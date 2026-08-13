Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner compartieron una cumbre con gobernadores para armar un frente amplio de cara a las elecciones legislativas

Los principales referentes del peronismo mantuvieron una reunión en la ciudad de Buenos Aires para analizar el escenario político y electoral con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Del encuentro participaron dirigentes de distintas corrientes del espacio, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner, el exministro de Economía Sergio Massa y varios mandatarios provinciales.

El jefe del bloque Justicialista en el Senado, José Mayans, afirmó que los distintos sectores están dispuestos a trabajar en conjunto para conformar un frente amplio de cara al próximo proceso electoral. Según explicó, el objetivo es ampliar la convocatoria a otros sectores del peronismo y a dirigentes que actualmente mantienen posiciones diferentes frente al Gobierno nacional.

"Estamos dispuestos a trabajar todos juntos, a tener una alternativa muy distinta a la que tiene Milei", señaló Mayans en declaraciones radiales. También sostuvo que existe voluntad de "ampliar el frente" y de mantener conversaciones con distintos gobernadores y dirigentes.

La cumbre que reunió a Kicillof, Massa y Máximo Kirchner

El encuentro se realizó el martes por la noche en un hotel porteño y reunió a referentes que pertenecen a distintos sectores del peronismo.

Además de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, participaron los gobernadores:

Ricardo Quintela , de La Rioja

, de La Rioja Gildo Insfrán , de Formosa

, de Formosa Sergio Ziliotto , de La Pampa

, de La Pampa Gustavo Melella , de Tierra del Fuego

, de Tierra del Fuego Gerardo Zamora, senador nacional por Santiago del Estero

Por el Congreso participaron José Mayans, titular del bloque peronista en el Senado, y Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

La presencia conjunta de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se produjo en un contexto en el que sus sectores mantienen diferencias políticas dentro del peronismo. La reunión permitió, según los participantes, establecer un ámbito de diálogo entre esas corrientes y los gobernadores.

Mayans sostuvo que los dirigentes tuvieron "un trato amable" durante el encuentro y descartó que, por el momento, se esté trabajando sobre la posibilidad de concurrir a las elecciones de 2027 mediante distintas ofertas electorales dentro del espacio.

"La idea es tener un espíritu amplio", afirmó el senador, quien señaló que el eventual frente podría incorporar a todos los sectores que quieran participar.

Buscan ampliar el espacio más allá del peronismo tradicional

La discusión sobre una eventual alianza no quedó limitada a los dirigentes que participaron de la reunión. Mayans afirmó que existen conversaciones con otros gobernadores peronistas y con mandatarios que mantuvieron acuerdos legislativos con el Gobierno nacional.

Entre ellos mencionó a:

Gustavo Sáenz , de Salta

, de Salta Raúl Jalil , de Catamarca

, de Catamarca Osvaldo Jaldo , de Tucumán

, de Tucumán Hugo Passalacqua , de Misiones

, de Misiones Martín Llaryora, de Córdoba

También planteó la posibilidad de mantener conversaciones con gobernadores de origen radical. Según explicó, uno de los argumentos para avanzar en ese diálogo está relacionado con los reclamos de los mandatarios provinciales por compromisos y recursos que, según sostienen, no fueron cumplidos por la Nación.

La búsqueda de una mayor coordinación también se vincula con la actividad legislativa y con los temas que deberán ser discutidos en el Congreso durante los próximos meses.

El peronismo defiende las PASO de cara a 2027

Uno de los principales puntos de coincidencia fue la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Mayans calificó a las primarias como una "herramienta electoral importante", mientras que Ricardo Quintela sostuvo que rechazará cualquier modificación al mecanismo.

La continuidad de las PASO tiene particular relevancia dentro del peronismo porque el espacio todavía no definió un mecanismo para resolver sus candidaturas y diferencias internas de cara a 2027.

Quintela señaló que uno de los objetivos centrales es alcanzar la unidad del peronismo y generar una instancia de "síntesis" que permita presentar una propuesta electoral común.

