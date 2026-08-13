El PRO y LLA retomaron el diálogo en la Casa Rosada para recomponer su relación y comenzar a coordinar una estrategia política de cara a 2027

El PRO y La Libertad Avanza dieron este jueves un primer paso formal para intentar dejar atrás las diferencias que marcaron su relación durante los últimos meses. El encuentro se desarrolló en la Casa Rosada y reunió a dirigentes de ambos espacios para comenzar a delinear una agenda común.

La conversación fue habilitada luego de un contacto entre Mauricio Macri y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal armadora política de LLA. La intención es establecer nuevos canales de coordinación y evaluar la posibilidad de trabajar en conjunto en respaldo de las reformas impulsadas por Javier Milei.

Por el PRO participaron el jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido, Fernando de Andreis. Del lado del Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem.

Los representantes del PRO llegaron a Balcarce 50 cerca de las 10.45, mientras que Santilli había arribado unos minutos antes. Eduardo "Lule" Menem ya se encontraba en su despacho del primer piso.

El PRO mantiene cautela ante el diálogo con La Libertad Avanza y reclama más trabajo conjunto

Aunque la reunión busca avanzar hacia una mayor coordinación entre ambos espacios, dentro del PRO todavía prevalece la cautela. El partido de Macri considera que durante los últimos años hubo gestos de respaldo al Gobierno que no se tradujeron en una cooperación política sostenida.

"Le bajaría la expectativa. Hay un poco de escepticismo del PRO en todo esto. Estas cosas, históricamente, no terminaron bien con ellos. Desde el apoyo de Ley Bases, reforma laboral, reforma penal, balotaje, Mauricio yendo a comer milanesas con Milei en el peor momento del Gobierno, todo eso no se tradujo en nada, y no hablo de cargos, sino laburo en conjunto", sostuvo ante la Agencia Noticias Argentinas un funcionario cercano a Macri.

Desde el espacio amarillo remarcaron que esta primera instancia no tendrá como objetivo discutir candidaturas ni cerrar acuerdos electorales en la Ciudad de Buenos Aires o en las provincias.

La intención, según explicaron, es plantear cuáles son los principales problemas que observan en la gestión libertaria y establecer una dinámica que permita avanzar en un trabajo político coordinado.

Qué plantea el macrismo

El acercamiento también fue comunicado por Macri a los integrantes de la mesa ejecutiva del PRO a través del chat interno partidario. Allí explicó los alcances de la conversación que mantuvo con Karina Milei y transmitió cuál es su posición frente a esta nueva etapa.

El expresidente continúa mostrando reparos sobre la posibilidad de construir una alianza estable con La Libertad Avanza. Sin embargo, considera que el PRO debe intentar acompañar aquellas iniciativas que permitan consolidar el rumbo político y económico del Gobierno.

"Queremos ser parte de un esquema de trabajo. Mauricio en esa búsqueda del cambio banca, pero somos escepticistas y desconfiados. Es la última chance, si no funciona esto ya está. Game over", plantearon desde las filas amarillas.

Macri también señaló internamente que mantiene su postura "escéptica", aunque sostuvo que durante este año el partido debería "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien".

La mirada de la Casa Rosada sobre el acuerdo

En el Gobierno confirmaron el contacto entre Karina Milei y Macri y definieron el encuentro como una primera instancia para acercar a los equipos de ambas fuerzas.

La expectativa oficial está puesta en mejorar la coordinación política y legislativa, en un escenario donde La Libertad Avanza busca ampliar su base de apoyo y consolidar el proyecto político de Milei.

De todos modos, desde la Casa Rosada evitaron anticipar definiciones electorales. La reunión fue presentada como "una primera reunión de equipos", por lo que todavía no existen acuerdos concretos sobre candidaturas o alianzas para 2027.

El desafío para ambos espacios será transformar este primer acercamiento en una relación política estable después de una etapa marcada por cruces, reclamos y diferencias sobre la estrategia del Gobierno.