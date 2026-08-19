Tras la presentación en Tribunales, crecen las sospechas por el origen de los fondos, mientras la investigación por lavado se intensifica

José Luis Espert presentó un descargo de 65 páginas ante la Justicia, acompañado por 76 páginas de anexos. El economista y exdiputado nacional busca explicar el origen de u$s200.000 que recibió en 2019 del empresario Fred Machado, ahora condenado en Estados Unidos.

La investigación judicial intenta determinar si esa transferencia estuvo vinculada con una maniobra de lavado de activos. La Fiscalía cuestionó la versión del contrato de consultoría y, en junio, pidió que Espert fuera indagado.

El caso adquirió trascendencia pública porque Espert fue diputado nacional entre 2021 y 2025, además de ser una figura visible de La Libertad Avanza. En medio de la investigación, renunció a su candidatura para renovar su banca y pidió licencia sin goce de sueldo hasta finalizar su mandato.

Este miércoles, el economista volvió a referirse al tema a través de sus redes sociales. Publicó una extensa explicación donde sostuvo que la transferencia correspondió al pago de un servicio profesional y que cuenta con documentación para respaldarlo.

Qué argumenta Espert en su descargo judicial

En su presentación ante la Justicia, el economista afirmó que los u$s200.000 correspondieron a un contrato de consultoría firmado en 2019. Según explicó, ese acuerdo fue celebrado ante escribano y apostillado.

El dinero ingresó mediante una operación de banco a banco. La transferencia se realizó en un único giro y quedó registrada en una cuenta bancaria a nombre de Espert.

El exdiputado también sostuvo que existen correos electrónicos de 2019 que respaldan la existencia del vínculo profesional con Machado. Esas comunicaciones quedaron incorporadas al expediente mediante extracción forense y certificación notarial.

Además, señaló que tres testigos ya declararon ante la Justicia. Según su versión, esos testimonios confirman la existencia del contrato y la relación comercial con el empresario.

En su publicación en X, Espert insistió en que la operación fue transparente. Afirmó que el dinero entró por canales formales y que quedó registrado en el sistema bancario.

Por qué la Fiscalía cuestiona el contrato de consultoría

El contrato que Espert presentó como respaldo es uno de los puntos centrales de la discusión judicial. La Fiscalía sostiene que ese documento podría haber sido utilizado para justificar el ingreso de los u$s200.000.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el contrato sería simulado y habría servido para ocultar el verdadero origen de los fondos, una operación compatible con lavado de activos.

En junio, la Fiscalía pidió que Espert fuera indagado. La solicitud incluyó el análisis de la documentación presentada por la defensa, como correos electrónicos y testimonios.

La defensa del economista, en cambio, insiste en que el contrato fue celebrado efectivamente. Según esa versión, la documentación bancaria, los correos y las declaraciones testimoniales permiten reconstruir el vínculo comercial con Machado.

Meses atrás, el abogado de Espert había presentado once correos electrónicos ante la Justicia. En su nuevo descargo, el economista reforzó esa línea argumental.

Cuándo supo Espert que Machado estaba siendo investigado

Uno de los argumentos centrales del descargo está relacionado con el momento en que Espert tomó conocimiento de las investigaciones contra Machado en Estados Unidos.

El economista sostuvo que en 2019, cuando firmó el contrato y recibió el dinero, desconocía que el empresario estaba siendo investigado por autoridades estadounidenses. Según explicó, esa investigación había comenzado en 2016 de manera reservada.

La información sobre la situación judicial de Machado se hizo pública recién en abril de 2021. Espert afirmó que, por ese motivo, no podía conocer en 2019 información que todavía no era pública.

Según su versión, cuando tomó conocimiento de la situación del empresario, informó públicamente sobre el vínculo. También rectificó sus declaraciones impositivas para incluir los montos recibidos.

La Justicia deberá determinar si esa explicación es consistente con la documentación reunida en el expediente.

Qué pasó con el dinero que recibió Espert

Otro de los puntos incluidos en el descargo está relacionado con el destino de los u$s200.000. El economista sostuvo que el dinero permaneció en una cuenta bancaria a su nombre y que no existió una devolución de fondos a Machado.

También afirmó que los montos fueron incluidos en sus declaraciones impositivas después de conocer la situación judicial del empresario. Según explicó, esa rectificación se realizó de manera voluntaria.

En relación con su patrimonio, Espert respondió a los cuestionamientos sobre una presunta evolución extraordinaria de sus bienes. Según sostuvo, antes de la firma del contrato contaba con una casa y un automóvil, y actualmente mantiene esos mismos bienes.

El economista atribuyó la variación de los valores declarados principalmente a la inflación y a modificaciones en las valuaciones fiscales. También se refirió a la compra de un automóvil.

Según indicó, esa operación se realizó en una concesionaria oficial, con factura, transferencia bancaria y documentación presentada ante el registro correspondiente. La defensa incorporó estos elementos como parte de la explicación sobre la evolución patrimonial.

Fred Machado y su condena en Estados Unidos

Fred Machado es un empresario argentino que fue extraditado a Estados Unidos. Allí alcanzó un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual admitió su responsabilidad en delitos vinculados con lavado de dinero y fraude electrónico.

El 5 de agosto, un tribunal federal de Texas lo declaró culpable. La pena que deberá cumplir todavía debe ser determinada por la Justicia estadounidense.

Machado había declarado públicamente que contrató a Espert para realizar una asesoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala. Esa versión es consistente con la explicación del economista sobre el origen de la transferencia.

La situación judicial de Machado forma parte del contexto en el que se analiza la transferencia recibida por Espert en 2019. La investigación argentina deberá establecer si el dinero recibido por el economista tuvo alguna vinculación con las actividades ilícitas atribuidas al empresario o si correspondió a un servicio de consultoría legítimo.

Las consecuencias políticas del caso para Espert

El caso también generó consecuencias políticas para el economista ya que tuvo que renunciar a su candidatura para renovar su banca como diputado nacional. Posteriormente, pidió licencia sin goce de sueldo hasta finalizar su mandato.

Según explicó en su descargo, tomó esas decisiones para afrontar la investigación sin fueros. De esa manera, busca responder ante la Justicia sin protección parlamentaria.

Espert fue diputado nacional durante el período 2021-2025 y había sido candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Su alejamiento del Congreso coincidió con la escalada de la investigación judicial.

En su presentación, sostuvo que su objetivo es que la documentación incorporada al expediente sea considerada en la investigación. También afirmó que espera que su situación sea resuelta a partir de las pruebas reunidas.

La causa continúa en trámite. La Justicia deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes para determinar las responsabilidades que pudieran existir en relación con la transferencia de u$s200.000.