra reconocer el bienestar sexual femenino como una dimensión esencial e inseparable de la salud sexual integral, vinculándolo además con el bienestar físico, mental y emocional.

La propuesta también exhorta al Poder Ejecutivo de Chaco, a través del Ministerio de Salud y de las áreas provinciales relacionadas con género y diversidad, a implementar campañas públicas de concientización.

Entre los contenidos que la diputada propone abordar aparecen el autoconocimiento, la salud sexual no reproductiva y la autonomía corporal de las mujeres.

Otro de los puntos apunta a trabajar para eliminar sesgos, estigmas y prejuicios de género en la atención médica y ginecológica, tanto en el sistema público como en el privado, cuando estén vinculados con la sexualidad y la experiencia del placer femenino.

La iniciativa también propone abordar las violencias simbólicas, mediáticas y digitales relacionadas con el cuerpo y la sexualidad de mujeres y feminidades.

Diputados en Chaco: la propuesta apareció en una sesión marcada por la economía

El pedido de Cubells se produjo durante una jornada legislativa en la que la agenda estuvo dominada por cuestiones económicas, institucionales y de seguridad.

La Cámara chaqueña realizó primero una sesión especial, en la que prestó acuerdo para distintas designaciones en organismos provinciales. Luego llevó adelante su décima sesión ordinaria del año.

Entre los temas tratados, los legisladores aprobaron modificaciones al Código de Faltas y al régimen provincial de Tránsito y Seguridad Vial, con nuevas disposiciones para infracciones cometidas con motocicletas y capacitaciones en seguridad vial destinadas a estudiantes secundarios.

También avanzó un Régimen de Protección de Solvencia y Prevención del Sobreendeudamiento por Consumos Problemáticos, que contempla restricciones temporales para determinadas operaciones financieras cuando existan problemas vinculados con ludopatía, consumo de sustancias u otras adicciones que puedan afectar la economía de una persona o de su familia.

Además, la Legislatura ratificó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de la Emergencia Económica y Financiera de Chaco, junto con otras modificaciones administrativas y profesionales.

Así, en una sesión dominada por los problemas económicos de la provincia, el pedido para adherir al Día del Orgasmo Femenino se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la jornada.