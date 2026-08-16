Zentrix Consultora muestra que la imagen negativa del Presidente llegó al 58,5%. Qué pasa con la intención de voto de Axel Kicillof y Myriam Bregman

La imagen de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio del año, pero el deterioro del Gobierno todavía no se traduce en un crecimiento equivalente de la oposición. De cara a las elecciones de 2027, el escenario que surge de la última medición del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por la consultora Zentrix, es el de un oficialismo en retroceso y un arco opositor que tampoco consigue construir una alternativa con alcance nacional.

La aprobación de la gestión cerró julio en 31,4%, su nivel más bajo desde septiembre de 2025 y más de 13 puntos por debajo del 45% registrado en febrero, cuando por única vez durante este año había igualado a la desaprobación. Desde entonces, la curva se mantuvo en descenso: pasó al 38,5% en marzo, luego al 33,1% y al 32,2%, hasta llegar al actual 31,4%.

En paralelo, la desaprobación trepó hasta el 58,8%. La diferencia entre quienes respaldan y quienes rechazan la gestión supera así los 27 puntos, una de las brechas más amplias del año. El dato muestra que el Gobierno perdió buena parte del impulso que había conseguido durante los primeros meses de 2026 y enfrenta ahora un escenario de mayor malestar social.

La economía, la causa del deterioro de Javier Milei, según encuesta de consultora

El desgaste no aparece aislado de la situación económica. Según el relevamiento, el 61,8% evalúa negativamente la situación económica del país, mientras que el 42,8% tiene una mirada negativa sobre su propia situación.

La imagen del presidente Javier Milei se deteriora, según el estudio de Zentrix.

A esto se suma un dato particularmente sensible: el 61,9% afirma haber tomado algún tipo de deuda durante los últimos seis meses. Al mismo tiempo, el 66% asegura que sus ingresos se agotan antes o hasta el día 20 del mes.

La combinación de pérdida de poder adquisitivo, dificultades para llegar a fin de mes y endeudamiento configura un escenario en el que el malestar económico comienza a impactar directamente sobre la valoración del Gobierno. No se trata solamente de una reacción ante una medida puntual, sino de una percepción que se acumula en el tiempo.

La imagen personal de Milei acompaña ese proceso. En julio, el Presidente registró 30,9% de imagen positiva y 58,5% de negativa, con un diferencial cercano a los 28 puntos en contra. En febrero, la valoración positiva había alcanzado el 47%, por lo que perdió 16 puntos durante el año.

La coincidencia entre ambas variables resulta significativa: el deterioro de la gestión y el rechazo a la figura presidencial avanzan prácticamente en paralelo.

Dónde conserva Javier Milei su principal respaldo

El mapa sociodemográfico muestra que el Presidente todavía conserva un núcleo de apoyo definido. Su mejor desempeño aparece entre los menores de 40 años, donde alcanza un 38% de imagen positiva.

La situación económica impacta directamente en la imagen de Javier Milei.

El escenario cambia a partir de esa franja etaria. El rechazo supera el 58% y llega al 59,6% entre los mayores de 60 años.

También existe una marcada diferencia por género. Entre los varones, la imagen positiva llega al 36,8%, mientras que entre las mujeres cae al 25,1% y la negativa alcanza el 65,9%.

La diferencia territorial también resulta relevante: el AMBA registra un 63,6% de imagen negativa, por encima del rechazo observado en el interior.

El perfil que mejor conserva a Milei, entonces, es predominantemente masculino, joven y del interior. En el extremo opuesto aparece una combinación de mujeres, mayores de 40 años y habitantes del AMBA, donde la valoración presidencial es considerablemente más negativa.

Jóvenes: el principal sostén, pero también una señal de alerta

La situación entre los jóvenes plantea una de las principales incógnitas hacia 2027. Aunque este segmento todavía presenta la mejor imagen relativa del Presidente, también exhibe algunos de los indicadores económicos más complicados.

El 77% de los jóvenes afirma haberse endeudado durante los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos básicos y tarifas. A su vez, el 42,7% manifiesta dificultades para cumplir con esas obligaciones, desde atrasos en algunas cuotas hasta la imposibilidad de pagarlas.

El dato más contundente aparece en los ingresos: el 82,5% asegura que el dinero familiar se agota antes o hasta el día 20 del mes.

Además, el endeudamiento informal tiene una incidencia particularmente elevada en este grupo. Mientras el 19,6% del total de los encuestados declara haber recurrido a prestamistas o financieras informales, entre los jóvenes la proporción llega al 35,8%.

La pregunta política hacia adelante es evidente: si las dificultades laborales, la falta de ingresos suficientes y el endeudamiento persisten, cuánto tiempo podrá mantenerse el respaldo de este segmento al Gobierno.

Axel Kicillof transforma el rechazo a Milei en crecimiento propio

La caída del Presidente podría sugerir que una figura opositora está capturando el descontento. Sin embargo, los datos del MOP muestran algo diferente: el rechazo a Milei no se transforma automáticamente en apoyo a otro dirigente.

La imagen negativa de Axel Kicillof ronda el 50%.

El principal referente opositor medido es Axel Kicillof, que registra 35,4% de imagen positiva y 51,5% de negativa. Es decir, también presenta un diferencial ampliamente desfavorable.

