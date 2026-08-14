Una encuesta electoral de la UBA da ventaja a Milei, pero con una riesgosa fuga de votantes

El sondeo de intención de voto ubicó a LLA arriba del kirchnerismo. Empate en un hipotético balotaje y un facctor central: ¿a dónde van los desencantados?

Con el Gobierno y la oposición calentando motores para las elecciones de 2027, las encuestas empiezan a tomar el pulso de los votantes y una de las más recientes, realizada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, reveló que La Libertad Avanza (LLA) se impone como favorito con 13 puntos de ventaja sobre el kirchnerismo, pero pierde casi un tercio de los votos que tuvo el presidente Javier Milei en el balotaje de 2023.

Esa fuga es riesgosa para el objetivo de la reelección al que ya apunta el Gobierno y esto se ve en la medición de intención de voto por espacio político, donde el kirchnerismo y una opción "peronista no kirchnerista" cosecharon entre ambos más apoyo que LLA por sí solo. Por estos días, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa buscan la forma de llegar unidos a 2027.

El riesgo que implica esa fuga de votos respecto de 2023 para el Gobierno se ve más claramente en el hipotético balotaje entre Milei y Kicillof que relevó el Observatorio de la UBA, donde se registró un empate. De esta forma, el estudio confirma que el resultado de las elecciones de 2027 está todavía -lógicamente- muy abierto.

Ni el Gobierno ni la oposición tienen garantías de éxito. Por caso, el kirchnerismo también pierde votantes: seis de cada diez votantes prefieren que en 2027 haya un cambio de gobierno pero la mayoría de ellos se inclina por una opción "peronista no kirchnerista" y, además, el espacio referenciado en Cristina Kirchner retiene solo el 46% de los votantes que tuvo Unión por la Patria en el balotaje de 2023 con Sergio Massa, menos de la mitad.

Es por ello que en el análisis y las conclusiones del estudio, OPSA señaló que los resultados sugieren que "la elección de 2027 puede decidirse, ante todo, por la capacidad de cada espacio para retener, reactivar y volver a convocar a quienes ya estuvieron dentro de su propia coalición".

Los números de la encuesta de la UBA: cambio vs. continuidad y una fuga de votos para Milei

La encuesta de OPSA se realizó del 28 al 31 de julio con 2.895 casos y un margen de error de 2%. El estudio señaló que "el Gobierno enfrenta un clima social adverso, una desaprobación mayoritaria y un deterioro de sus principales figuras; sin embargo, La Libertad Avanza conserva la primera minoría electoral".

La encuesta arrojó que tres de cada diez votantes de Milei en 2023 quieren un cambio de gobierno

En efecto, el relevamiento arrojó que la desaprobación de la gestión alcanza el 58% y en marco, al preguntar a los votantes si en 2027 prefieren continuidad o cambio de gobierno el 39% se mostró a favor de un segundo mandato de Milei pero el 61% se inclinó por un cambio.

Al segmentar a los consultados según su voto en el balotaje de 2023, la encuesta arrojó que de los votantes que tuvo Milei en aquella instancia, el 30% hoy prefiere un cambio de gobierno. El oficialismo retiene al 70%, que es importante, pero perder 3 de cada 10 votantes puede ser un problema en una elección ajustada.

La gran pregunta es a dónde van esos votantes. Según la encuesta, ese 61% que prefiere un cambio de gobierno se reparte entre "un nuevo gobierno peronista no kirchnerista" (37%); "un nuevo gobierno del kirchnerismo" (34%); "otro" aún indefinido (21%) y "un nuevo gobierno del PRO" (8%).

La alternativa preferida de quienes quieren un cambio es un peronismo 'no kirchnerista'

Pero al poner la lupa solo en quienes apoyaron a Milei en 2023 y hoy se inclinan por un cambio se destaca que la mayoría no encuentra una alternativa: el 32% eligió la opción "Otro"; el 29% se inclinó por "un nuevo gobierno peronista no kirchnerista" y el 28% por "un nuevo gobierno del PRO". Aquí se empieza a vislumbrar el rol clave que puede tener el partido de Mauricio Macri, con el que el Gobierno retomó el contacto esta semana para empezar a sondear una alianza.

¿Qué intención de voto tiene La Libertad Avanza y por qué el PRO puede jugar un rol clave?

