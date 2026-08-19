El cruce entre la vicepresidenta y el asesor detenido profundiza las fracturas entre los principales referentes del oficialismo tras semanas de calma

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el entorno del presidente Javier Milei luego de la detención en Bolivia del consultor político Fernando Cerimedo, acusado en ese país de participar como presunto autor intelectual de un ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.

A través de una publicación en la red social X, Villarruel reflotó un mensaje que Cerimedo había publicado en 2024, cuando respaldó a Karina Milei en medio de la disputa política que mantenían por entonces, el Presidente y su vicepresidenta.

"Qué mal que envejeció todo", escribió Villarruel al compartir la publicación de Cerimedo, en la que el consultor había expresado su respaldo a la secretaria general de la Presidencia.

Qué había publicado Fernando Cerimedo sobre Victoria Villarruel

El mensaje de Cerimedo había sido difundido en 2024, en el marco del distanciamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel. En aquella oportunidad, el consultor escribió: "Sobre el tema Villarruel solo voy a decir: @KarinaMileiOk was always right" ("Karina Milei siempre tuvo razón").

El posteo se produjo durante el período en el que el Gobierno había reducido la participación de Villarruel en las reuniones del Gabinete y en las principales decisiones de la administración nacional.

Por entonces, Milei había cuestionado públicamente a la vicepresidenta y había señalado que no tenía injerencia en las decisiones centrales del Gobierno. Cerimedo, en ese contexto, respaldó la posición de Karina Milei.

El martes, Villarruel retomó aquel mensaje después de que un usuario de X lo compartiera y destacara que la vicepresidenta había tomado distancia de Cerimedo. La titular del Senado respondió: "Qué mal que envejeció todo".

El cruce de Victoria Villarruel con los seguidores de Cerimedo

La vicepresidenta también respondió a otra publicación vinculada con el consultor. Un usuario la había acusado de percibir más de $11 millones por su trabajo en el Senado de la Nación.

Villarruel contestó: "Los fans de Cerimedo siempre mintiendo" y sostuvo que su ingreso en mano es de aproximadamente $3 millones.

El intercambio se produjo mientras la situación judicial de Cerimedo avanzaba en Bolivia y luego de que Nadia Beller lo señalara públicamente en relación con el ataque que sufrió.

Fernando Cerimedo quedó detenido en Bolivia

Cerimedo fue detenido durante la madrugada en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, después del ataque contra Beller.

La mujer recibió tres disparos el lunes por la noche cuando se encontraba en la puerta de un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Según la información incorporada a la investigación, dos personas llegaron al lugar en una motocicleta y se hicieron pasar por repartidores de delivery.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que los presuntos atacantes abordaron a Beller. Uno de ellos le disparó y el otro le sustrajo la cartera y el teléfono celular. Luego, ambos escaparon en otra motocicleta.

La Fiscalía boliviana imputó a Cerimedo por tentativa de femicidio. La acusación sostiene que habría tenido participación como presunto autor intelectual del ataque.

El consultor se negó a declarar y permanecerá detenido mientras continúa la investigación judicial. La investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de los involucrados y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Las acusaciones de Nadia Beller contra Cerimedo

Luego del ataque, Beller vinculó a Cerimedo con la agresión y sostuvo que había sido víctima de episodios de violencia durante la relación que mantuvieron.

Además, afirmó que el consultor y su esposa, Natalia Basil, habían filtrado los audios que involucraron al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en una investigación por presuntas irregularidades y corrupción.

Según Beller, la difusión de esas grabaciones tenía como objetivo exponer hechos vinculados con el Gobierno de Javier Milei. Los audios incluían referencias a presuntos cobros de sobornos y contrataciones en el ámbito de la ANDIS. En las grabaciones también aparecieron menciones a Karina Milei y a integrantes de la familia Menem.

Beller sostuvo que contaba con información sobre esa presunta filtración y afirmó que Cerimedo conocía que ella podía denunciarlo. Esas declaraciones forman parte de sus acusaciones públicas y deberán ser evaluadas en las investigaciones correspondientes.

El vínculo de Cerimedo con Javier Milei

Fernando Cerimedo tuvo participación en la campaña presidencial de Javier Milei y estuvo vinculado al armado comunicacional de La Libertad Avanza.

El consultor fue uno de los responsables de tareas vinculadas con la comunicación digital durante la campaña y reconoció haber coordinado grupos de usuarios en redes sociales. Las principales actividades de Cerimedo en el espacio libertario incluyeron:

Participó en la fiscalización de votos durante un tramo de la campaña presidencial, aunque posteriormente dejó esa función

Tuvo participación en actividades vinculadas con la comunicación política del espacio

Fue uno de los intermediarios para concretar la entrevista que Milei mantuvo con el periodista estadounidense Tucker Carlson

Desarrolló actividades de consultoría política en otros países de la región

Actualmente, según fuentes del Gobierno citadas en el texto de base, Cerimedo no ocupa un cargo oficial en la administración nacional y se encontraba distanciado del Presidente.

El consultor también está vinculado a La Derecha Diario y es CEO de Numen Publicidad.

Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno

El nuevo cruce entre Villarruel y el entorno presidencial se produjo pocos días después de que la vicepresidenta expresara preocupación por la situación económica y laboral de los argentinos.

Durante su visita a la Expo Venado 2026, en Venado Tuerto, Santa Fe, Villarruel afirmó que le preocupan las personas que no tienen trabajo o que no llegan a fin de mes.

"Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes", expresó durante su participación en la exposición agrícola.

La vicepresidenta también sostuvo que la dirigencia política debería concentrarse en esos problemas y vinculó el empleo con el nivel de producción. "No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción", señaló.

Las declaraciones se sumaron a otros cruces públicos que Villarruel mantuvo con integrantes del oficialismo durante los últimos meses. En las últimas semanas, la vicepresidenta también había protagonizado un intercambio en redes sociales con la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine.

En ese contexto, distintos funcionarios del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno, cuestionaron públicamente la continuidad de Villarruel en sus funciones.

La nueva publicación de la vicepresidenta sobre Cerimedo reabrió así la disputa política con el entorno presidencial, esta vez a partir de la detención del consultor en Bolivia y de la investigación judicial que se lleva adelante por el ataque contra Nadia Beller.