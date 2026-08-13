Huawei respondió al embajador de Estados Unidos por sus acusaciones sobre el uso de datos

La firma aseguró que opera bajo leyes de cada país. Peter Lamelas había advertido sobre el uso de tecnología china en proyectos energéticos claves

Huawei salió al cruce de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien cuestionó el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura estratégica y aseguró que las empresas de ese país deben entregar al Estado los datos que circulan por sus redes.

La compañía china respondió con un comunicado en el que defendió su actividad en el país y remarcó que es una empresa "100% privada", con presencia en Argentina desde 2001. Según sostuvo, opera "en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país donde actúa".

La reacción se produjo luego de la participación de Lamelas en la AmCham Energy Summit, donde el representante del gobierno de Donald Trump planteó reparos sobre la utilización de tecnología china en emprendimientos vinculados con la energía y las comunicaciones, particularmente en el marco del desarrollo de Vaca Muerta.

Qué dijo Huawei sobre las acusaciones de Estados Unidos

"Como compañía, nuestro foco es uno solo: crear valor para nuestros clientes y contribuir al desarrollo tecnológico del país", sostuvo Huawei en su respuesta.

La empresa también hizo referencia a su trayectoria internacional y afirmó que, desde su fundación en 1987, construyó un historial "impecable" en materia de ciberseguridad y protección de datos.

En ese sentido, aseguró que sus equipos y soluciones cumplen con estándares internacionales y destacó que sus balances son auditados de manera independiente por una de las principales firmas de auditoría del mundo.

"Frente a acusaciones sin sustento, nuestra respuesta es nuestra historia", afirmó la compañía, que también se definió como una empresa propiedad de sus propios empleados.

Huawei destacó además sus 25 años de actividad en Argentina y su participación en el proceso de expansión de la conectividad y la transformación digital del país.

La advertencia del embajador de Estados Unidos

Las declaraciones de Huawei llegaron después de un fuerte mensaje de Lamelas ante empresarios reunidos en Buenos Aires.

Durante su exposición, el embajador sostuvo que "la seguridad energética de los datos es la seguridad nacional de ambos países" y afirmó que las compañías estadounidenses e internacionales que analizan invertir en Argentina necesitan garantías respecto de la protección de su información.

En ese contexto, cuestionó directamente el uso de tecnología china en proyectos de gran escala.

"China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial. Todo está controlado por el Partido Comunista Chino", aseguró Lamelas.

El diplomático vinculó esa cuestión con la llegada de inversiones a Vaca Muerta y advirtió que el uso de determinadas tecnologías podría generar reparos entre compañías extranjeras.

"Esto no vale y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta", afirmó.

Lamelas también utilizó como argumento la situación de Huawei en Estados Unidos y preguntó ante los empresarios por qué en ese país no se pueden comprar o vender equipos de la compañía china.

Según el embajador, las empresas estadounidenses ocupan una posición de liderazgo en materia de seguridad y transparencia y no utilizan tecnología crítica procedente de China.

El trasfondo de la disputa tecnológica

El intercambio se produce en un contexto de creciente competencia entre Estados Unidos y China por el control y la seguridad de las infraestructuras tecnológicas consideradas estratégicas.

En Argentina, esa discusión adquirió una dimensión adicional por los proyectos de infraestructura vinculados con Vaca Muerta y por el interés de compañías internacionales en participar de inversiones relacionadas con el desarrollo energético.

Lamelas aseguró que Estados Unidos está dispuesto a respaldar nuevas inversiones en Argentina, aunque sostuvo que todavía son necesarias reformas y reglas claras, especialmente en las provincias.

"Nosotros no podemos obligar a las empresas privadas a invertir. Las reglas del juego tienen que ser claras", señaló.

Huawei y su presencia global

Huawei fue fundada en 1987 en Shenzhen, China, y se convirtió en uno de los principales proveedores mundiales de infraestructura para tecnologías de la información y las comunicaciones, además de desarrollar dispositivos y soluciones digitales.

La compañía asegura contar con cerca de 213.000 empleados y presencia en más de 170 países, con servicios que alcanzan a más de 3.000 millones de personas.

Su actividad incluye infraestructura para redes de telecomunicaciones y tecnología 5G, además de soluciones digitales para empresas y organismos.

En los últimos días, la compañía también anunció nuevos desarrollos internacionales. Entre ellos, destacó un proyecto realizado junto con el grupo saudí stc para desplegar una solución de antenas multibanda y multihaz destinada a ampliar la capacidad de las redes 5G.

Así, mientras Huawei busca continuar expandiendo sus negocios a nivel global, Estados Unidos mantiene su presión para limitar la participación de empresas tecnológicas chinas en sectores considerados estratégicos. Argentina aparece en ese escenario como uno de los mercados donde esa disputa puede tener impacto directo sobre futuras inversiones en infraestructura y energía.