La discusión se desarrolla mientras el Gobierno nacional impulsa cambios en el sistema electoral que incluyen la eliminación de las PASO. Por ese motivo, la postura adoptada por los dirigentes peronistas también podría trasladarse al debate parlamentario.

Presupuesto y recursos provinciales en la agenda del encuentro

La agenda del encuentro no estuvo limitada al armado electoral. Los gobernadores y legisladores también analizaron cuestiones vinculadas con la situación fiscal de las provincias y los recursos que reciben de la Nación.

Entre los temas mencionados estuvieron el Presupuesto 2027, las transferencias a las provincias, el Impuesto a los Combustibles, las PASO y la situación fiscal de los distritos.

De acuerdo con uno de los dirigentes que participó de la reunión, el encuentro se extendió durante aproximadamente tres horas.

La discusión sobre los recursos provinciales constituye uno de los puntos que puede favorecer la coordinación entre mandatarios, incluso entre dirigentes que mantienen posiciones diferentes respecto del Gobierno nacional.

Evalúan crear una mesa política permanente del peronismo

Otro de los planteos surgidos durante la reunión fue la creación de una mesa política permanente del peronismo.

La iniciativa tendría como objetivo establecer un ámbito de coordinación en el que puedan participar gobernadores, autoridades partidarias y representantes legislativos de las distintas corrientes.

Por el momento, no fueron definidos los integrantes de esa eventual mesa ni su modalidad de funcionamiento. Tampoco se estableció un calendario para futuras reuniones.

La propuesta busca generar un mecanismo estable de diálogo entre sectores que actualmente mantienen diferencias y permitir que las discusiones electorales y legislativas se desarrollen dentro de un espacio común.

Las diferencias internas que persisten en el peronismo

La búsqueda de acuerdos convive con las diferencias existentes entre los distintos sectores del peronismo.

Durante la reunión también aparecieron cuestionamientos hacia gobernadores que mantienen una relación de mayor diálogo con la administración de Javier Milei. Entre los dirigentes señalados estuvieron Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

La posición de los gobernadores constituye uno de los puntos de debate dentro del espacio. Mientras algunos mandatarios priorizan la negociación con la Nación por cuestiones vinculadas con los recursos y las necesidades de sus distritos, otros sectores sostienen una postura más confrontativa frente al Gobierno nacional.

Esta diferencia deberá ser uno de los aspectos a resolver si el objetivo es conformar una estructura electoral que reúna a las distintas corrientes del peronismo.

El rol de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner hacia 2027

La definición del liderazgo y de las candidaturas para 2027 todavía no forma parte de un acuerdo.

Axel Kicillof tiene proyección nacional desde la conducción de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. Sergio Massa conserva su estructura política vinculada al Frente Renovador, mientras que Máximo Kirchner mantiene un papel central dentro del peronismo bonaerense y del sector kirchnerista.

La participación conjunta de los tres dirigentes no implica el cierre de las diferencias existentes entre sus espacios, pero sí forma parte del proceso de diálogo que distintos sectores buscan desarrollar para evitar una fragmentación electoral.

Mayans, además, planteó que el escenario electoral de 2027 podría presentar una oferta más amplia también en el espacio opositor al peronismo. En ese sentido, puso en duda que Javier Milei sea necesariamente el único candidato de la derecha y mencionó la posibilidad de que el PRO y la Unión Cívica Radical presenten alternativas propias.

Qué viene para el peronismo en el camino hacia las elecciones

La reunión no definió candidaturas ni una alianza electoral definitiva. El objetivo inmediato pasa por sostener el diálogo entre las distintas corrientes del peronismo, coordinar posiciones legislativas y avanzar en una estructura que permita ampliar la convocatoria.

La eventual creación de una mesa política permanente, la defensa de las PASO y la discusión sobre el Presupuesto 2027 y los recursos provinciales aparecen como algunos de los primeros puntos de coordinación.

De esta manera, los sectores vinculados con Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y los gobernadores comenzaron a explorar una estrategia común hacia las elecciones de 2027, mientras continúan las negociaciones sobre el liderazgo, las candidaturas y la composición que tendría un eventual frente electoral.