A pesar de la alta desaprobación y de la tendencia a un cambio de gobierno, La Libertad Avanza se impuso con contundencia sobre los otros sectores que midió la encuesta, con una intención de voto del 34% y una ventaja de 13 puntos sobre el kirchnerismo, que se ubicó en segundo lugar con el 21%.

"Un oficialismo puede perder aprobación y, aun así, seguir siendo competitivo si sus adversarios también acumulan rechazo, si el voto opositor se dispersa o si parte de los desencantados permanece indecisa", explicó el Observatorio frente a esa paradoja que tiene el Gobierno al ser favorito en intención de voto pese a todo.

En el tercer puesto de la medición sobre intención de voto quedó la opción de un "peronismo no kirchnersta" con el 15% seguido por la Izquierda con el 9% y el PRO con el 7%. El 6% no apoya a ninguna de esas opciones y el 8% se muestra indeciso.

El espacio de Milei aventaja por 13 puntos al kirchnerismo en intención de voto directa

De ese ranking surge, como primer dato sobresaliente, que las dos alternativas peronistas juntas suman un 36% que supera a LLA. Por eso el acercamiento entre las distintas tribus peronistas que se dio en los últimos días es un hecho político tan importante como el contacto entre Karina Milei y Macri, que abrió una nueva mesa de diálogo entre el Gobierno y el PRO.

Ese 7% de intención de voto que presenta el PRO en este estudio sería vital para La Libertad Avanza si se da una unidad del peronismo, porque le permitiría superar el 40% y consolidar su ventaja. Ciertamente, las pujas electorales no siempre siguen la matemática de las encuestas, pero el estudio arrojó otros resultados que abonan ese cálculo.

El primero es el ya mencionado 28% de los votantes de Milei en 2023 que quieren un cambio y ven como mejor alternativa "un gobierno del PRO" y el segundo es que en esta medición de intención de voto concreta por espacio político, LLA retuvo el 57% del apoyo que logró en aquel balotaje contra Massa y un 12% se le va al PRO. Es el sector que más votantes le saca.

Milei y Kicillof, empatados en el balotaje que midió la encuesta

La encuesta sobre intención de voto tampoco dejó un panorama alentador para el peronismo y en particular para el sector K. Según los resultados, de los votantes que en 2023 apoyaron a Massa como candidato de Unión por la Patria el kirchnerismo solo retiene al 46%, mientras que un 26% hoy se inclina por una opción "no kirchnerista" y un 16% por la Izquierda.

Sin embargo, todas las elecciones giran principalmente alrededor del gobierno de turno y más cuando el Presidente busca ser reelecto, como Milei. En ese aspecto, la fuga de votantes propios siempre complica más al oficialismo porque lo obliga a revisar la estrategia, sobre todo cuando no se beneficia directamente de los que pierde el principal espacio opositor.

Ese contexto es el que deriva en el resultado de la encuesta sobre un hipotético balotaje, donde no ganó Milei ni tampoco Kicillof: empataron con el 41% de intención de voto cada uno. Un 9% respondió que no votaría a ninguno de los dos y otro 9% se mostró indeciso.

La medición sobre una segunda vuelta entre Milei y Kicillof arrojó un empate

Para más, al comparar esta medición con el balotaje de 2023 el estudio registró que Kicillof retiene mucho más el voto peronista de aquel momento (84%) que Milei el suyo (69%). Un dato curioso es que el 9% de los que votaron al libertario en ese entonces se inclinarían por el gobernador bonaerense si hoy hubiera segunda vuelta.

En cualquier caso, la encuesta confirmó que el escenario para las elecciones de 2027 es complejo. Milei pierde votos respecto de 2023 mientras cae el nivel de aprobación sobre su gestión pero su espacio político se mantiene como favorito. Del otro lado, el kirchnerismo también sufre una fuga y crece en el electorado la opción de un peronismo de centro, pero tampoco le alcanza del todo.

Por eso el estudio del Observatorio de la UBA señaló que se deben "evitar dos conclusiones apresuradas: que el desgaste oficialista anticipa por sí mismo una derrota, o que la ausencia de una mayoría opositora equivale a una recuperación de la legitimidad gubernamental. Ninguna de las dos afirmaciones surge de los datos".