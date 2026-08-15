Chubut también desdoblará sus elecciones, según confirmó el Gobernador Torres

El mapa político y electoral de la Argentina comienza a reconfigurarse con fuerza de cara a los próximos turnos de votación. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó públicamente que su provincia adoptará la estrategia de separar los comicios locales de los nacionales. Con esta decisión, el mandatario provincial ratificó que la elección de gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales se llevará a cabo de manera unificada en un mismo día, pero en una ventana temporal completamente independiente del calendario electoral que fije el Poder Ejecutivo de la Nación.

El anuncio formal fue realizado por Torres durante su participación en un encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). Si bien la máxima autoridad chubutense aclaró que todavía no se encuentra definida la fecha exacta en la que se convocará a las urnas en el territorio patagónico, justificó la medida al señalar que la gran mayoría de las provincias argentinas optará seguramente por el desdoblamiento de sus comicios para priorizar los debates y las demandas de carácter estrictamente regional.

En ese mismo escenario, el mandatario de Chubut aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas contra la vigencia de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Desde su perspectiva, este mecanismo electoral "no tiene razón de ser desde el sentido común" y consideró "ridículo" el hecho de que se deba sostener el gasto de tener una boleta en el cuarto oscuro incluso cuando no existe una competencia interna real entre diferentes listas dentro de un mismo espacio político.

El escenario del desdoblamiento en el resto de las provincias

La decisión de Chubut se suma a la de un nutrido grupo de distritos que ya manifestaron su intención de votar de manera diferenciada. En el norte del país, el tucumano Osvaldo Jaldo fue el primero en oficializar su calendario fijando los comicios para el 9 de mayo. Por su parte, en Salta, la gestión de Gustavo Sáenz evalúa convocar a los ciudadanos para el 16 o el 23 de mayo, mientras que en Misiones el desdoblamiento ya se da por hecho. Jujuy seguiría la misma tendencia debido a su tradición histórica de adelantar las fechas de sufragio.

En lo que respecta a la región de Cuyo y la Patagonia, Mendoza ya definió que sus elecciones primarias provinciales se celebrarán en el mes de julio, mientras que Tierra del Fuego se ve obligada por mandato constitucional a votar en una fecha diferente a la nacional. Río Negro, Neuquén, Entre Ríos y San Juan también avanzan con la firme intención política de conservar la separación de sus elecciones locales, al tiempo que Santa Fe analiza una ventana temporal que podría abrirse a mediados de junio.

Consensos y el debate sobre la alianza entre el PRO y los libertarios

Durante el transcurso de la cumbre, Torres también fijó su posicionamiento político respecto a las negociaciones de acercamiento y los debates para conformar una mesa de unidad entre los dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO de cara a los próximos desafíos electorales. El gobernador chubutense se mostró sumamente cauteloso frente a estas discusiones nacionales y advirtió que cualquier tipo de acuerdo de estas características debe sustentarse sobre bases programáticas sólidas y no en una mera conveniencia numérica de coyuntura.

Al respecto, la máxima autoridad de Chubut enfatizó que un rejunte dirigencial no tiene ningún tipo de sentido si el único objetivo que lo impulsa es el de ganar una elección. En su visión, la dirigencia política nacional debe ser capaz de lograr acuerdos y consensos institucionales lo suficientemente fuertes como para evitar la necesidad de intentar refundar la Argentina cada cuatro años. Para ejemplificar este modelo de gestión constructiva, Torres ponderó el frente de gobierno que lidera en su propia provincia, el cual está integrado de manera transversal por peronistas, radicales, libertarios y miembros del PRO, unidos detrás de una agenda común enfocada en el desarrollo productivo.