Su perfil electoral tiene una particularidad: mejora a medida que aumenta la edad. Su imagen positiva pasa del 21% entre los más jóvenes al 41% entre los mayores de 60 años.

También tiene un marcado sesgo de género. Entre las mujeres llega al 43% de positiva, mientras que entre los varones queda en apenas 28%, con una negativa del 58%.

En términos territoriales, Kicillof obtiene su mejor resultado en el AMBA, con 41% de imagen positiva, mientras que en el interior la negativa trepa al 56%.

Esto le permite conservar un piso importante dentro de su espacio político, pero al mismo tiempo evidencia la dificultad para ampliar su base hacia sectores que no forman parte del electorado tradicional del peronismo.

Patricia Bullrich tampoco logra despegar

El oficialismo tampoco encuentra una figura capaz de compensar el deterioro presidencial. Patricia Bullrich registra 36,6% de imagen positiva y 50% de negativa.

Su valoración presenta una particular estabilidad entre los distintos grupos etarios, con niveles de positiva que se mantienen aproximadamente entre el 35% y el 38%. Esto puede interpretarse como una figura ya instalada y con un electorado que tiene una opinión relativamente definida sobre ella.

Bullrich obtiene mejores resultados entre los varones, donde llega al 41% de positiva, y en el interior. En cambio, la negativa asciende al 56% entre las mujeres y al 58,1% en el AMBA.

Su desempeño confirma que el problema de imagen del oficialismo excede a Milei y alcanza también a otras figuras centrales de su espacio.

Myriam Bregman, la mejor imagen pero sin volumen electoral

El caso de Myriam Bregman es el más particular del relevamiento. Es la única dirigente medida que presenta un diferencial de imagen positivo, con 43,1% de valoración favorable frente a 40% de negativa.

Myriam Bregman mantiene imagen positiva, pero no la transforma en intención de voto.

Su fortaleza es especialmente marcada entre las mujeres: allí alcanza el 53% de imagen positiva, el mejor registro obtenido por cualquier dirigente en cualquier segmento del estudio.

Además, su valoración se mantiene relativamente pareja entre las distintas edades y presenta incluso un leve crecimiento entre los mayores de 60 años.

Sin embargo, esa buena imagen no se traduce en una intención de voto capaz de modificar el escenario competitivo. Bregman registra apenas 12,3% de electores que aseguran que seguramente la votarían, mientras que el 50% afirma que jamás lo haría.

Es decir, su caso resume una de las principales características del escenario actual: una dirigente puede ser bien valorada sin necesariamente convertirse en una opción electoral masiva.

Qué dicen los números sobre las elecciones de 2027

La proyección electoral confirma que, por ahora, ninguno de los principales dirigentes consigue construir una mayoría potencial.

Milei conserva el núcleo más firme, con un 24,1% que asegura que seguramente lo votaría. Pero también enfrenta el rechazo más contundente: 57,1% afirma que jamás lo votaría.

Kicillof aparece apenas por encima en adhesión potencial, con 26,2% de votantes que seguramente lo elegirían, pero su techo está condicionado por un 50,7% que directamente descarta votarlo.

Bregman, pese a su diferencial positivo de imagen, queda muy lejos en intención de voto. Su 12,3% de apoyo duro muestra que la valoración favorable no alcanza para transformarla en una candidata competitiva a escala nacional.

El escenario, por lo tanto, no muestra todavía un traspaso ordenado del voto desde el oficialismo hacia la oposición. Milei pierde imagen, pero sus rivales tampoco crecen en una proporción equivalente.

Una elección todavía abierta

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, los datos describen una situación particular: el oficialismo atraviesa un proceso sostenido de desgaste, pero la oposición no consigue apropiarse de ese descontento.

La caída de Milei es clara. La aprobación de su gestión está en su nivel más bajo en casi un año y la imagen negativa del Presidente se acerca al 60%. El deterioro económico aparece como uno de los principales factores detrás de esa evolución.

Pero el otro dato político es igual de importante: ninguno de sus principales adversarios consigue construir hoy un techo electoral suficientemente amplio.

Kicillof conserva un piso relevante, aunque con un rechazo que limita su expansión. Bregman es la dirigente mejor valorada, pero no logra convertir esa imagen en intención de voto masiva. Bullrich, por su parte, no consigue escapar de los niveles de rechazo que afectan al oficialismo.

El resultado es un escenario de desgaste sin reemplazo. El electorado expresa malestar con el Gobierno, pero todavía no parece haber decidido hacia dónde canalizarlo.

De cara a 2027, esa ausencia de una alternativa dominante puede ser tan relevante como la propia caída de Milei: el oficialismo pierde respaldo, pero la oposición todavía no encuentra quién pueda capitalizarlo.

Ficha técnica del estudio

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora. La medición de julio de 2026 incluyó 1.468 casos válidos de alcance nacional y fue realizada entre el 21 y el 30 de julio.

El estudio utilizó un diseño muestral ponderado por región, edad, sexo y voto declarado en el balotaje presidencial de 2023 y las elecciones legislativas de octubre de 2025, según el último padrón electoral. La recolección se realizó mediante un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y posterior depuración de registros inválidos.

El margen de error teórico estimado es de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin considerar las correspondientes precauciones metodológicas.