Una tecnología clave para Vaca Muerta cruza intereses de Estados Unidos y China

Lo que comenzó como una compra de equipamiento para el tendido de fibra óptica derivó, en apenas diez días, en un incidente diplomático

Lo que comenzó como una compra de equipamiento para el tendido de fibra óptica de la cooperativa neuquina CALF derivó, en apenas diez días, en un incidente diplomático entre Estados Unidos y China, con epicentro en Vaca Muerta.

La embajada estadounidense presionó a directivos de CALF con la amenaza de restringirles las visas si no discontinuaban su vínculo comercial con Huawei.

Según un informe de la consultora Epyca, el embajador Peter Lamelas terminó confirmando por escrito que esa postura "refleja fielmente la política de Estados Unidos", despejando cualquier duda sobre su carácter institucional y no anecdótico.

La respuesta de la embajada china fue igual de dura: habló de "chantaje de visados" y de una injerencia sobre la soberanía argentina, en un cruce que expone, una vez más, que la disputa comercial y tecnológica entre las dos potencias tiene ahora un capítulo con nombre propio en Neuquén.

Un gigante internacional con un cierre reciente en Chubut

Por su parte, Halliburton constituye uno de los mayores gigantes mundiales en la provisión de servicios para la industria de hidrocarburos. La multinacional de origen estadounidense es un actor central en las prestaciones requeridas en la Cuenca Neuquina, destacándose en segmentos críticos como la cementación, la estimulación hidráulica mediante fracturas masivas y la completación de pozos.

Su envergadura tecnológica y financiera le otorga un peso determinante dentro de la cadena de suministros, donde interactúa constantemente con operadoras de primera línea y contratistas de menor tamaño.

La trayectoria de la compañía en la Argentina incluye antecedentes de reestructuración que generan preocupación en la industria hidrocarburífera regional. Hace un año, en un escenario de declino de la producción convencional y contracción de la actividad en el Golfo San Jorge, Halliburton resolvió el cese de sus operaciones en la provincia de Chubut.

Aquella salida definitiva derivó en el despido masivo de personal e impactó fuertemente en las pymes locales dedicadas a la provisión de servicios, un precedente que vuelve a ser analizado por las entidades empresarias ante las recientes decisiones comerciales adoptadas en el no convencional.

Fuerte rechazo de las pymes a la medida

En su pronunciamiento, FECENE remarcó que "las empresas proveedoras realizaron importantes inversiones, incorporaron tecnología, ampliaron su capacidad operativa y generaron miles de puestos de trabajo para responder al crecimiento sostenido de la actividad" en el no convencional.

La federación señaló que "la pretensión de modificar las condiciones comerciales en forma intempestiva vulnera los compromisos asumidos y compromete seriamente la sustentabilidad de la cadena de valor", al tiempo que advirtió que la competitividad de "la industria hidrocarburífera no puede construirse sobre el debilitamiento de los actores locales".

Asimismo, la organización empresaria advirtió que este tipo de decisiones unilaterales contradicen el espíritu de la Ley Provincial 3338. Dicha norma fue sancionada expresamente para fortalecer la participación de las empresas neuquinas en las contrataciones hidrocarburíferas, promover el desarrollo de proveedores locales y consolidar una cadena de valor con mayor agregado regional y generación de empleo en la provincia del Neuquén.

Frente a este escenario, la entidad instó a la conducción de Halliburton a "dejar sin efecto la exigencia e iniciar de manera inmediata una instancia de diálogo" en un marco de buena fe que permita hallar alternativas sostenibles. De igual modo, la federación convocó a las operadoras, empresas de servicios, cámaras del sector y autoridades provinciales a defender un modelo de desarrollo en Vaca Muerta que priorice la competitividad sin sacrificar a las pymes ni a los trabajadores.